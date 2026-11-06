300 zł na wakacje dla Polaków. Czek turystyczny może objąć cały kraj

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-06 11:51

Dobra wiadomość dla osób planujących wypoczynek w Polsce. Popularny czek turystyczny, który obecnie działa w czterech województwach, może zostać rozszerzony na cały kraj. W budżecie państwa na 2027 rok zabiegają o 24 mln zł na ten cel. Kolejne 24 mln zł miałyby dołożyć samorządy. Zainteresowanie programem jest ogromne – bony rozchodzą się podobno w kilka minut.

Rodzina na pikniku na polanie. O programie czek turystyczny dla seniorów i rodzin przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Drpixel/ Shutterstock Rodzina na pikniku, kobieta z dziećmi i dziadkowie siedzą na kocu na zielonej trawie w słoneczny dzień. W oddali widać las. Tematyka bonów turystycznych dla rodzin i seniorów na Super Biznes.

Czek turystyczny dla wszystkich województw?

Czy Polacy będą mogli dostać dopłatę do wypoczynku niezależnie od miejsca zamieszkania? Jest na to szansa. W Sejmie trwają prace nad budżetem na 2027 rok, a Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zawnioskowała o przeznaczenie 24 mln zł na ogólnopolski czek turystyczny.

Jak poinformowała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, plan zakłada przekazanie każdemu województwu po 1,5 mln zł. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś już wcześniej wskazywał, że właśnie takiego wsparcia potrzeba, by program mógł objąć cały kraj.

To jednak nie koniec. Drugie 24 mln zł miałyby wyłożyć samorządy województw. Łączny budżet programu wyniósłby więc 48 mln zł.

Bony znikają w kilka minut

Skąd pomysł na rozszerzenie programu? Powód jest prosty, gdyż zainteresowanie dopłatami jest bardzo duże. Jak podkreśla Magdalena Krucz, środki rozchodzą się błyskawicznie.

Czeki rozchodzą się w kilka minut. To tylko świadczy o tym, że Polacy chcą zwiedzać Polskę, odwiedzać regiony Polski Wschodniej – powiedziała szefowa POT.

Jej zdaniem czek turystyczny to skuteczny sposób wspierania branży turystycznej, ale również zachęta do poznawania mniej popularnych miejsc w kraju. Program ma pomagać hotelom i innym obiektom turystycznym, szczególnie poza głównym sezonem wakacyjnym.

Kto może dostać 300 zł dopłaty?

Obecnie czek turystyczny działa od września do końca listopada 2026 roku w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Dopłata wynosi 300 zł. Program skierowany jest przede wszystkim do seniorów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Pieniądze mają zachęcać do wyjazdów poza szczytem sezonu turystycznego.

Jeśli plany się powiodą, w przyszłym roku podobne wsparcie mogłoby trafić do mieszkańców wszystkich 16 województw. Na razie nie jest to jednak przesądzone. Potrzebne jest zabezpieczenie pieniędzy w budżecie państwa i zaangażowanie samorządów. Polacy muszą więc jeszcze poczekać na ostateczną decyzję.

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