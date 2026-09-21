Zakup auta z drugiej ręki: ukryte koszty, o których zapominają polscy kierowcy

HDI
2026-09-21 11:19 Materiał sponsorowany

Warto pamiętać, że podczas zakupu samochodu z rynku wtórnego kwota widniejąca w ogłoszeniu to dopiero początek faktycznych wydatków. Bezpośrednio po sfinalizowaniu transakcji na nowego właściciela czeka szereg opłat, które mogą przekroczyć wyznaczony budżet. Dlatego warto dokładnie przeanalizować listę dodatkowych kosztów, by również je uwzględnić w zakładanych finansach.

Dłoń przekazująca kluczyki do samochodu nowemu właścicielowi. O ukrytych kosztach aut używanych przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: HDI/ Materiały prasowe

Kwestie formalne, czyli podatki i opłaty urzędowe

Nabycie pojazdu od osoby prywatnej na podstawie standardowej umowy kupna-sprzedaży wiąże się z obowiązkiem uregulowania należności podatkowych. Zgodnie z przepisami w terminie 14 dni od zawarcia transakcji należy złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% rynkowej wartości pojazdu. Warto pamiętać, że organy podatkowe opierają się na własnych tabelach szacunkowych, dlatego celowe zaniżanie kwoty na umowie z reguły skutkuje wezwaniem do uiszczenia niedopłaty.

Kolejnym etapem jest wizyta w wydziale komunikacji. Przerejestrowanie samochodu, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz ewentualnie nowych tablic generują opłaty administracyjne. W 2026 roku stawki kształtują się następująco:

  • 66,50 zł – koszt przerejestrowania samochodu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego (nie wymaga zmiany tablic);
  • 160 zł – koszt rejestracji samochodu osobowego ze zmianą numeru rejestracyjnego i wydaniem nowych tablic;
  • 1080 zł – koszt rejestracji samochodu osobowego, gdy właściciel decyduje się na indywidualne tablice rejestracyjne.

Na dopełnienie formalności w wydziale komunikacji nabywca ma 30 dni od daty zakupu znajdującej się na umowie lub fakturze. Warto zaznaczyć, że jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, urząd może nałożyć karę za spóźnienie. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym jej wysokość dla osoby prywatnej to 500 zł (za przekroczenie 30-dniowego terminu), a jeśli opóźnienie przekracza 180 dni, wówczas trzeba liczyć się ze wzrostem kary do 1000 zł.

Ubezpieczenie przy zakupie auta z drugiej ręki

Ważnym obowiązkiem nabywcy jest również zapewnienie ciągłości polisy OC. Nie zawsze auto sprzedawane jest razem z nią, a niekiedy jej ważność wkrótce się kończy. Biorąc pod uwagę surowe kary finansowe nakładane przez UFG za brak ważnego ubezpieczenia, oszacowaniem kosztów nowej składki warto zająć się jeszcze przed podpisaniem umowy.

W takich sytuacjach kalkulator ubezpieczenia samochodu stanowi niezwykle przydatne narzędzie, pozwalające na szybką analizę dostępnych opcji. W kalkulatorze HDI: https://hdi.pl/kalkulator/oc-ac/dane-pojazdu podajesz tylko niezbędne dane, a samo skorzystanie z narzędzia nie zobowiązuje do skorzystania z oferty. Warto jednak się z nią zapoznać, ponieważ nie widnieje w żadnej porównywarce.

Podstawowy serwis samochodu z rynku wtórnego

Przekonanie, że używane auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego, to popularny mit. W praktyce niemal każdy pojazd z rynku wtórnego, niezależnie od rocznika czy deklarowanego przebiegu, wymaga przeprowadzenia podstawowych prac serwisowych. Elementy wchodzące w skład takiego pakietu to przede wszystkim:

  • Wymiana rozrządu i pompy wody (jeśli ten element jest napędzany paskiem rozrządu). Brak udokumentowanej historii wymiany tych podzespołów stanowi ogromne ryzyko. Zerwanie paska rozrządu wiąże się z poważnymi uszkodzeniami jednostki napędowej, dlatego profilaktyczna wymiana, jest w takim przypadku wysoce zalecana.
  • Nowy olej silnikowy i filtry. Zastosowanie świeżego oleju o odpowiednich parametrach oraz wymiana kompletu filtrów (oleju, powietrza, paliwa i kabinowego) to warunek konieczny do bezawaryjnej pracy silnika.
  • Płyny eksploatacyjne. Płyn hamulcowy oraz chłodniczy z czasem drastycznie tracą swoje właściwości. Ich wymiana nie jest najdroższa, a ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy i prawidłowe funkcjonowanie układu napędowego.

Ogumienie i układ hamulcowy

Osoby przygotowujące pojazd do sprzedaży rzadko inwestują w nowe opony czy elementy układu hamulcowego. W rezultacie często okazuje się, że ogumienie ma minimalny bieżnik lub utraciło elastyczność niezbędną do zachowania przyczepności na mokrej nawierzchni. Zakup nowego kompletu opon to znaczny wydatek. Podobna sytuacja dotyczy tarcz i klocków hamulcowych, których zużycie bywa bardzo trudne do oceny podczas krótkiej jazdy próbnej.

Stan zawieszenia i kosmetyka wnętrza

Wszelkie stuki lub niestabilność pojazdu na drodze wskazują na konieczność naprawy zawieszenia – najczęściej wymiany amortyzatorów, sworzni czy tulei. Po takich ingerencjach wymagane jest również profesjonalne ustawienie geometrii kół. W poczet ukrytych kosztów wpisuje się także przywrócenie wnętrzu należytej czystości, o ile sprzedający nie zadbał o detailing. Pranie tapicerki oraz ozonowanie klimatyzacji to podstawowe zabiegi eliminujące grzyby, drobnoustroje oraz nieprzyjemne zapachy.

Niespodziewane usterki w początkowym okresie eksploatacji auta

Nawet dokładna weryfikacja pojazdu na stacji diagnostycznej oraz wsparcie specjalisty nie gwarantują wykrycia wszystkich wad. Usterki zaawansowanych systemów elektronicznych, awarie czujników czy problemy z wyeksploatowanym osprzętem silnika mogą ujawniać się dopiero po dłuższym czasie.

Nagła awaria w trakcie podróży, problem z uruchomieniem silnika lub uszkodzenie elementów jezdnych na nierównościach potrafi wygenerować znaczne koszty związane z pomocą drogową i późniejszą naprawą. Biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko awarii w autach używanych, naturalnym i rozsądnym krokiem jest zabezpieczenie się w granicach i na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – poprzez mądrze dobrane pakiety ubezpieczeń. Warto w tym celu zapoznać się z propozycjami HDI.

Kupujesz używane auto? Zaplanuj budżet z marginesem na ukryte koszty

Szukając auta z drugiej ręki, dobrze jest przyjąć zasadę, by nie przeznaczać na nie całej zgromadzonej na ten cel kwoty. Złota zasada planowania budżetu zakłada odłożenie od 10 do nawet 20% wartości samochodu na fundusz naprawczy i koszty rejestracji. Przyjmując za punkt wyjścia kwotę 40 000 złotych, optymalnym rozwiązaniem jest poszukiwanie pojazdu w przedziale cenowym od 32 000 do 35 000 złotych. Stworzony w ten sposób bufor finansowy pozwala na uregulowanie należności urzędowych, wykonanie niezbędnych prac serwisowych oraz przygotowanie się na ewentualne, niespodziewane wydatki eksploatacyjne.

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