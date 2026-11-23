Ceny hurtowe paliw na 23.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Początek tygodnia na hurtowym rynku paliw przynosi kontynuację dynamicznych trendów zapoczątkowanych przed weekendem. Dostawcy opublikowali nowe cenniki, z których jasno wynika bardzo mocna przecena oleju napędowego i delikatna stabilizacja w segmencie benzyn.

Orlen: Pb95 - 5160 zł/m³, Pb98 - 5776 zł/m³, ON - 6474 zł/m³ (najnowszy dostępny cennik)

Pb95 - 5160 zł/m³, Pb98 - 5776 zł/m³, ON - 6474 zł/m³ (najnowszy dostępny cennik) Aramco: Pb95 - 5159 zł/m³, Pb98 - 5776 zł/m³, ON - 6475 zł/m³ (najnowszy dostępny cennik)

Pb95 - 5159 zł/m³, Pb98 - 5776 zł/m³, ON - 6475 zł/m³ (najnowszy dostępny cennik) BP Europa: Pb95 - 5160 zł/m³, Pb98 - 5776 zł/m³, ON - 6474 zł/m³ (cennik z dzisiaj)

W dzisiejszym zestawieniu najtańszą benzynę Pb95 oferuje Aramco (5159 zł/m³), nieznacznie wyprzedzając konkurencję. W przypadku benzyny Pb98 mamy do czynienia z idealnym remisem – wszyscy czołowi dostawcy wycenili ją na 5776 zł/m³. Z kolei najtańszy olej napędowy (ON) znajdziemy w ofercie Orlenu oraz BP Europa (6474 zł/m³), co daje im przewagę zaledwie 1 złotego na metrze sześciennym nad Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Najnowsze notowania z 21 i 23 listopada, w porównaniu do piątkowych cenników (20.11), wskazują na dużą dynamikę zmian w zależności od rodzaju paliwa. Zdecydowanie najsilniejszy ruch w dół zaobserwowaliśmy na oleju napędowym. Wszyscy przeanalizowani hurtownicy (Orlen, Aramco, BP Europa) obniżyli ceny diesla o solidne 73 zł na metrze sześciennym. Oznacza to spadek o ponad 7 groszy na każdym litrze. Warto zauważyć, że to kontynuacja bardzo wyraźnego trendu spadkowego – od połowy zeszłego tygodnia hurtowe ceny ON spadły już łącznie o niemal 300 zł/m³.

Na rynku benzyn zapanowała większa stagnacja, połączona z kosmetycznymi roszadami. Benzyna Pb95 potaniała u wszystkich dostawców średnio o 3-4 zł/m³ (najgłębsza korekta o 4 zł zanotowana została u Aramco). Odwrotną tendencję odnotowano w przypadku benzyny premium Pb98, która nieznacznie podrożała – o 7 zł/m³ w Aramco oraz o 8 zł/m³ w Orlenie i BP. Mimo tych drobnych, punktowych wahań z dnia na dzień, w ujęciu całego minionego tygodnia obie benzyny pozostają w stabilnym, zniżkowym trendzie.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne zmiany w krajowych cennikach hurtowych są bezpośrednim odbiciem sytuacji na rynkach globalnych. Notowania ropy naftowej Brent znajdują się w silnym trendzie spadkowym, a jej kurs oscyluje aktualnie wokół 89,44 USD za baryłkę. Oznacza to niemal 21% zniżki w skali minionego miesiąca. Tak gwałtowne cięcia wynikają z nadziei na deeskalację konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz z potencjalnego ocieplenia dyplomatycznego na linii USA-Iran. Dodatkowo perspektywa nadpodaży powiązana z powrotem wydobycia w Wenezueli sprawiła, że inwestorzy zignorowali listopadową decyzję OPEC+ o utrzymaniu limitów cięć produkcyjnych.

Pełny potencjał do głębszych obniżek na polskim rynku jest jednak dość mocno tłumiony przez słabego złotego. Aktualny kurs USD/PLN to 4,0479. Mimo minimalnych, jednodniowych korekt polskiej waluty, dolar umocnił się przez ostatni miesiąc o 3,8%, a od początku roku zanotował wzrost o blisko 13%. Tak silna amerykańska waluta automatycznie winduje koszty importu surowca i stanowi potężny bufor, który powstrzymuje rafinerie w Polsce przed bardziej agresywnymi spadkami na hurtowych cennikach.

Hurtowe korekty przenoszą się na stacje z tradycyjnym opóźnieniem. Według analityków, w najbliższym czasie ceny benzyny Pb95 powinny na stałe zakotwiczyć się poniżej 6 zł za litr. Z kolei diesel systematycznie zmierza w dół do poziomu 7,30 zł za litr. Od tego trendu odstaje jedynie autogaz (LPG) – z uwagi na specyficzne uwarunkowania logistyczne paliwo to dalej drożeje i przekracza próg 4 zł za litr. Dzisiejsze, głębokie obniżki w cennikach hurtowych dają ogromną nadzieję na wyraźnie tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.