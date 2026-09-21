Zakup auta z drugiej ręki: ukryte koszty, o których zapominają polscy kierowcy

Kwestie formalne, czyli podatki i opłaty urzędowe

Nabycie pojazdu od osoby prywatnej na podstawie standardowej umowy kupna-sprzedaży wiąże się z obowiązkiem uregulowania należności podatkowych. Zgodnie z przepisami w terminie 14 dni od zawarcia transakcji należy złożyć deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% rynkowej wartości pojazdu. Warto pamiętać, że organy podatkowe opierają się na własnych tabelach szacunkowych, dlatego celowe zaniżanie kwoty na umowie z reguły skutkuje wezwaniem do uiszczenia niedopłaty.

Kolejnym etapem jest wizyta w wydziale komunikacji. Przerejestrowanie samochodu, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz ewentualnie nowych tablic generują opłaty administracyjne. W 2026 roku stawki kształtują się następująco:

66,50 zł – koszt przerejestrowania samochodu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego (nie wymaga zmiany tablic);

160 zł – koszt rejestracji samochodu osobowego ze zmianą numeru rejestracyjnego i wydaniem nowych tablic;

1080 zł – koszt rejestracji samochodu osobowego, gdy właściciel decyduje się na indywidualne tablice rejestracyjne.

Na dopełnienie formalności w wydziale komunikacji nabywca ma 30 dni od daty zakupu znajdującej się na umowie lub fakturze. Warto zaznaczyć, że jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku, urząd może nałożyć karę za spóźnienie. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym jej wysokość dla osoby prywatnej to 500 zł (za przekroczenie 30-dniowego terminu), a jeśli opóźnienie przekracza 180 dni, wówczas trzeba liczyć się ze wzrostem kary do 1000 zł.

Ubezpieczenie przy zakupie auta z drugiej ręki

Ważnym obowiązkiem nabywcy jest również zapewnienie ciągłości polisy OC. Nie zawsze auto sprzedawane jest razem z nią, a niekiedy jej ważność wkrótce się kończy. Biorąc pod uwagę surowe kary finansowe nakładane przez UFG za brak ważnego ubezpieczenia, oszacowaniem kosztów nowej składki warto zająć się jeszcze przed podpisaniem umowy.

W takich sytuacjach kalkulator ubezpieczenia samochodu stanowi niezwykle przydatne narzędzie, pozwalające na szybką analizę dostępnych opcji. W kalkulatorze HDI: https://hdi.pl/kalkulator/oc-ac/dane-pojazdu podajesz tylko niezbędne dane, a samo skorzystanie z narzędzia nie zobowiązuje do skorzystania z oferty. Warto jednak się z nią zapoznać, ponieważ nie widnieje w żadnej porównywarce.

Podstawowy serwis samochodu z rynku wtórnego

Przekonanie, że używane auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego, to popularny mit. W praktyce niemal każdy pojazd z rynku wtórnego, niezależnie od rocznika czy deklarowanego przebiegu, wymaga przeprowadzenia podstawowych prac serwisowych. Elementy wchodzące w skład takiego pakietu to przede wszystkim:

Wymiana rozrządu i pompy wody (jeśli ten element jest napędzany paskiem rozrządu). Brak udokumentowanej historii wymiany tych podzespołów stanowi ogromne ryzyko. Zerwanie paska rozrządu wiąże się z poważnymi uszkodzeniami jednostki napędowej, dlatego profilaktyczna wymiana, jest w takim przypadku wysoce zalecana.

(jeśli ten element jest napędzany paskiem rozrządu). Brak udokumentowanej historii wymiany tych podzespołów stanowi ogromne ryzyko. Zerwanie paska rozrządu wiąże się z poważnymi uszkodzeniami jednostki napędowej, dlatego profilaktyczna wymiana, jest w takim przypadku wysoce zalecana. Nowy olej silnikowy i filtry. Zastosowanie świeżego oleju o odpowiednich parametrach oraz wymiana kompletu filtrów (oleju, powietrza, paliwa i kabinowego) to warunek konieczny do bezawaryjnej pracy silnika.

Zastosowanie świeżego oleju o odpowiednich parametrach oraz wymiana kompletu filtrów (oleju, powietrza, paliwa i kabinowego) to warunek konieczny do bezawaryjnej pracy silnika. Płyny eksploatacyjne. Płyn hamulcowy oraz chłodniczy z czasem drastycznie tracą swoje właściwości. Ich wymiana nie jest najdroższa, a ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy i prawidłowe funkcjonowanie układu napędowego.

Ogumienie i układ hamulcowy

Osoby przygotowujące pojazd do sprzedaży rzadko inwestują w nowe opony czy elementy układu hamulcowego. W rezultacie często okazuje się, że ogumienie ma minimalny bieżnik lub utraciło elastyczność niezbędną do zachowania przyczepności na mokrej nawierzchni. Zakup nowego kompletu opon to znaczny wydatek. Podobna sytuacja dotyczy tarcz i klocków hamulcowych, których zużycie bywa bardzo trudne do oceny podczas krótkiej jazdy próbnej.

Stan zawieszenia i kosmetyka wnętrza

Wszelkie stuki lub niestabilność pojazdu na drodze wskazują na konieczność naprawy zawieszenia – najczęściej wymiany amortyzatorów, sworzni czy tulei. Po takich ingerencjach wymagane jest również profesjonalne ustawienie geometrii kół. W poczet ukrytych kosztów wpisuje się także przywrócenie wnętrzu należytej czystości, o ile sprzedający nie zadbał o detailing. Pranie tapicerki oraz ozonowanie klimatyzacji to podstawowe zabiegi eliminujące grzyby, drobnoustroje oraz nieprzyjemne zapachy.

Niespodziewane usterki w początkowym okresie eksploatacji auta

Nawet dokładna weryfikacja pojazdu na stacji diagnostycznej oraz wsparcie specjalisty nie gwarantują wykrycia wszystkich wad. Usterki zaawansowanych systemów elektronicznych, awarie czujników czy problemy z wyeksploatowanym osprzętem silnika mogą ujawniać się dopiero po dłuższym czasie.

Nagła awaria w trakcie podróży, problem z uruchomieniem silnika lub uszkodzenie elementów jezdnych na nierównościach potrafi wygenerować znaczne koszty związane z pomocą drogową i późniejszą naprawą. Biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko awarii w autach używanych, naturalnym i rozsądnym krokiem jest zabezpieczenie się w granicach i na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) – poprzez mądrze dobrane pakiety ubezpieczeń. Warto w tym celu zapoznać się z propozycjami HDI.

Kupujesz używane auto? Zaplanuj budżet z marginesem na ukryte koszty

Szukając auta z drugiej ręki, dobrze jest przyjąć zasadę, by nie przeznaczać na nie całej zgromadzonej na ten cel kwoty. Złota zasada planowania budżetu zakłada odłożenie od 10 do nawet 20% wartości samochodu na fundusz naprawczy i koszty rejestracji. Przyjmując za punkt wyjścia kwotę 40 000 złotych, optymalnym rozwiązaniem jest poszukiwanie pojazdu w przedziale cenowym od 32 000 do 35 000 złotych. Stworzony w ten sposób bufor finansowy pozwala na uregulowanie należności urzędowych, wykonanie niezbędnych prac serwisowych oraz przygotowanie się na ewentualne, niespodziewane wydatki eksploatacyjne.

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