Czek turystyczny dla wszystkich województw?

Czy Polacy będą mogli dostać dopłatę do wypoczynku niezależnie od miejsca zamieszkania? Jest na to szansa. W Sejmie trwają prace nad budżetem na 2027 rok, a Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zawnioskowała o przeznaczenie 24 mln zł na ogólnopolski czek turystyczny.

Jak poinformowała prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, plan zakłada przekazanie każdemu województwu po 1,5 mln zł. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś już wcześniej wskazywał, że właśnie takiego wsparcia potrzeba, by program mógł objąć cały kraj.

To jednak nie koniec. Drugie 24 mln zł miałyby wyłożyć samorządy województw. Łączny budżet programu wyniósłby więc 48 mln zł.

Bony znikają w kilka minut

Skąd pomysł na rozszerzenie programu? Powód jest prosty, gdyż zainteresowanie dopłatami jest bardzo duże. Jak podkreśla Magdalena Krucz, środki rozchodzą się błyskawicznie.

– Czeki rozchodzą się w kilka minut. To tylko świadczy o tym, że Polacy chcą zwiedzać Polskę, odwiedzać regiony Polski Wschodniej – powiedziała szefowa POT.

Jej zdaniem czek turystyczny to skuteczny sposób wspierania branży turystycznej, ale również zachęta do poznawania mniej popularnych miejsc w kraju. Program ma pomagać hotelom i innym obiektom turystycznym, szczególnie poza głównym sezonem wakacyjnym.

Kto może dostać 300 zł dopłaty?

Obecnie czek turystyczny działa od września do końca listopada 2026 roku w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Dopłata wynosi 300 zł. Program skierowany jest przede wszystkim do seniorów oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Pieniądze mają zachęcać do wyjazdów poza szczytem sezonu turystycznego.

Jeśli plany się powiodą, w przyszłym roku podobne wsparcie mogłoby trafić do mieszkańców wszystkich 16 województw. Na razie nie jest to jednak przesądzone. Potrzebne jest zabezpieczenie pieniędzy w budżecie państwa i zaangażowanie samorządów. Polacy muszą więc jeszcze poczekać na ostateczną decyzję.

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