Andrzej Domański nowym wicepremierem

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został nowym wicepremierem w rządzie premiera Donalda Tuska. To awans, o który szef rządu zabiegał od kilku tygodni, a który ostatecznie sformalizował prezydent Karol Nawrocki podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Sama ceremonia miała charakter techniczny i była dość krótka. Jednak jej polityczne znaczenie jest ogromne. Oficjalne powołanie Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oznacza wzmocnienie jego pozycji w gabinecie i jest jedną z najważniejszych zmian w rządzie Donalda Tuska od początku 2026 roku.

Prezydent powołał, ale nie popiera

Choć to prezydent Nawrocki wręczył nominację, Pałac Prezydencki bardzo jasno dał do zrozumienia, że nie jest to decyzja, którą popiera. O wszystkim wprost powiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker jeszcze przed uroczystością. Zaznaczył, że prezydent działał wyłącznie w ramach swoich konstytucyjnych obowiązków.

Zgodnie z artykułem 161 Konstytucji, prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. I ten obowiązek pan prezydent dzisiaj wypełni. Chciałbym jasno wskazać, że gdyby decyzja zależała od pana prezydenta, to tego awansu dla ministra Domańskiego by nie było – stwierdził Paweł Szefernaker.

Taka deklaracja to wyraźny sygnał politycznego chłodu na linii prezydent-rząd. Mimo że prezydent nie mógł zablokować wniosku premiera Tuska, to postanowił publicznie zdystansować się od tej nominacji.

Ile Domański zarobi jako wicepremier?

Nowe stanowisko to nie tylko większy prestiż, ale też korzyści finansowe. Nie są to jednak kwoty, które rzucają na kolana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pensja wicepremiera jest nieznacznie wyższa od pensji ministra. Business Insider podkreśla, że wszystko opiera się na kwocie bazowej, która w 2026 roku wynosi 1935,26 zł, oraz specjalnych mnożnikach.

Dla ministra wynagrodzenie zasadnicze to kwota bazowa pomnożona przez 7,84, a dodatek funkcyjny – przez 2,10. Daje to łącznie pensję w wysokości ponad 19,2 tys. zł brutto. W przypadku wicepremiera mnożniki są nieco wyższe i wynoszą odpowiednio 7,98 oraz 2,24.

Oznacza to podwyżkę na poziomie około 550 zł brutto miesięcznie, co daje pensję w wysokości niespełna 19,8 tys. zł brutto. Biorąc pod uwagę, że z oświadczenia majątkowego za 2025 rok wynikało, że jako minister Andrzej Domański zarobił ponad 246 tys. zł, roczna podwyżka wyniesie około 6,6 tys. zł brutto.

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