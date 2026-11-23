PKO BP wysyła ostrzeżenia po ataku na Autopay

Największy polski bank rozpoczął indywidualne informowanie klientów, których karty mogły zostać objęte skutkami cyberataku na Autopay. Jak przekazała PAP Aneta Styrnik-Chaber z departamentu komunikacji PKO BP, bank otrzymał informacje o zagrożonych kartach od organizacji płatniczych Visa i Mastercard.

Na podstawie przekazanych informacji mogliśmy wskazać karty, których ten incydent może dotyczyć. Od razu wdrożyliśmy dodatkowe zabezpieczenia i objęliśmy te karty wzmożonym monitoringiem – poinformowała przedstawicielka banku.

Klienci mogą w związku z tym częściej spotykać się z koniecznością dodatkowego potwierdzania płatności internetowych za pomocą usługi 3D Secure.

W ubiegłym tygodniu PKO BP wysłał do zagrożonych klientów wiadomości SMS i e-mail. Zawierają one informacje o zastosowanych zabezpieczeniach oraz instrukcje zastrzeżenia karty i zamówienia nowej. Można to zrobić przez aplikację IKO lub bankowość internetową.

Co istotne, dane nowej karty są od razu dostępne w aplikacji. Pozwala to dodać ją do Apple Pay lub Google Pay i płacić telefonem, jeszcze zanim dotrze plastikowa karta. Można również korzystać z niej podczas zakupów internetowych.

Kolejne banki blokują karty klientów

PKO BP nie jest jedyną instytucją reagującą na incydent. Poszczególne banki stosują jednak różne środki bezpieczeństwa. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformował 20 listopada, że kontaktuje się z użytkownikami zagrożonych kart i prewencyjnie je zastrzega. Nowe karty wydawane są bez dodatkowych kosztów.

Podobne działania ogłosiły Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie oraz Bank Spółdzielczy w Legionowie. Ten ostatni poinformował 19 listopada, że zastrzega wybrane karty Visa i Mastercard oraz automatycznie zamawia klientom nowe. Na wymianę części kart zdecydowało się również Allegro. Chodzi o wskazane przez Visę karty Allegro Pay.

Inaczej postępuje BNP Paribas, który wzmocnił monitoring płatności kartowych. Bank może częściej wymagać dodatkowego potwierdzania transakcji w systemie 3D Secure. Klientom, którzy otrzymali ostrzeżenie od Autopay lub zauważyli podejrzaną płatność, proponuje czasową blokadę albo zastrzeżenie karty i zamówienie nowej.

Bank Pekao poinformował o wdrożeniu dodatkowych zabezpieczeń dla kart, których może dotyczyć incydent. Ich właściciele mają otrzymać indywidualne wiadomości z zaleceniami. Z kolei VeloBank zapewnia, że monitoruje sytuację, analizuje informacje o zagrożonych kartach i podejmuje działania odpowiednie do poziomu ryzyka.

Co wydarzyło się w Autopay?

11 listopada firma Autopay, obsługująca płatności internetowe, wykryła nieuprawniony dostęp do części swojej infrastruktury i danych dotyczących przetwarzanych płatności. Zdarzenie mogło objąć adresy e-mail, adresy IP, numery telefonów wykorzystywane przy doładowaniach oraz dane kart płatniczych. Zagrożenie może dotyczyć również osób, które nie mają konta w Autopay, ale korzystały z usług tego operatora podczas zakupów internetowych.

Spółka zapewnia, że po wykryciu ataku odcięła nieuprawniony dostęp, unieważniła poświadczenia, odizolowała zaatakowane serwery i odbudowała je. Nie potwierdziła dotychczas, czy przestępcy skopiowali lub wykorzystali dane, ale nie wyklucza takiej możliwości.

Sprawą zajmuje się również zespół CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego, który monitoruje potencjalne zagrożenie dla klientów i działania podejmowane przez banki.

Autopay odpowiada na nasze pytania. Czy brak ostrzeżenia oznacza bezpieczeństwo?

W odpowiedziach przesłanych naszej redakcji Autopay zapewnia, że bezpośrednio powiadamia wszystkie osoby, których dane mogły zostać naruszone.

Kto takiej wiadomości nie otrzymał, według dotychczasowych ustaleń nie jest objęty zdarzeniem i nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań – przekazała nam spółka.

Autopay podkreśla również, że incydent nie dotyczył haseł do kont w aplikacji. Są one przechowywane w odrębnych systemach. Nie ma więc, według firmy, potrzeby zmieniania haseł wyłącznie z powodu tego ataku.

Nadal pozostają jednak pytania o dokładny zakres ujawnionych informacji. Autopay nie odpowiedział wprost na nasze pytania, czy przestępcy mogli uzyskać pełne numery kart, daty ważności oraz kody CVV/CVC. Nie wyjaśnił też, czy zagrożenie może dotyczyć kart wcześniej usuniętych z kont użytkowników.

Firma nie podaje również liczby potencjalnie poszkodowanych ani okresu, z którego pochodzą zagrożone dane. Tłumaczy to trwającą analizą kryminalistyczną oraz koniecznością ochrony materiału dowodowego.

Co zrobić, jeśli korzystaliśmy z Autopay?

Komisja Nadzoru Finansowego uspokaja, że sam cyberatak nie oznacza, iż wszystkie karty używane do płatności przez Autopay są zagrożone. Nie zaleca też automatycznej wymiany kart wyłącznie z powodu informacji o incydencie. Decyzję o dodatkowych zabezpieczeniach powinien podjąć bank, który wydał kartę.

Klienci powinni jednak regularnie sprawdzać historię transakcji i włączyć powiadomienia o płatnościach. Warto także rozważyć tymczasowe ograniczenie limitów transakcji internetowych. Jeżeli bank poinformuje o zagrożeniu i zaleci wymianę karty, należy zastosować się do jego instrukcji. W przypadku zauważenia nieznanej transakcji trzeba niezwłocznie zastrzec kartę i zgłosić sprawę bankowi.

Instytucje finansowe ostrzegają też przed oszustami, którzy mogą wykorzystać cyberatak do rozsyłania fałszywych wiadomości. SMS lub e-mail informujący o konieczności wymiany karty może być próbą wyłudzenia danych.

Dlatego informacji o zabezpieczeniach najlepiej szukać bezpośrednio w aplikacji bankowej lub na oficjalnej stronie banku. Nie należy podawać kodów CVV, PIN-ów, haseł ani zatwierdzać transakcji na prośbę osób kontaktujących się telefonicznie.