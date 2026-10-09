Dynia to dopiero początek

Szukasz nowych miejsc na wypoczynek połączony z zabawą? Na tych farmach nie chodzi już tylko o kupienie dyni na zupę czy jesienną dekorację. Dziś można tu spędzić pół dnia albo nawet cały dzień z rodziną. Jesień jeszcze nigdy nie była tak pomarańczowa - przekonują internauci. Dyniowe Pola znajdziemy w wielu miejscach w kraju.

1. Dyniolandia w Krakowie

Jeśli szukacie miejsca na rodzinne popołudnie, Dyniolandia w Krakowie jest jednym z ciekawszych wyborów. Na dzieci czekają dmuchańce, karuzele i specjalne miejsca do zdjęć. Jest także dyniowy targ i strefa gastronomiczna.

Dużą atrakcją jest minizoo. Najmłodsi mogą nakarmić zwierzęta. Jest też domek szeryfa, w którym można zrobić zdjęcia w klimacie Dzikiego Zachodu. Dyniolandia działa do końca października 2026 roku.

2. Wrocław. Labirynt, kukurydza i zwierzęta

Dyniowa Farma we Wrocławiu znajduje się tuż obok ZOO i Hali Stulecia. Na blisko 10 tys. mkw. przygotowano prawdziwy plac zabaw w jesiennym klimacie. Jest labirynt ze słomy, dyniowe kręgle, trampoliny i słomiany tor rowerowy. Dzieci mogą też zanurzyć się w basenie z kukurydzą.

Na miejscu są również króliki, kozy, owce i kury. A dla rodziców przygotowano strefę gastronomiczną. Farma będzie czynna do 31 października.

3. Farma Wuja Toma. Wielkie dynie pod Warszawą

Niedaleko Warszawy znajduje się Farma Wuja Toma, znana także jako Dyniolandia. To miejsce spodoba się szczególnie najmłodszym. Alpaki, kucyki i króliki to dopiero początek. Jest również labirynt w polu kukurydzy, park linowy i ścianka wspinaczkowa.

Na dzieci czeka także ogromna dmuchana dynia, zbożowy wyścig oraz ścieżka sensoryczna. Farma będzie działać aż do końca listopada.

4. Dyniowe Love. Atrakcje niedaleko Gdańska

W Rotmance pod Gdańskiem działa Dyniowe Love. Można tu kupić dynie w najróżniejszych odmianach, ale na same zakupy nie warto się ograniczać. Są labirynty z kukurydzy i słomy, scenki do zdjęć oraz ognisko. Dzieci mogą pojeździć gokartami i nakarmić kozy.

To dobry pomysł na jesienny rodzinny wypad. Farma działa we wrześniu i październiku – w piątki oraz weekendy.

5. Jura Krakowsko-Częstochowska. Dynie w pięknej scenerii

Dyniowe Pole Przybynów to propozycja dla rodzin, które zamiast wielkiego parku rozrywki wolą kontakt z naturą. Na ekologicznej plantacji rośnie około 20 odmian dyń. Są zarówno odmiany jadalne, jak i ozdobne.

Największą atrakcją jest jednak sama okolica. Jurajski krajobraz świetnie nadaje się na jesienny spacer i rodzinne zdjęcia. Plantacja działa do 31 października.

6. Dobronianka. Dzieci zobaczą ponad 40 gatunków zwierząt

Pod Łodzią znajduje się Dobronianka, gdzie dyniowa zabawa łączy się ze spotkaniem ze zwierzętami. Można tu wziąć udział w warsztatach wycinania dyń i zrobić zdjęcia w jesiennych aranżacjach.

Największą atrakcją dla dzieci będzie jednak Dobroniankowy Zwierzyniec. W minizoo mieszka ponad 40 gatunków zwierząt. Są m.in. owce, gęsi, strusie, renifery i króliki. Dyniowe atrakcje będą dostępne do listopada.

7. Pod Poznaniem można zgubić się w dyniach

Dyniowa Zagroda powstaje jesienią w Ekologicznym Gospodarstwie Rolnym Pankiewicz. Ogród wypełnia się wtedy dyniami w najróżniejszych kolorach i kształtach. Są odmiany jadalne oraz ozdobne.

To propozycja dla rodzin, które chcą połączyć spacer z poznawaniem naturalnego gospodarstwa. Zagroda będzie czynna do końca października.

8. Lublin. Dyniowe ciasto i halloweenowa zabawa

Farma Dyń w Lublinie przygotowała atrakcje dla dzieci i rodziców. Najmłodsi mogą wziąć udział w warsztatach kulinarnych i kreatywnych. Są też dyniowe dekoracje oraz miejsca do robienia zdjęć.

A po zabawie można zajrzeć do Kawiarenki Dyniowej. W weekendy odbywają się dodatkowe wydarzenia, w tym impreza halloweenowa. Farma działa do 31 października.

9. Chorzów. Dynie w wesołym miasteczku

Na Śląsku jesienny klimat można poczuć w Legendii w Chorzowie. Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka działa sezonowa Farma Dyniowa. Dzieci mogą odwiedzić kolorowe insta spoty – Magiczną Farmę, Dyniową Huśtawkę czy Jesienną Kaskadę.

Jest też coś dla miłośników zabawy – dyniowe kręgle. Farma jest dostępna bez dodatkowych opłat dla gości parku i działa do 25 października.

10. Największa farma dyń na Opolszczyźnie

Około 15 kilometrów od Opola znajduje się Dyniowy Ogród Prószków. To miejsce zachwyca liczbą odmian dyń. Są tu zarówno dynie jadalne, jak i ozdobne. Gospodarze przygotowali również jesienne aranżacje, w których można zrobić pamiątkowe zdjęcia. Dla dzieci organizowane są warsztaty i animacje.

11. Wielki labirynt pod Bydgoszczą

Dyniowa Farma Dobrosielscy znajduje się około 25 kilometrów od Bydgoszczy. Rodzina prowadząca gospodarstwo od lat zajmuje się uprawą dyń. Na miejscu można zobaczyć odmiany z różnych części świata – od klasycznych pomarańczowych po białe, zielone i prążkowane.

Największą frajdę dzieciom może sprawić jednak ogromny labirynt z kukurydzy. Przy okazji można kupić świeże warzywa prosto od rolnika.

12. Pęzino. Dynie i Halloween

Na koniec propozycja z okolic Stargardu. Dyniowe Pole w Pęzinie to miejsce, gdzie można spokojnie pospacerować wśród dyń i zrobić jesienne zdjęcia. W weekendy organizowane są imprezy tematyczne. W programie pojawiają się wydarzenia związane z Halloween, a także Día de los Muertos.

To dobra propozycja dla tych, którzy chcą połączyć jesienny spacer z nieco bardziej nietypową zabawą.

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