„1asdasd1” hitem wśród polskich haseł

Raport NordPass za 2026 roku nie pozostawia złudzeń. Polacy nadal nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa swoich kont. Najpopularniejszym hasłem w naszym kraju okazał się ciąg „1asdasd1”. Na pierwszy rzut oka może wyglądać na przypadkową kombinację, ale w rzeczywistości opiera się na prostym układzie cyfr i liter sąsiadujących na klawiaturze.

Zestawienie przygotowano na podstawie analizy haseł ujawnionych w wyciekach danych oraz repozytoriach dark webu. Badaniem objęto okres od września 2025 roku do września 2026 roku.

Oto 20 najpopularniejszych haseł w Polsce:

1asdasd1 admin Kaliber44 123456 12345678 zaq12wsx Wisla1906 123456789 password 1234 Super2001 haslo123 qwerty123 123123 1234567890 Kocham12 12345 qwerty qwerty1 1q2w3e4r

Cyfry, klawiatura i znane zespoły

Co rzuca się w oczy? Aż siedem haseł z pierwszej dwudziestki składa się wyłącznie z cyfr. Kolejne to proste układy klawiszy, popularne słowa i kombinacje z datami.

Nie brakuje też odniesień do popkultury. W zestawieniu pojawia się „Kaliber44”, czyli nazwa znanego zespołu hip-hopowego, oraz „Wisla1906”, kojarzące się z krakowskim klubem piłkarskim. Jest również „Kocham12”. W innych popularnych hasłach pojawiają się motywy z gier, filmów i internetowych memów, takie jak „minecraft”, „Rambo017” czy „skibiditoilet”.

Problem nie dotyczy tylko Polski. W światowym zestawieniu NordPass na szczycie ponownie znalazło się „123456”. Kolejne miejsca zajęły „admin” i „12345678”. To kombinacje doskonale znane cyberprzestępcom, którzy wykorzystują automatyczne narzędzia do sprawdzania tysięcy popularnych haseł.

Długie hasło lepsze niż wymyślne znaki

Wielu internautów próbuje zabezpieczyć konto, dodając do prostego słowa cyfrę lub znak specjalny. Takie rozwiązania jak „P@ssw0rd” czy „Admin@123” mogą jednak dawać tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Są przewidywalne, a cyberprzestępcy dobrze znają podobne schematy.

Specjaliści zwracają uwagę przede wszystkim na długość i unikatowość hasła. NIST oraz polski CERT rekomendują stosowanie haseł liczących co najmniej 15 znaków. Dobrym rozwiązaniem są długie frazy złożone z niepowiązanych ze sobą słów.

Warto również korzystać z menedżera haseł. Taki program może wygenerować i przechowywać osobne, trudne do odgadnięcia hasło dla każdego serwisu. Dzięki temu wyciek danych z jednego portalu nie musi oznaczać utraty dostępu do pozostałych kont.

Odcisk palca zamiast wpisywania hasła

Coraz więcej stron i aplikacji oferuje również dodatkowe zabezpieczenia. Jednym z nich jest uwierzytelnianie wieloskładnikowe, czyli MFA. Oprócz hasła użytkownik musi wtedy potwierdzić swoją tożsamość w dodatkowy sposób.

Popularność zdobywają także passkeys, czyli klucze dostępu. Pozwalają logować się bez wpisywania tradycyjnego hasła, na przykład za pomocą odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub kodu PIN.

To rozwiązania, które mogą utrudnić przejęcie konta nawet wtedy, gdy oszust pozna nasze dane logowania. Warto więc sprawdzić ustawienia zabezpieczeń poczty, bankowości internetowej i mediów społecznościowych. A jeśli używasz hasła z czołówki rankingu NordPass, najwyższy czas je zmienić.

Złoty Laur 2026 - Osobowość roku - Andrzej Poczobut