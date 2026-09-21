Prawie 58 miliardów złotych na kontach

Na koniec sierpnia aktywa funduszy PPK sięgnęły 57,79 mld zł – poinformował Polski Fundusz Rozwoju. To o 1,92 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Wyraźnie rośnie także liczba osób korzystających z programu. W PPK oszczędza już 4,47 mln uczestników, a liczba aktywnych rachunków wyniosła aż 5,59 mln.

To oznacza, że zainteresowanie programem jest coraz większe.

Padł rekord zainteresowania PPK

PFR podał również, że partycypacja w PPK wzrosła do 62,26 proc. To najwyższy poziom od początku funkcjonowania programu.

Największy odsetek uczestników jest w największych firmach. W przedsiębiorstwach zatrudniających ponad tysiąc osób udział w PPK przekracza 90,88 proc.

Najwyższą partycypację notuje województwo mazowieckie. Tam do programu należy 85,3 proc. uprawnionych pracowników.

Tyle może zyskać uczestnik

PFR podkreśla także, że dla części oszczędzających zgromadzone pieniądze są znacznie większe niż suma ich własnych wpłat.

Według danych funduszu na rachunku hipotetycznego uczestnika, który oszczędza w PPK od grudnia 2019 roku, znajduje się obecnie średnio od 13,7 tys. zł do 23,7 tys. zł więcej, niż sam wpłacił do programu.

PFR wylicza, że oznacza to korzyść sięgającą od 142 do 245 proc. wartości własnych wpłat.

Pieniądze pracownika, firmy i państwa

PPK to system długoterminowego oszczędzania, w którym pieniądze dokładają trzy strony: pracownik, pracodawca i państwo. Środki są inwestowane na rynku kapitałowym.

Udział pracownika w programie jest dobrowolny. Oszczędzający może w dowolnym momencie zrezygnować z PPK, a później ponownie przystąpić do programu.

Zgromadzone pieniądze są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu.

Najnowsze dane pokazują więc wyraźny trend: coraz więcej Polaków odkłada pieniądze w PPK, a wartość zgromadzonych oszczędności zbliża się już do 58 mld zł.

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