Krzysztof Pawiński, współzałożyciel i wieloletni szef spożywczego potentata, przekazuje zarządzanie firmą w ręce następcy. Wybór padł na Roberta Wawro, który doskonale zna przedsiębiorstwo i od lat odpowiada za jego ważne obszary działalności. Zmiana ma nastąpić 1 stycznia 2027 r. Pawiński pozostanie jednak blisko biznesu, tym razem w radzie nadzorczej.

Pawiński oddaje fotel prezesa. Zna następcę od 25 lat

To koniec pewnej epoki w Maspeksie. Firma poinformowała we wtorek, 24 listopada, o zmianie na stanowisku prezesa. Krzysztof Pawiński, który współtworzył spółkę na początku lat 90., przejdzie do rady nadzorczej. Będzie również kierował biurem nadzoru właścicielskiego. Jego miejsce zajmie Robert Wawro, dotychczasowy dyrektor operacyjny grupy.

Jak podkreśla Pawiński, przekazanie kierownictwa nie jest nagłą decyzją. Firma przygotowywała się do sukcesji od wielu lat, stopniowo przekazując odpowiedzialność kolejnym menedżerom.

– Dlatego ze spokojem przekazuję stery Robertowi Wawro. Robert zna nasz biznes, ludzi, marki oraz rynki i jest najlepiej przygotowaną osobą do objęcia tej funkcji. Pracujemy razem od ponad ćwierć wieku – powiedział Krzysztof Pawiński, cytowany w komunikacie Maspeksu.

Od Tymbarka i Kubusia po Lubellę i Łowicz. Tak powstał gigant

Maspex powstał na początku lat 90. XX wieku. Założyli go Krzysztof Pawiński i jego koledzy z czasów studenckich: Zdzisław Stuglik, Jerzy Kasperczyk, Sławomir Rusinek i Józef Szczur. Wśród udziałowców jest także niemiecki technolog żywności Peter Kramer.

Początki firmy były skromne. Przedsiębiorstwo zajmowało się sprowadzaniem żywności z Niemiec. Z czasem wyrosło na jednego z największych producentów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś do jego portfolio należą znane Polakom marki, takie jak Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus czy Kotlin.

Grupa mocno rozwinęła się również dzięki przejęciom. Na początku 2022 roku formalnie wchłonęła producenta i dystrybutora alkoholi CEDC, którego kupiła za 4 mld zł. W ubiegłym roku zainwestowała natomiast ponad 700 mln zł w rumuńskiego producenta win Purcari Wineries.

Skala działalności robi wrażenie. Maspex osiąga ponad 16 mld zł skonsolidowanych przychodów i jest największym producentem spożywczym w Polsce.

Nowy prezes Maspeksu. Robert Wawro zna firmę od podszewki

Robert Wawro nie jest człowiekiem z zewnątrz. Karierę w Maspeksie rozpoczął w 2000 roku w dziale finansów. Później odpowiadał za działalność grupy w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. W 2015 roku zajmował się integracją przejętej przez Maspex grupy Agros Nova, do której należały marki Łowicz, Krakus, Kotlin i Tarczyn.

W 2017 roku został szefem jednostki biznesowej Food, a dwa lata później objął stanowisko dyrektora operacyjnego całej grupy. Teraz stanie na czele całego koncernu.

– Obejmuję tę funkcję z poczuciem odpowiedzialności, ale także z dużą energią i przekonaniem, że przed Maspeksem są kolejne ambitne możliwości – zapowiedział Wawro.

Nowy prezes chce wykorzystać potencjał znanych marek i doświadczonego zespołu, a także wzmacniać pozycję firmy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pawiński pozostaje przy firmie. Majątek współtwórców liczony w miliardach

Choć Krzysztof Pawiński rezygnuje z bieżącego kierowania Maspeksem, nie zamierza całkowicie wycofywać się z działalności. Zapowiada, że będzie wspierał nowego prezesa i zarząd swoim doświadczeniem.

– Przez 36 lat wspólnie z pracownikami i współwłaścicielami zbudowaliśmy wyjątkową firmę. Ta zmiana otwiera jej kolejny rozdział. Wierzę, że najlepsze pięć minut Maspeksu wciąż są przed nami – podkreślił.

Pawiński przez ostatnie lata był jedynym z pierwotnych współzałożycieli, który nadal zasiadał w zarządzie grupy. Jerzy Kasperczyk zmarł w ubiegłym roku.

Sukces biznesowy założycieli widać także w ich majątkach. W zestawieniu 100 najbogatszych Polaków magazyn „Forbes” szacował fortunę każdego ze współtwórców Maspeksu na 3,17 mld zł. To dawało im miejsca na początku czwartej dziesiątki rankingu.

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