ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy na koncie do 7 maja

Można otrzymać nawet 4353 zł miesięcznie, a wysokość świadczenia zależy od liczby punktów (od 70 do 100) przyznanych w ocenie potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające przysługuje pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością, niezależnie od wysokości ich dochodów czy pobieranej renty.

Od 1 stycznia 2026 roku krąg uprawnionych poszerzy się o osoby, które do tej pory miały zbyt niski poziom potrzeby wsparcia, aby otrzymać pomoc.

Kluczowym krokiem jest uzyskanie decyzji o poziomie wsparcia z WZON, a następnie złożenie wniosku do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

Świadczenie wspierające 2026: Kto może otrzymać do 4353 zł miesięcznie?

W 2026 roku wiele osób z niepełnosprawnościami może liczyć na znaczące wsparcie finansowe. ZUS wypłaca świadczenie wspierające, które może wynieść nawet do 4353 zł miesięcznie, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. To dodatkowe pieniądze, które nie zastępują renty, ale stanowią uzupełnienie budżetu osób potrzebujących. Aby móc skorzystać z tego wsparcia, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i posiadają decyzję o poziomie potrzeby wsparcia, wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Kluczowe jest uzyskanie co najmniej 70 punktów w tej ocenie. Co ważne, od 1 stycznia 2026 roku krąg beneficjentów znacznie się poszerzył, ponieważ do systemu włączono osoby, które wcześniej były wykluczone z powodu zbyt niskiej punktacji. Dzięki temu tysiące nowych osób ma szansę na otrzymanie świadczenia wspierającego 2026, co oznacza realną poprawę ich sytuacji finansowej.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025

Od 1 stycznia 2026 ZUS objął świadczeniem wspierającym także osoby z pozostałymi uprawniającymi poziomami punktacji, czyli między 70 a 77 pkt.

Wysokość wsparcia jest zależna od liczby punktów przyznanych przez WZON oraz od wysokości renty socjalnej. Im więcej punktów dostanie osoba z niepełnosprawnością, więcej renty socjalnej przysługuje miesięcznie. Po ostatniej waloryzacji wynosi ona 1978,49 zł brutto. Świadczenie wspierające wynosi więc odpowiednio:

70-74 pkt - 40% - 792 zł

75-79 pkt - 60% - 1188 zł

80-84 pkt - 80% - 1583 zł

85-89 pkt - 120% - 2375 zł

90-94 pkt - 180% - 3562 zł

95-100 pkt - 220% - 4353 zł

Decyzja o poziomie wsparcia. Wniosek o wypłatę świadczenia. Jak złożyć?

Po otrzymaniu decyzji o poziomie wsparcia należy złożyć wniosek do ZUS. MOżna to zrobić jedynie przez internet. Do wyboru jest kilka opcji:

przez PUE ZUS,

przez Emp@tia (empatia.gov.pl),

przez bankowość elektroniczną (jeśli bank współpracuje z ZUS).

