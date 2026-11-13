Wielka awaria Microsoftu. Polskie banki i urzędy nie działają? Są ograniczenia

Globalna awaria Microsoftu. Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Piątkowa awaria usług Microsoftu nie wpłynęła na funkcjonowanie banków ani urzędów w Polsce. Jedynym zgłaszanym problemem pozostają utrudnienia w komunikacji mailowej z odbiorcami, o których informowały m.in. mBank oraz Urząd Miasta Krakowa.

Globalna awaria Microsoftu rozpoczęła się w czwartek, 12 listopada i odcięła miliony użytkowników na całym świecie od poczty Outlook, komunikatora Teams oraz innych narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy. Problemy dotknęły banki, urzędy państwowe i sądy w wielu państwach.

Awaria Microsoftu. Polskie banki informują o sytuacji

Rzecznik prasowy mBanku Piotr Rutkowski poinformował, że wszystkie usługi banku funkcjonują prawidłowo. Jedynym wyjątkiem są utrudnienia związane z korespondencją mailową z klientami. Dodał również, że bank powiadomił klientów o występujących problemach oraz wskazał im inne dostępne sposoby kontaktu.

Rzecznik prasowy Banku Pekao Paweł Jurek zapewnił natomiast, że awaria usług Microsoftu nie wpływa na bieżącą obsługę klientów tej instytucji. Podobne informacje przekazał rzecznik prasowy ING Piotr Utrata. Wyjaśnił, że problemy techniczne Microsoftu zasadniczo nie mają wpływu na operacje bankowe wykonywane przez klientów.

Małgorzata Witkowska z zespołu mediów PKO Banku Polskiego również poinformowała, że awaria nie powoduje zakłóceń w obsłudze klientów banku.

- Monitorujemy sytuację i na bieżąco sprawdzamy dostępność naszych usług – zapewniła.

Polskie urzędy działają bez zakłóceń. W Krakowie możliwe utrudnienia

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał PAP, że awaria Microsoftu nie wpłynęła na pracę urzędów w Polsce. Wyjaśnił, że administracja publiczna może funkcjonować bez przeszkód dzięki korzystaniu z własnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). O możliwych problemach z komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował również Urząd Miasta Krakowa, publikując stosowny komunikat na platformie X.

Biura prasowe ministerstw, z którymi kontaktowała się PAP, nie informowały natomiast o utrzymujących się utrudnieniach w pracy administracji. Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnił, że awaria Microsoftu nie zakłóca jego działalności.

Microsoft przekazał nowe informacje. Sytuacja w Europie się poprawia

W piątkowej aktualizacji dotyczącej dostępności usług Microsoft poinformował, że odnotowuje „obiecujące postępy w ich przywracaniu w Europie”. Koncern przekazał również, że dostępność poszczególnych usług oraz skuteczność dostarczania wiadomości e-mail „poprawiają się w coraz większej części” infrastruktury.

Globalna awaria Microsoftu pokazała, jak wiele instytucji na całym świecie jest uzależnionych od usług cyfrowych jednego dostawcy. Problemy z pocztą elektroniczną i narzędziami do komunikacji utrudniły codzienną pracę urzędników, parlamentarzystów, pracowników szpitali, szkół oraz firm transportowych. W wielu miejscach konieczne było korzystanie z zastępczych sposobów kontaktu, przede wszystkim telefonów i wiadomości SMS. Choć Microsoft informuje o postępach w usuwaniu awarii, nie wszystkie usługi zostały jeszcze w pełni przywrócone. Koncern kontynuuje działania naprawcze i pracuje nad dostarczeniem zaległych wiadomości e-mail. Na razie nie wiadomo, kiedy wszystkie systemy na świecie powrócą do normalnego funkcjonowania.