Rząd przeznaczy prawie 13 mld zł na Program Modernizacji Służb podległych MSWiA na lata 2026-2029, co jest największym tego typu programem w historii.

Z tej kwoty 11,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje (m.in. budowę nowych komend, strażnic, zakup pojazdów i uzbrojenia), a 1,5 mld zł na wzmocnienie etatowe Straży Granicznej o ponad 2000 funkcjonariuszy.

Program ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Polski w obliczu współczesnych zagrożeń, takich jak wojna na wschodzie i akcje sabotażu, poprzez unowocześnienie wyposażenia i infrastruktury służb.

Największe części budżetu otrzymają Policja (7,3 mld zł) i Straż Graniczna (2,7 mld zł), z dużym naciskiem na rozbudowę infrastruktury i systemów informatycznych

Ile pieniędzy trafi do policji i Straży Granicznej?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ustanawiającej „Program modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, łączna kwota programu wyniesie prawie 13 mld zł, co czyni go największą tego typu inicjatywą w historii. Z tej sumy aż 11,5 mld zł zostanie przeznaczone bezpośrednio na inwestycje rzeczowe, a pozostałe 1,5 mld zł na wzmocnienie etatowe Straży Granicznej.

Podział środków jasno pokazuje priorytety rządu. Największym beneficjentem będzie policja, do której trafi 7,3 mld zł. Nowy program modernizacji służb mundurowych przewiduje również znaczące finansowanie policji i Straży Granicznej, która otrzyma łącznie 2,7 mld zł, z czego prawie 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na stworzenie ponad 2000 nowych etatów. Do Państwowej Straży Pożarnej skierowane zostanie 2,4 mld zł, a do Służby Ochrony Państwa – 482,1 mln zł. To kwoty znacząco wyższe niż w poprzednich latach. Dla porównania, w obowiązującym jeszcze programie na wydatki rzeczowe przeznaczono 5 mld zł, podczas gdy nowy plan zakłada na ten cel ponad dwukrotnie więcej.

Na co konkretnie zostaną wydane pieniądze z programu modernizacji?

Środki zostaną przeznaczone na szeroko zakrojoną rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury oraz wyposażenia. W przypadku policji planowane są aż 84 nowe komendy, głównie na poziomie powiatowym, a także 28 przebudów i 36 modernizacji istniejących obiektów. Jeśli chodzi o nowy sprzęt dla policji, formacja wzbogaci się o blisko 2 tys. nowych samochodów, 200 aut terenowych, 50 pojazdów specjalistycznych, a także nowoczesne uzbrojenie dla każdego funkcjonariusza oraz systemy dronowe i do zwalczania dronów.

Państwowa Straż Pożarna otrzyma nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze, a jej baza lokalowa powiększy się o 77 nowych strażnic, przy jednoczesnej modernizacji 74 kolejnych. Z kolei Straż Graniczna, oprócz wspomnianego wzmocnienia kadrowego, zyska trzy specjalistyczne śmigłowce, system radarowy do nadzoru granicy morskiej oraz zmodernizowany centralny węzeł teleinformatyczny. Służba Ochrony Państwa przeznaczy ponad 400 mln zł na rozbudowę bazy szkoleniowej i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań ustawowych.

Dlaczego rząd inwestuje w bezpieczeństwo właśnie teraz?

Decyzja o tak ogromnych nakładach finansowych jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zagrożenia. – Żyjemy w niebezpiecznych czasach i nie mówię tylko o kwestiach wojny za naszą wschodnią granicą, ale przecież są też liczne akcje sabotażu, liczne niebezpieczne wydarzenia, w które obfitują nasze czasy – wskazał minister Marcin Kierwiński podczas konferencji w Wołominie.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, który podkreślił, że „skuteczne i sprawne służby to bezpieczne państwo i bezpieczni obywatele”. Zaznaczył, że bez nowoczesnych systemów informatycznych i baz danych skuteczna walka z przestępczością jest niemożliwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że jest to największy w historii program modernizacji służb mundurowych, a jego celem jest wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa w obliczu obecnych zagrożeń. Inwestycje w centra treningowe, strzelnice i bazy szkoleniowe mają podnieść zdolności operacyjne wszystkich formacji podległych resortowi, co jest kluczowe w obecnej sytuacji geopolitycznej.

