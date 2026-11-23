Jensen Huang został ponownie prezesem Nvidii. Rada dyrektorów jednogłośnie zdecydowała o jego powrocie.

Według Bloomberga decyzję podjęto po naciskach Donalda Trumpa, bez wcześniejszych konsultacji z częścią kierownictwa firmy.

Mimo powrotu Huanga nadal prowadzone są postępowania dotyczące podejrzeń związanych z chińskim wywiadem i eksportem zaawansowanych chipów.

Jeszcze kilka dni temu powrót Jensena Huanga do kierowania Nvidią wydawał się wykluczony. Teraz współzałożyciel amerykańskiego giganta technologicznego ponownie stanął na jego czele. Według agencji Bloomberg, powołującej się na anonimowe źródła, kluczową rolę w zmianie stanowiska rady dyrektorów odegrał prezydent USA Donald Trump.

Decyzja miała zapaść w niedzielne popołudnie, po rozmowach przedstawicieli amerykańskiej administracji z członkami rady. Sam Trump w wywiadzie dla CNBC przyznał, że kontaktował się z władzami Nvidii zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych osób. Przekonywał, że jego działania pomogły doprowadzić do przywrócenia Huanga.

W poniedziałek, 23 listopada, Nvidia oficjalnie potwierdziła powrót Jensena Huanga na stanowiska prezesa i dyrektora generalnego. W komunikacie spółka przyznała, że rada dyrektorów przed podjęciem decyzji otrzymała informacje od wysokich rangą przedstawicieli rządu USA.

Szefowa Nvidii miała dowiedzieć się w ostatniej chwili

Szczególne zainteresowanie budzi sposób podjęcia decyzji. Jak ustalił Bloomberg, tymczasowa dyrektor generalna Colette Kress nie miała uczestniczyć w konsultacjach dotyczących powrotu Huanga. O rozstrzygnięciu miała zostać poinformowana dopiero wtedy, gdy już zapadło. Według źródeł agencji podobnie potraktowano również innych przedstawicieli kierownictwa Nvidii.

To znaczący zwrot, ponieważ jeszcze we wtorek poprzedniego tygodnia podczas konferencji z inwestorami przedstawiciele spółki informowali, że rada nie zamierza przywracać byłego prezesa. Colette Kress, która przed objęciem tymczasowego kierownictwa odpowiadała za finanse Nvidii, wraca do obowiązków dyrektorki finansowej. Firma podziękowała jej za zarządzanie spółką w okresie zmian.

Wiceprezydent USA miał odegrać ważną rolę. W tle J.D. Vance

Według Associated Press w działania na rzecz powrotu Huanga zaangażował się również wiceprezydent USA J.D. Vance. To właśnie on miał pełnić funkcję pośrednika między administracją Donalda Trumpa a radą dyrektorów Nvidii. Vance ma doświadczenie zawodowe związane z Doliną Krzemową. W przeszłości pracował w branży inwestycyjnej i był związany ze środowiskiem Petera Thiela, współzałożyciela PayPala i Palantira.

Trump publicznie przekonywał, że amerykańskie władze nie znalazły dowodów na bezprawne działania Huanga, a jego powrót nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Rada dyrektorów Nvidii również oświadczyła, że po przeprowadzonych rozmowach uznała powrót współzałożyciela firmy za rozwiązanie leżące w interesie akcjonariuszy, pracowników i klientów.

Skandal wokół Jensena Huanga. Śledztwa nadal trwają

Powrót Huanga nie oznacza zakończenia sprawy, która doprowadziła do jego wcześniejszego odejścia. Kontrowersje wybuchły po ujawnieniu jego relacji z Alice Huang, bizneswoman podejrzewaną przez amerykańskie służby o związki z chińskim wywiadem. Według doniesień Bloomberga przedmiotem zainteresowania śledczych jest również działalność firmy Megaspeed i podejrzenia dotyczące przemytu zaawansowanych układów scalonych do Chin. Są to zarzuty i podejrzenia będące przedmiotem postępowań. Nie przesądzają one o popełnieniu przestępstwa przez Jensena Huanga ani Alice Huang.

Nvidia poinformowała, że niezależny komitet rady dyrektorów będzie kontynuował wewnętrzne dochodzenie. Firma powołała także specjalny komitet do spraw bezpieczeństwa narodowego i kontroli eksportu oraz zapowiedziała poszukiwanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów.

Dlaczego powrót Huanga jest tak ważny dla USA?

Nvidia odgrywa istotną rolę na światowym rynku zaawansowanych procesorów wykorzystywanych do rozwoju sztucznej inteligencji. Jej technologie mają znaczenie zarówno dla amerykańskich przedsiębiorstw, jak i dla międzynarodowej rywalizacji technologicznej.

Dlatego sprawa kierownictwa spółki wykracza poza typowy konflikt personalny w prywatnej firmie. W tle znajdują się kwestie bezpieczeństwa narodowego, ograniczeń eksportowych i dostępu Chin do zaawansowanych technologii.

Trump argumentował, że Jensen Huang jest ważny dla przyszłości amerykańskiej gospodarki. Jednocześnie Nvidia zapewnia, że będzie współpracować z organami prowadzącymi postępowania. Na razie wiadomo jedno: Huang odzyskał stanowisko, ale pytania dotyczące okoliczności jego wcześniejszego odejścia i spraw badanych przez śledczych pozostają otwarte.

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