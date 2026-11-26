Powstaje nowy gazociąg. Skorzystają mieszkańcy dwóch województw

Polska Spółka Gazownictwa (PSG), należąca do grupy kapitałowej Orlen, rozpoczyna budowę gazociągu Kolnik-Elbląg. Inwestycja pozwoli zwiększyć dostawy gazu do ciepłowni należącej do Energa Kogeneracja w Elblągu oraz ciepłowni Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Budowa nowego gazociągu umożliwi zastąpienie węglowych źródeł ciepła, a także odciąży istniejącą sieć gazową w Elblągu. Dzięki temu zwiększą się możliwości dostarczania surowca do odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw działających na terenie obu województw.

Gazociąg będzie liczył około 43 kilometrów. Powstaną też stacje gazowe wysokiego ciśnienia

Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej 300 mm i łącznej długości około 43 km. Na terenie województwa pomorskiego przebiegnie on przez gminy Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański i Ostaszewo, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim przez gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie oraz miasto Elbląg. W ramach przedsięwzięcia powstaną również stacje gazowe wysokiego ciśnienia w Raczkach Elbląskich i Miłocinie oraz dodatkowa infrastruktura techniczna w Orłowie.

Podczas prac budowlanych wykorzystane zostaną nowoczesne technologie, w tym przewierty bezwykopowe i mikrotuneling. Rozwiązania te pozwolą ograniczyć ingerencję w środowisko, szczególnie na obszarach Natura 2000 oraz w rejonie Wisły, Nogatu i Tugi. Prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodników.

Koszt inwestycji przekroczy 323 mln zł. Duże dofinansowanie z Unii Europejskiej

Budowa gazociągu realizowana jest w ramach projektu „Budowa gazociągu Kolnik-Elbląg wraz z gazyfikacją Mierzei Wiślanej”. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekroczy 323 mln zł, z czego blisko 199 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS 2021–2027.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym operatorem systemu dystrybucji gazu w kraju. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników i dostarcza surowiec za pośrednictwem sieci gazociągów o łącznej długości przekraczającej 215 tys. km.

Źródło: wnp.pl