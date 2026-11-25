Donald Trump szykuje kolejne cła. Na liście Chiny i Unia Europejska

Administracja Donalda Trumpa może w najbliższym czasie ogłosić plany podwyższenia ceł na towary z Chin i Unii Europejskiej – poinformowała w środę, 25 listopada agencja Associated Press, powołując się na dobrze poinformowane źródła. Według jej ustaleń nowe taryfy obejmą również 14 innych gospodarek. Działania Białego Domu będą odpowiedzią na wcześniejsze unieważnienie części ceł przez Sąd Najwyższy USA.

Jak informuje AP, w najbliższych dniach Biuro Przedstawiciela Handlowego USA prawdopodobnie opublikuje wyniki prowadzonego od kilku miesięcy dochodzenia dotyczącego subsydiowania krajowego przemysłu przez 16 gospodarek świata. Rozmówcy agencji, którzy zastrzegli sobie anonimowość, podkreślili jednak, że termin wprowadzenia nowych ceł może jeszcze ulec zmianie.

Nowe taryfy zastąpiłyby szerszy pakiet ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone w ubiegłym roku, a następnie uchylonych przez Sąd Najwyższy. Biały Dom uzasadnia swoje działania występowaniem „nadmiernych mocy produkcyjnych” w gospodarkach objętych planowanymi restrykcjami. Zdaniem amerykańskiej administracji wsparcie finansowe rodzimego przemysłu prowadzi do nadprodukcji i napływu tańszych towarów na amerykański rynek, na czym tracą przedsiębiorstwa w USA.

Biały Dom szuka sposobu na zastąpienie uchylonych ceł

Agencja AP zwróciła uwagę, że będzie to kolejna próba zastąpienia taryf ogłoszonych w kwietniu 2025 roku, które w lutym tego roku Sąd Najwyższy USA uznał za niezgodne z konstytucją. W lipcu amerykańska administracja nałożyła cła wynoszące od 10 do 12,5 proc. na 60 partnerów handlowych. Biały Dom zarzucił im niedostateczne egzekwowanie zakazów dotyczących towarów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej.

Podstawą wszczęcia dochodzeń była ustawa o handlu z 1974 roku. Przepisy te pozwalają prezydentowi USA nakładać cła na kraje stosujące praktyki dyskryminujące amerykańskie przedsiębiorstwa lub handel ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie nie wiadomo, jak wysokie będą nowe taryfy.

Spór handlowy USA z Chinami. Rekordowa nadwyżka Pekinu

Chiny oraz inne państwa wyraziły sprzeciw wobec dotychczasowych ceł nakładanych przez amerykańską administrację. Jak przypomina AP, pomimo trzech tegorocznych spotkań Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem wysoki deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w wymianie z Chinami nadal pozostaje jednym z głównych punktów spornych w relacjach obu państw.

W ostatnich latach partnerzy handlowi Chin coraz częściej zwracają uwagę na problem nadmiernych mocy produkcyjnych w takich branżach jak motoryzacja, energetyka słoneczna oraz produkcja cementu i stali. Słabnący popyt na rynku krajowym skłonił chińskie przedsiębiorstwa do zwiększenia sprzedaży na rynkach zagranicznych. W rezultacie nadwyżka handlowa Chin osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom blisko 1,2 bln dolarów.