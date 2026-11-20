Nowe, wstrząsające badania z Polski ujawniają, jak pensja wpływa na szanse na miłość, szczególnie u mężczyzn.

Prawie połowa mężczyzn z niskimi zarobkami nie ma partnerki, podczas gdy wśród kobiet z podobnymi dochodami zdecydowana większość jest w związkach.

Odkryj, dlaczego pieniądze odgrywają tak dużą rolę w budowaniu relacji i co te statystyki mówią o przyszłości związków.

Czy dziś, żeby znaleźć partnerkę, trzeba dobrze zarabiać? Z wyliczeń prof. Michała Brzezińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawionych przez „Puls Biznesu”, wynika, że wśród mężczyzn w wieku 25–39 lat zarabiających poniżej 4 tys. zł netto tylko 53 proc. jest w związku. Wśród kobiet z tej samej grupy dochodowej odsetek ten wynosi aż 83 proc.

Różnica jest ogromna. Jeszcze wyraźniej widać ją, gdy porównamy mężczyzn o różnych dochodach. Wśród niepracujących partnerkę ma mniej więcej co trzeci, natomiast w grupie zarabiającej co najmniej 10 tys. zł netto – aż 86 proc.

Nie oznacza to jednak, że kobiety wybierają partnerów wyłącznie na podstawie stanu konta. Wyniki pokazują zależność między zarobkami a pozostawaniem w związku, ale nie wyjaśniają jednoznacznie, co jest jej przyczyną.

Zarobki a związki. Tak wyglądają różnice między kobietami i mężczyznami

Miesięczne dochody netto Mężczyźni w związkach Kobiety w związkach Niepracujący (bezrobotni i bierni zawodowo) 34 proc. 71 proc. Poniżej 4 tys. zł 53 proc. 83 proc. 4–4,9 tys. zł 61 proc. 84 proc. 5–7,4 tys. zł 75 proc. 77 proc. 7,5–9,9 tys. zł 85 proc. 84 proc. 10 tys. zł i więcej 86 proc. 92 proc.

Źródło: opracowanie prof. Michała Brzezińskiego na podstawie danych Generations and Gender Survey, za „Pulsem Biznesu”

Różnice są uderzające. Wśród niepracujących mężczyzn partnerkę ma zaledwie co trzeci, podczas gdy w przypadku kobiet nieposiadających pracy w związku pozostaje aż 71 proc. Jeszcze ciekawiej robi się przy niskich wynagrodzeniach. Spośród mężczyzn zarabiających poniżej 4 tys. zł netto niemal połowa jest singlami, tymczasem partnera ma aż 83 proc. kobiet z taką pensją.

Dopiero przy zarobkach przekraczających 5 tys. zł netto te dysproporcje zaczynają się wyraźnie zmniejszać. Dane pokazują, że sytuacja finansowa jest znacznie silniej powiązana z życiem uczuciowym mężczyzn niż kobiet.

Czego Polki szukają w mężczyznach? CBOS zapytał o to wprost

Czy rzeczywiście chodzi przede wszystkim o pieniądze? Ciekawe światło na tę kwestię rzuca badanie CBOS „Życie towarzyskie i uczuciowe młodych Polaków”, opublikowane w czerwcu 2025 roku. Ankietowanych w wieku 18–44 lata zapytano, co byłoby dla nich najważniejsze przy wyborze nowego partnera. Wśród kobiet na pierwszym miejscu znalazło się poczucie bezpieczeństwa i oparcie emocjonalne – wskazało je 49 proc. respondentek. Dobrą sytuację finansową partnera wymieniło natomiast 11 proc. Dla porównania, wśród mężczyzn na sytuację finansową potencjalnej partnerki zwróciło uwagę zaledwie 5 proc. badanych.

To ważny szczegół. Z jednej strony kobiety częściej niż mężczyźni zwracają uwagę na finansową sytuację drugiej połówki. Z drugiej – pieniądze nie znalazły się na szczycie listy ich oczekiwań. Znacznie większe znaczenie mają poczucie bezpieczeństwa, charakter, wspólne wartości i możliwość zbudowania bliskiej relacji.

