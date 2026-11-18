Apel prezydenta Chin Xi Jinpinga o globalną współpracę w sprawie sztucznej inteligencji.

Wezwanie do obrony wolnego handlu i utrzymania globalnych łańcuchów dostaw.

Zapowiedź dalszego otwierania chińskiego rynku na zagraniczne firmy.

Nadchodzące kluczowe rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem o AI i handlu.

Planowane bezprecedensowe trójstronne spotkanie przywódców Chin, USA i Rosji.

Apel Xi Jinpinga

Światowi liderzy i szefowie największych firm, którzy zjechali w tym roku do Shenzhen, usłyszeli od gospodarza jasny komunikat. Prezydent Chin Xi Jinping w swoim przemówieniu otwierającym szczyt APEC wezwał do zacieśnienia globalnych więzi w dwóch kluczowych obszarach: handlu i technologii. Jego zdaniem to jedyna droga, by zapewnić stabilny wzrost gospodarczy w regionie Azji i Pacyfiku, ale też na całym świecie.

Najmocniej wybrzmiał temat sztucznej inteligencji. Prezydent Chin Xi Jinping podczas swojego wystąpienia na szczycie APEC w Shenzhen wezwał do pogłębienia międzynarodowej współpracy w dziedzinie AI. Chiński przywódca podkreślił, że innowacje, szczególnie te związane z gospodarką cyfrową, muszą stać się motorem napędowym dla wszystkich, a nie polem do rywalizacji.

Musimy aktywnie budować partnerstwa na rzecz innowacji naukowych i technologicznych, pogłębiać współpracę w gospodarce cyfrowej i sztucznej inteligencji oraz promować zieloną i niskoemisyjną transformację – oświadczył prezydent Xi Jinping.

Xi Jinping mówił też o konieczności obrony obecnego porządku handlowego, którego centrum powinna być Światowa Organizacja Handlu (WTO). Zaapelował o utrzymanie otwartych i stabilnych globalnych łańcuchów dostaw, co jest wyraźnym sygnałem w stronę krajów stosujących protekcjonistyczne cła i bariery handlowe.

Co Chiny obiecują zagranicznym firmom?

Apel o współpracę to jedno, ale chiński prezydent poszedł o krok dalej. Złożył konkretne obietnice, które mają przyciągnąć zagraniczny kapitał i uspokoić inwestorów, którzy w ostatnich latach z niepokojem patrzyli na Pekin.

Zapowiedział nie tylko dalsze obniżanie ceł, ale też głęboką reformę wewnętrznych przepisów i standardów. Mówiąc prościej: chodzi o to, by zagranicznym firmom było łatwiej działać w Chinach, bez niejasnych regulacji i biurokratycznych przeszkód. Co ważne, Xi zadeklarował też stopniowe otwieranie chińskiego sektora usług. To ogromny i wciąż w dużej mierze niedostępny rynek, więc dla wielu firm z Europy czy USA to może być przełomowa informacja.

Te deklaracje mają kluczowe znaczenie dla przyszłych relacji Chiny-USA, ponieważ adresują jedne z głównych zarzutów Waszyngtonu dotyczących barier w dostępie do chińskiego rynku. Nie bez powodu te słowa padły właśnie w Shenzhen. Prezydent Xi Jinping nazwał to miasto „ogromnym poligonem doświadczalnym” chińskich reform. To tutaj testuje się najnowsze technologie, które później trafiają do reszty kraju. Obietnice złożone w takim miejscu mają więc symboliczny, ale i bardzo praktyczny wymiar.

Spotkanie na szczycie

Słowa Xi Jinpinga to starannie przygotowany grunt pod jedno z najważniejszych spotkań politycznych tego roku. Już w czwartek, w kuluarach szczytu, dojdzie do rozmowy dwustronnej między przywódcą Chin a prezydentem USA Donaldem Trumpem. I nikt nie ma wątpliwości, że atmosfera będzie napięta.

Głównym tematem ma być właśnie to, o czym Xi mówił w swoim przemówieniu: sztuczna inteligencja i handel. To dwa fronty, na których od lat trwa zacięta rywalizacja między Pekinem a Waszyngtonem. Prezydent Trump, który wrócił do Białego Domu, nie porzucił swojej twardej polityki wobec Chin, a jego wcześniejsza ofensywa celna wciąż odbija się na globalnej gospodarce.

Zaplanowane na czwartek rozmowy między prezydentem Xi Jinpingiem a prezydentem Donaldem Trumpem będą zdominowane przez rywalizację obu mocarstw w dziedzinie AI oraz nierozwiązane kwestie handlowe. Wyciągnięta przez chińskiego lidera ręka w sprawie współpracy technologicznej to próba załagodzenia konfliktu. Pytanie, czy Donald Trump ją przyjmie, czy raczej potraktuje jako oznakę słabości i jeszcze mocniej dociśnie śrubę.

Jakby tego było mało, na marginesie szczytu APEC ma dojść do jeszcze jednego, bezprecedensowego wydarzenia. Chodzi o trójstronne spotkanie z udziałem przywódców Chin, USA i Rosji. To pokazuje, jak wielką wagę ma tegoroczny szczyt i jak bardzo zmienia się układ sił na świecie. Decyzje, które zapadną w Shenzhen, mogą zdefiniować globalną politykę i gospodarkę na najbliższe lata.

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