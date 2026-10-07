Autozapis co trzy lata

Ministerstwo Finansów zakończyło wymagany prawem przegląd PPK. Z dokumentu wynika, że resort nie widzi potrzeby zmiany podstawowych zasad programu, ale proponuje kilka korekt.

Najważniejsza dotyczy autozapisu. Obecnie pracownicy, którzy zrezygnowali z udziału w PPK, są ponownie zapisywani do programu co cztery lata. Urzędnicy chcą skrócić ten okres do trzech lat.

Resort powołuje się przy tym na doświadczenia z pierwszego ponownego autozapisu. Przyniósł on znaczący wzrost liczby uczestników – do PPK przystąpiło wtedy dodatkowo 721 tys. osób.

PPK także dla starszych pracowników?

Ministerstwo chce również przyjrzeć się kwestii wieku uczestników. Rozważane jest wprowadzenie automatycznego uczestnictwa w PPK dla osób między 55. a 70. rokiem życia.

Co z osobami, które mają więcej niż 70 lat? Resort proponuje, aby mogły przystąpić do PPK na własny wniosek.

Ministerstwo Finansów argumentuje, że Polacy coraz dłużej pozostają aktywni zawodowo. Dlatego rozpoczęcie oszczędzania na przyszłość także w późniejszym wieku może mieć sens.

Pieniądze z PPK mają być lepiej inwestowane

Zmiany mogą dotyczyć także tego, co dzieje się z pieniędzmi zgromadzonymi w PPK. Ministerstwo Finansów chce zwiększyć elastyczność polityki inwestycyjnej funduszy.

Celem są wyższe potencjalne stopy zwrotu i lepsze rozłożenie ryzyka.

Resort proponuje m.in. dostosowanie limitów inwestycyjnych do sytuacji na rynku oraz zmiany w strukturze części akcyjnej portfeli. Chodzi także o możliwość inwestowania części aktywów w fundusze rynku prywatnego. W praktyce oznacza to, że pieniądze uczestników PPK mogłyby być inwestowane w szerszą gamę aktywów.

PPK ma inwestować także poza giełdą

Ministerstwo chce stworzyć rozwiązania, które pozwolą funduszom PPK angażować część pieniędzy w specjalne fundusze rynku prywatnego. W dokumencie wskazano, że takie inwestycje mogłyby jednocześnie zwiększyć dywersyfikację portfela i wspierać rozwój polskiego rynku kapitałowego.

Resort liczy także na wzrost oszczędności Polaków uczestniczących w PPK. To jednak na razie propozycje. Dokument został skierowany do dalszych uzgodnień i konsultacji.

Mniej papierologii

Ministerstwo chce również uprościć obsługę PPK. Zmiany mają ułatwić życie pracodawcom, instytucjom finansowym oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

Planowane jest m.in. ujednolicenie okresów przedawnienia roszczeń dotyczących wpłat do PPK, wpłat powitalnych i dopłat rocznych.

Ułatwienia mają dotyczyć także wskazywania osób uprawnionych do pieniędzy zgromadzonych w PPK. Pracownik mógłby zrobić to nie tylko w formie pisemnej, ale również w inny dopuszczony sposób.

To jeszcze nie jest gotowa ustawa

Na razie nie ma jeszcze nowych przepisów. Przegląd przygotowany przez Ministerstwo Finansów trafił do uzgodnień i konsultacji, m.in. z partnerami społecznymi, Komisją Nadzoru Finansowego i Polskim Funduszem Rozwoju.

Dopiero po zakończeniu tego etapu będzie można mówić o konkretnych zmianach w prawie. PPK może czekać kilka istotnych zmian – częstszy autozapis, szerszy wiek uczestników i nowe możliwości inwestowania zgromadzonych pieniędzy.

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