Woolworth znika z Polski. Konsolidacja zamiast rywalizacji dwóch marek

Mowa o sieci Woolworth, która weszła do Polski w maju 2023 roku. Choć początkowo planowano otwarcie nawet 1000 placówek, ostatecznie ekspansja zakończyła się na 74 sklepach. Marka ta nie zniknie jednak z rynku w tradycyjny sposób – jej miejsce zajmie inny, dobrze znany gracz.

Nowym właścicielem sklepów zostanie TEDi. Transakcja ta nie jest jednak klasycznym przejęciem konkurencji, ponieważ obie marki należą do tej samej grupy kapitałowej. Decyzja o rebrandingu wynika z chęci uproszczenia struktury biznesowej i skoncentrowania zasobów na rozwoju jednego, silniejszego konceptu.

Finansowe tło decyzji o rebrandingu

Analiza wyników finansowych rzuca światło na powody tej decyzji. Woolworth w Polsce borykał się z trudnościami. W roku obrotowym 2025 spółka odnotowała stratę netto rzędu 51,69 mln zł, przy przychodach na poziomie 159 mln zł. Rok wcześniej strata netto wyniosła 26,9 mln zł.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja TEDi w Polsce. W roku obrotowym kończącym się 30 kwietnia 2026 roku spółka wygenerowała ponad 792 mln zł przychodów netto, co przełożyło się na 32,92 mln zł zysku netto. Konsolidacja pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej rentownego brandu.

Co czeka pracowników i klientów sieci Woolworth?

Dla klientów zmiana ta oznacza nowy wygląd sklepów i dostosowanie asortymentu. Proces rebrandingu ruszy 24 września w Gdańsku. To tam, w lokalu przy ul. Podwale Grodzkie 8/9, dotychczasowy Woolworth o powierzchni 750 mkw. zostanie otwarty pod nowym szyldem. Sukcesywnie metamorfozę przejdą pozostałe punkty w kraju.

Bardzo ważną informacją z punktu widzenia rynku pracy jest los osób zatrudnionych w likwidowanej sieci. Nowy właściciel zadeklarował pełne przejęcie personelu. Oznacza to, że:

ponad 500 pracowników Woolworth zachowa swoje miejsca pracy,

zostaną oni płynnie włączeni w struktury TEDi,

proces przejęcia nie wiąże się z masowymi zwolnieniami grupowymi.

Nowy układ sił na rynku dyskontów niespożywczych

Przejęcie placówek Woolworth to milowy krok dla TEDi. Na koniec kwietnia 2026 roku sieć posiadała w Polsce 296 sklepów. Dzięki integracji oraz planowanym otwarciom, na koniec roku obrotowego liczba punktów pod szyldem TEDi może zbliżyć się do 400. Długoterminowy cel zakłada rozwój sieci do nawet 600 placówek.

Taki ruch zaostrzy rywalizację w segmencie dyskontów niespożywczych. TEDi umocni pozycję w walce o klienta z takimi gigantami jak Pepco, Action, KiK czy Dealz. Skonsolidowanie sił pod jednym szyldem ma pozwolić na skuteczniejsze konkurowanie asortymentem i cenami na wymagającym polskim rynku.