Pieniądze jednak mają znaczenie. Nowe badanie z 2026 roku

Choć deklarujemy, że miłość nie zależy od zasobności portfela, codzienne życie bywa mniej romantyczne. Z badania przeprowadzonego dla BIG InfoMonitor, opublikowanego w lutym 2026 roku, wynika, że 55 proc. Polaków będących w związkach uważa, iż stabilność finansowa wpływa na jakość relacji. Co więcej, tylko 27 proc. respondentów twierdzi, że sytuacja materialna partnera lub partnerki nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Dlaczego pieniądze są tak ważne? Wspólne życie to nie tylko uczucia, ale również czynsz, rachunki, zakupy, kredyty i plany na przyszłość. W tym samym badaniu aż 61 proc. osób mieszkających z partnerem lub rodziną przyznało, że w ich domach pojawiają się spory o pieniądze. Najczęstszym powodem były wysokie koszty utrzymania.

– Brak stabilności, życie „od wypłaty do wypłaty”, brak rezerw na nieprzewidziane wydatki oraz życie bez poduszki finansowej szybko przekładają się na stres, a ten na konflikty w relacjach – wyjaśnia dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor, cytowany w komunikacie instytucji z 13 lutego 2026 roku.

Właśnie dlatego dla wielu osób znaczenie może mieć nie tyle wysokość samej pensji, ile pewność, że wspólnie z partnerem poradzą sobie z codziennymi wydatkami.

Dlaczego mężczyźni z niskimi zarobkami częściej są singlami?

Możliwych wyjaśnień jest kilka. Jedno z nich wiąże się z utrwalonym przekonaniem, że mężczyzna powinien zapewniać rodzinie bezpieczeństwo finansowe. Takie oczekiwania mogą wpływać zarówno na wybór partnera, jak i na samoocenę mężczyzn, którzy mają trudności ze znalezieniem stabilnej pracy.

Nie bez znaczenia może być również sytuacja życiowa. Osoba z nieregularnymi dochodami może odkładać decyzję o wspólnym zamieszkaniu, ślubie czy dzieciach. Z kolei mężczyzna będący już w związku może intensywniej pracować i starać się zwiększać zarobki.

Który mechanizm ma większe znaczenie? Prof. Michał Brzeziński, autor wyliczeń, ocenia w rozmowie z „Pulsem Biznesu”, że badania wskazują przede wszystkim na znaczenie stabilnych dochodów przy tworzeniu związków. Sam fakt posiadania partnerki nie musi natomiast prowadzić do dużego wzrostu wynagrodzenia.

Nie można jednak sprowadzać wszystkich przypadków do jednej przyczyny. Brak partnera nie musi wynikać z niskiej pensji. Część osób świadomie wybiera życie w pojedynkę, inne nie spotkały odpowiedniej osoby lub nie szukają obecnie związku.

Nawet 600 tys. mężczyzn bez partnerki? Ekspert ostrzega

Według szacunków prof. Brzezińskiego w Polsce może być około 800 tys. niepracujących lub nisko zarabiających mężczyzn, z których 500–600 tys. nie ma partnerki. Ekonomista zwraca uwagę, że jeśli sytuacja na rynku pracy się pogorszy, trudności tej grupy mogą się nasilić. Brak stabilnego zatrudnienia i niskie wynagrodzenia mogą bowiem utrudniać nie tylko samodzielne utrzymanie, lecz także realizację planów rodzinnych.

Nie oznacza to jednak, że Polska stoi przed nieuchronnym kryzysem związków. Badanie CBOS z 2025 roku pokazało, że 71 proc. Polaków w wieku 18–44 lata pozostawało w małżeństwie lub związku nieformalnym. Co więcej, wśród singli tylko 35 proc. aktywnie szukało poważnej relacji, a 32 proc. nie szukało wówczas żadnego związku.

Wniosek? Pieniądze mogą ułatwiać budowanie wspólnej przyszłości, ale nie zastąpią bliskości, zaufania ani wzajemnego wsparcia. A niskie zarobki, choć bywają przeszkodą, nie przekreślają szans na udany związek.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz