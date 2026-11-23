Koalicja Obywatelska obiecywała koniec z politycznymi nominacjami w państwowych spółkach, stawiając na kompetencje.

„Rzeczpospolita” ujawnia ponad 200 nominacji w państwowych firmach dla osób powiązanych z obecną koalicją rządzącą od stycznia 2024.

Sprawdź, które partie najchętniej obsadzają stanowiska i czy obietnice transparentności zostały spełnione.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Koalicja Obywatelska zapowiadała zerwanie z praktyką obsadzania stanowisk w państwowych spółkach według partyjnego klucza. Tymczasem najnowsze ustalenia „Rzeczpospolitej” pokazują, że osoby powiązane z ugrupowaniami tworzącymi obecny rząd nadal zajmują miejsca w zarządach i radach nadzorczych takich przedsiębiorstw.

Dziennikarze przeanalizowali ponad tysiąc nazwisk w 395 spółkach, sprawdzając nominacje od 1 stycznia 2024 roku. Korzystali m.in. z danych Krajowego Rejestru Sądowego, Państwowej Komisji Wyborczej, oświadczeń majątkowych i informacji publikowanych przez partie polityczne. W ten sposób zidentyfikowali co najmniej 219 osób związanych z ugrupowaniami koalicji rządzącej.

To istotne ustalenie, choć samo powiązanie z partią polityczną nie przesądza o braku kwalifikacji do pełnienia funkcji ani o niezgodności nominacji z prawem. Rodzi jednak pytania o realizację obietnic, które miały zmienić sposób zarządzania państwowym majątkiem.

PSL na czele zestawienia. Jak podzieliły się stanowiska?

Z analizy „Rzeczpospolitej” wynika, że ponad połowę wskazanych osób powiązano z Trzecią Drogą, czyli wyborczym porozumieniem PSL i Polski 2050. W tej grupie wyraźnie przeważają osoby związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Dziennik ustalił również, że prawie 80 nazwisk można powiązać z Koalicją Obywatelską, a niemal 20 z Lewicą. Dane obejmują zarówno zarządy, jak i rady nadzorcze.

Co ciekawe, zdecydowana większość analizowanych przedsiębiorstw nie ma siedziby w stolicy. Spośród 395 spółek tylko 70 działa z siedzibą w Warszawie. Pozostałe są rozsiane po całym kraju. Autorzy publikacji zwracają uwagę, że mniejsze, regionalne podmioty mogą być szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia politycznych nominacji. Lista nie musi być kompletna. Oznacza to, że liczba 219 jest wynikiem przeprowadzonej analizy, a nie ostatecznym bilansem wszystkich osób mających związki z partiami.

Co Koalicja Obywatelska obiecała Polakom? Chodzi o punkt 68

Doniesienia nabierają szczególnego znaczenia w kontekście programu wyborczego KO. Wśród słynnych 100 konkretów znalazł się punkt dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ugrupowanie zapowiadało wymianę członków zarządów i rad nadzorczych oraz przeprowadzenie nowych, przejrzystych konkursów. O wyborze kandydatów miały decydować przede wszystkim kompetencje, a nie rodzinne czy partyjne powiązania.

Spółki Skarbu Państwa są zarządzane przez osoby podejmujące decyzje dotyczące przedsiębiorstw, w których udziały posiada państwo. Dlatego sposób powoływania ich władz ma znaczenie nie tylko polityczne, ale również gospodarcze. Formalnie kandydaci do rad nadzorczych muszą uzyskać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa. Instytucja ta funkcjonuje od 2016 roku. Jak przypomina „Rzeczpospolita”, sam mechanizm opiniowania nie wyeliminował kontrowersji związanych z nominacjami również za poprzednich rządów.

Adrian Zandberg ostro reaguje. „To patologiczny mechanizm”

Do ustaleń dziennika odniósł się w poniedziałek w TVN24 Adrian Zandberg. Polityk przypomniał, że odpartyjnienie państwowych przedsiębiorstw było jedną z ważnych obietnic składanych wyborcom przed zmianą władzy. Jego zdaniem problem nie polega wyłącznie na tym, kto aktualnie zajmuje stanowiska, lecz na utrzymywaniu się mechanizmu, w którym kolejne ekipy polityczne wykorzystują państwowe firmy do obsadzania stanowisk osobami ze swojego otoczenia.

— To patologiczny mechanizm — ocenił Zandberg, krytykując zastępowanie osób związanych z poprzednią władzą ludźmi powiązanymi z obecnymi ugrupowaniami rządzącymi.

Polityk przekonywał również, że zapowiedź zerwania z takimi praktykami była jednym z powodów mobilizacji wyborców w 2023 roku.

Państwowe spółki i polityczne nominacje. Pytania pozostają

Ustalenia „Rzeczpospolitej” ponownie otwierają dyskusję o tym, jak powinny być obsadzane stanowiska w przedsiębiorstwach z udziałem państwa. Kluczowe pozostaje nie tylko sprawdzenie politycznych powiązań, lecz także kwalifikacji powołanych osób, przebiegu procedur i przejrzystości podejmowanych decyzji.

Wskazanie 219 nazwisk nie jest dowodem, że wszystkie te nominacje były nieprawidłowe. Pokazuje jednak skalę obecności osób związanych z partiami rządzącymi we władzach analizowanych przedsiębiorstw. Dla Koalicji Obywatelskiej i jej partnerów to niewygodny temat, ponieważ dotyczy jednej z wyraźnie sformułowanych obietnic wyborczych. Pytanie, czy i w jakim stopniu udało się ją zrealizować, pozostaje aktualne.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun