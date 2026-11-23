Tesla zapowiada strategiczną inwestycję w wysokości 3 mld euro, znacząco rozbudowując swoją europejską fabrykę w Niemczech, wbrew trendom rynkowym.

Projekt obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej futurystycznego Cybercaba, co otworzy setki nowych miejsc pracy zaledwie 60 km od polskiej granicy.

Odkryj, jakie perspektywy zatrudnienia stwarza ta decyzja Elona Muska i czy to szansa dla Twojej kariery.

Podczas gdy niemieckie koncerny motoryzacyjne szukają oszczędności, Tesla planuje rozbudowę swojego europejskiego zakładu. Jak informuje Radio ZET, firma zamierza przeznaczyć na inwestycję w Grünheide w Brandenburgii około 3 mld euro, czyli blisko 13 mld zł. To ogromne przedsięwzięcie, które może mieć znaczenie nie tylko dla niemieckiej gospodarki, ale również dla pracowników z Polski.

Fabryka działa od 2022 roku i jest jedynym europejskim zakładem produkcyjnym Tesli. Obecnie powstaje tam elektryczny Model Y. Teraz koncern chce postawić kolejną halę, rozbudować infrastrukturę techniczną i uruchomić dodatkową instalację oczyszczania ścieków.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę ma zostać złożona jeszcze w 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się w pierwszej połowie 2027 roku, a produkcja w nowej części zakładu ruszy dwa lata później.

Nowe miejsca pracy blisko Polski. Tesla już prowadzi rekrutację

Dla mieszkańców zachodniej Polski najważniejszą wiadomością mogą być plany zatrudnienia. Fabryka w Grünheide znajduje się około 60 km od polskiej granicy, dlatego dla części osób praca w niemieckim zakładzie jest możliwa bez przeprowadzki.

Tesla zatrudnia obecnie około 12,6 tys. pracowników. Według szacunków organizacji Faire Mobilität, przytaczanych w styczniu 2026 roku, od 1000 do 2000 z nich stanowili Polacy. Nie są to jednak oficjalne, aktualne dane o strukturze zatrudnienia.

Koncern już poszukuje kilkuset osób do zadań związanych m.in. z przygotowaniem i planowaniem nowej produkcji. Rozbudowa może z czasem stworzyć kolejne miejsca pracy, również dla kandydatów z Polski. Na razie nie podano jednak, ile dodatkowych etatów powstanie po uruchomieniu hali ani ile z nich przypadnie pracownikom dojeżdżającym zza granicy.

Samochód bez kierownicy i pedałów. To ma być przyszłość Tesli

Za miliardową inwestycją stoi pomysł, który jeszcze niedawno wydawał się futurystyczny. W nowej hali Tesla chce produkować Cybercaba, czyli dwuosobowy pojazd elektryczny zaprojektowany do autonomicznego przewozu pasażerów.

Cybercab ma różnić się od zwykłego samochodu przede wszystkim brakiem tradycyjnej kierownicy i pedałów. Z założenia pojazd ma poruszać się bez kierowcy i służyć do przewozu osób.

Według planów koncernu docelowe możliwości produkcyjne nowej hali mogłyby sięgnąć nawet miliona pojazdów rocznie. To jednak deklarowana zdolność zakładu, a nie potwierdzona liczba zamówień. Rzeczywista skala produkcji będzie zależała m.in. od popytu, postępów technologicznych i wymogów prawnych dotyczących autonomicznej jazdy.

Niemiecka motoryzacja zaciska pasa. Tesla chce wydawać miliardy

Plany firmy Elona Muska zwracają uwagę także ze względu na trudną sytuację tradycyjnych producentów samochodów w Niemczech. Branża zmaga się z wysokimi kosztami działalności, konkurencją ze strony chińskich marek oraz wydatkami związanymi z przechodzeniem na nowe technologie.

Volkswagen prowadzi restrukturyzację i szuka oszczędności, a Mercedes ogranicza część planów inwestycyjnych w Niemczech. Problemy dotykają również dostawców części samochodowych, wśród których pojawiają się zapowiedzi redukcji zatrudnienia.

Na tym tle planowana rozbudowa Tesli jest wyraźnym kontrastem. Nie oznacza jednak, że sukces przedsięwzięcia jest przesądzony. Koncern musi jeszcze uzyskać wymagane pozwolenia i zrealizować zapowiedziany harmonogram.

Dla polskich pracowników najważniejsze będzie to, czy wraz z rozwojem fabryki pojawią się kolejne rekrutacje. Już dziś zakład pod Berlinem zatrudnia wielu Polaków, a miliardowa inwestycja może zwiększyć jego znaczenie na przygranicznym rynku pracy.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj