Emeryci masowo wracają do pracy

Coraz więcej polskich seniorów zamiast odpoczywać na emeryturze, dalej chodzi do pracy. Jak wynika z najnowszego raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pracujących emerytów wzrosła aż o 52,9 proc.

To pokazuje, że dla wielu osób samo świadczenie z ZUS-u po prostu nie wystarcza na życie.

Seniorzy ratują domowe budżety

Emeryci dorabiają na różne sposoby. Jedni zostają w swoich dawnych zawodach, inni łapią dodatkowe zajęcia w sklepach, ochronie czy usługach. Powód najczęściej jest ten sam, czyli rosnące ceny i coraz wyższe rachunki.

Chcą mieć dodatkowe zajęcie na emeryturze

Ale pieniądze to nie wszystko. Wielu emerytów podkreśla, że praca daje im kontakt z ludźmi i pozwala nie siedzieć samotnie w domu. Seniorzy są dziś też w lepszej formie zdrowotnej niż jeszcze kilkanaście lat temu, dlatego chętniej pozostają aktywni zawodowo.

Na starszych pracowników coraz przychylniej patrzą również pracodawcy. Doświadczenie, punktualność i lojalność seniorów są dziś bardzo cenione na rynku pracy.

„Sama emerytura dziś nie wystarcza”

Eksperci alarmują jednak, że za tym trendem kryje się poważny problem. Wielu emerytów pracuje nie dlatego, że chce, ale dlatego, że musi.

"Krótkoterminowo dorabianie do emerytury wydaje się bardzo atrakcyjne, bo są dwa źródła dochodu. Problem pojawia się wtedy, gdy zdrowie nie pozwala już pracować i zostaje tylko niska emerytura" – ostrzega Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Niskie świadczenia to kłopotliwa sytuacja dla całego systemu

To właśnie dlatego coraz częściej mówi się o słabości polskiego systemu emerytalnego.

Dziś wielu seniorów ratuje domowy budżet dodatkową pracą, ale eksperci ostrzegają, że za kilka lat problem niskich świadczeń może być jeszcze większy.

