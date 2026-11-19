Ceny hurtowe paliw na 19.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na polskim rynku hurtowym przynosi wyraźną ulgę i kontynuację trendu spadkowego. Konkurencja między czołowymi dostawcami utrzymuje się na wysokim poziomie, a wyceny paliw topnieją, co jest doskonałą informacją dla stacji benzynowych przed nadchodzącym weekendem.

Orlen: Pb95 - 5189 zł/m³, Pb98 - 5791 zł/m³, ON - 6601 zł/m³

Pb95 - 5189 zł/m³, Pb98 - 5791 zł/m³, ON - 6601 zł/m³ Aramco: Pb95 - 5192 zł/m³, Pb98 - 5794 zł/m³, ON - 6603 zł/m³

Pb95 - 5192 zł/m³, Pb98 - 5794 zł/m³, ON - 6603 zł/m³ BP Europa: Pb95 - 5189 zł/m³, Pb98 - 5791 zł/m³, ON - 6601 zł/m³

Biorąc pod uwagę dzisiejsze notowania, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oraz najtańszy olej napędowy (ON) oferują obecnie ex aequo Orlen oraz BP Europa. Oferta Aramco jest dziś nieznacznie droższa na każdym litrze – różnice wynoszą 3 zł na metrze sześciennym w przypadku benzyn i 2 zł/m³ dla diesla.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsze cenniki potwierdzają i przyspieszają zniżkową serię, która rozpoczęła się w połowie miesiąca. Najbardziej spektakularne cięcia dotknęły oleju napędowego. Orlen oraz BP Europa obniżyły dzisiaj cenę ON aż o 57 zł na metrze sześciennym w porównaniu do środy. Aramco podążyło tym samym śladem, ścinając cenę diesla o 56 zł/m³.

Wyraźne zniżki objęły również benzyny. W przypadku Pb95, wszyscy trzej analizowani dostawcy zredukowali wyceny o równe 41 zł/m³. Dla benzyny Pb98 obniżki wyniosły 40 zł/m³ w Orlenie i BP oraz 39 zł/m³ w Aramco. Analizując szerszy trend z ostatnich kilku dni, widzimy konsekwentny zjazd – jeszcze 14 listopada benzyna Pb95 kosztowała u państwowego giganta 5277 zł/m³, a olej napędowy 6776 zł/m³. Oznacza to, że w ciągu zaledwie pięciu dni hurtowa cena diesla spadła o 175 zł na każdym tysiącu litrów.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne obniżki w polskich rafineriach to bezpośrednie echa sytuacji na rynkach makroekonomicznych, a w szczególności mocnej przeceny ropy oraz gotowych paliw na europejskich giełdach (hub ARA). Światowe giełdy naftowe weszły w trend spadkowy po złagodzeniu napięć geopolitycznych – wznowiono transport przez Cieśninę Ormuz, a Stany Zjednoczone ostudziły swoją retorykę. W efekcie baryłka ropy Brent jest wyceniana na poziom 92,25 USD. Rynki fundamentalne reagują także na wyższą od oczekiwań październikową produkcję państw OPEC+, rosnące zapasy w USA i spadek popytu w chińskich rafineriach. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zapowiada powrót do globalnej nadpodaży w IV kwartale, co mocno ciągnie ceny w dół.

Trzeba jednak zaznaczyć, że pozytywne efekty taniejącej ropy są na polskim rynku częściowo zjadane przez kurs walutowy. Choć dzienny kurs USD/PLN jest stabilny (4,0206), to w ujęciu miesięcznym złoty stracił do dolara aż 3,39%. Ponieważ ropa rozliczana jest w amerykańskiej walucie, wyższy kurs podnosi koszty importu i hamuje potencjał jeszcze głębszych obniżek. Ważnym czynnikiem pozostają również lokalne regulacje – program osłonowy "CPN" (VAT 8%, redukcja akcyzy) oraz narzucone dzienne limity cen maksymalnych, które mocno ograniczają marże właścicieli stacji. Branża detaliczna wciąż odczuwa skutki nagłej korekty urzędowego limitu dla oleju napędowego z ostatnich dni.

Zmiany w cennikach hurtowych z naturalnym, kilkudniowym opóźnieniem przekładają się na puste puste puste pylony. Analitycy e-petrol i Reflex już teraz prognozują, że średnia cena benzyny Pb95 spadnie poniżej 6 zł za litr, a diesla zbliży się do bariery 7,50 zł/l. Odwrotna, wzrostowa sytuacja czeka jedynie kierowców tankujących autogaz (LPG), który z powodu napiętej podaży systematycznie przebija poziom 4 zł/l.

Dzisiejsze, bardzo wyraźne obniżki w cennikach hurtowych dają mocną nadzieję na tańsze tankowanie diesla oraz benzyny na stacjach benzynowych jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.