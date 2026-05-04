Nowe formularze ZUS DRA i RCA. Co zmienia się w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił ważną nowość, która dotyczy wszystkich przedsiębiorców rozliczających składki zdrowotne. Już od 1 maja 2026 roku wchodzą w życie nowe, obowiązkowe wzory formularzy ZUS DRA i ZUS RCA. Ta zmiana jest niezwykle istotna, ponieważ dotyczy rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za miniony, 2025 rok.

Skąd wynika ta zmiana? Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej, jest to bezpośrednia konsekwencja nowelizacji przepisów, które dają przedsiębiorcom więcej elastyczności. Umożliwiają one podjęcie decyzji, czy przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej uwzględniać przychody ze sprzedaży firmowego majątku, co może wpłynąć na wysokość należności.

Gdzie w nowych formularzach ZUS znajduje się oświadczenie o sprzedaży majątku?

W zaktualizowanych formularzach pojawiło się jedno, ale bardzo istotne pole do zaznaczenia, które pełni funkcję oświadczenia woli. Nosi ono nazwę: „Przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składki zostały uwzględnione przychody i koszty uzyskania tych przychodów związane z odpłatnym zbyciem składników majątku (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)”. Przedsiębiorcy samodzielnie wypełniający dokumenty znajdą je w formularzu ZUS DRA w bloku XII, w polu 06, a w imiennym raporcie ZUS RCA w bloku III. F, w polu 15.

Sprzedaż majątku firmy a składka zdrowotna. Jak nowa deklaracja ZUS wpływa na jej wysokość?

Nowe zasady obejmują szeroką grupę przedsiębiorców: tych, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kluczowa zmiana, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, pozwala im nie wliczać do podstawy składki zdrowotnej dochodów ze sprzedaży środków trwałych. Chodzi tu na przykład o sprzedaż firmowego samochodu, specjalistycznego sprzętu czy mebli biurowych.

Co ważne, przepisy dają przedsiębiorcy prawo wyboru – może on dobrowolnie zdecydować o uwzględnieniu tych transakcji w swoim rocznym rozliczeniu, jeśli jest to dla niego korzystne. Zaznaczenie wspomnianego wcześniej pola w deklaracji jest formalnym oświadczeniem o skorzystaniu z tej możliwości. To kluczowa decyzja, która ma bezpośredni wpływ na ostateczną wysokość rocznej składki zdrowotnej.

Do kiedy trzeba złożyć nowe formularze ZUS i co jeśli użyjemy starych druków?

Warto pamiętać, że nowe formularze obowiązują bezwzględnie już przy rozliczeniu składek za kwiecień 2026 roku. Ostateczny termin na złożenie tych dokumentów upływa 20 maja 2026 roku, co zbiega się z terminem na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za cały 2025 rok. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że złożenie deklaracji na starych wzorach będzie skutkowało koniecznością ich skorygowania, dlatego dobrze jest od razu sięgnąć po aktualne druki. Aby ułatwić ten proces, program Płatnik został już zaktualizowany (metryka 324) i zawiera nowe wersje dokumentów.

