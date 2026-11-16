Marcowa waloryzacja emerytur w 2027 roku może przynieść seniorom niższe podwyżki niż dotychczas, co jest istotną wiadomością dla świadczeniobiorców.

Zwalniająca inflacja obniża wskaźnik do prognozowanych 4,68%, co oznacza skromniejsze nominalne wzrosty świadczeń, a wiele dodatków zyska zaledwie grosze.

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Marcowa waloryzacja emerytur i rent może przynieść seniorom mniejsze podwyżki niż w tym roku. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wyhamowanie inflacji, a to jeden z czynników wpływających na wysokość przyszłorocznych świadczeń. Według symulacji przygotowanej przez „Super Biznes” wskaźnik waloryzacji w 2027 roku może wynieść 4,68 proc. Dla porównania w marcu 2026 roku świadczenia wzrosły o 5,3 proc.

Co to oznacza w praktyce? Senior pobierający obecnie 1978 zł brutto mógłby otrzymywać po podwyżce 2071 zł, czyli o 93 zł więcej. Przy emeryturze wynoszącej 2483 zł wzrost sięgnąłby 116 zł, a nowa kwota wyniosłaby 2599 zł. Osoba, której ZUS wypłaca 3000 zł brutto, mogłaby liczyć na około 3140 zł miesięcznie. Przy świadczeniu 3518 zł podwyżka wyniosłaby 165 zł, a emerytura wzrosłaby do 3683 zł. Są to kwoty brutto, dlatego rzeczywisty wzrost wypłaty na rękę może być niższy.

Nawet 291 zł więcej miesięcznie. Kto zyska najwięcej?

Ponieważ waloryzacja ma charakter procentowy, największe nominalne podwyżki przypadłyby osobom pobierającym wyższe świadczenia. Z naszych obliczeń wynika, że emerytura wynosząca 4035 zł zwiększyłaby się do 4224 zł. Oznacza to 189 zł więcej miesięcznie. Przy świadczeniu 5173 zł wzrost wyniósłby 242 zł, a nowa kwota sięgnęłaby 5415 zł. Wśród analizowanych przez nas emerytur najwyższa podwyżka dotyczy świadczenia w wysokości 6208 zł brutto. Po zastosowaniu prognozowanego wskaźnika wzrosłoby ono do 6499 zł, czyli o 291 zł miesięcznie.

Pełne zestawienie prognozowanych podwyżek emerytur przedstawiamy w galerii na początku artykułu.

Dodatki do emerytur wzrosną o grosze? Te kwoty mogą rozczarować

Jeszcze skromniej wyglądają prognozy dotyczące niektórych dodatków do emerytur i rent. Przy waloryzacji na poziomie 4,68 proc. dodatek pielęgnacyjny wzrósłby z 366,68 zł do 383,84 zł, czyli o 17,16 zł. Taką samą podwyżkę otrzymaliby uprawnieni do dodatku kombatanckiego, dodatku za tajne nauczanie oraz odpowiedniego świadczenia pieniężnego dla żołnierzy.

Znacznie mniej zyskaliby pobierający dodatek kompensacyjny. Obecne 55 zł zwiększyłoby się do 57,57 zł, co oznacza zaledwie 2,57 zł więcej. Najmniejsza podwyżka w naszym zestawieniu wynosi jednak tylko 86 groszy. Dotyczy najniższej kwoty świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku świadczenie wzrosłoby z 18,39 zł do 19,25 zł miesięcznie.

Na drugim biegunie znajduje się dodatek do renty inwalidy wojennego. Jego wysokość zwiększyłaby się z 1403,90 zł do 1469,60 zł, czyli o 65,70 zł. Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej wzrósłby o 32,25 zł – do 721,42 zł.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące dodatków znajdziesz w poniższej galerii.

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GUS podał nowe dane o inflacji i płacach. Stąd prognoza waloryzacji

Najnowsze wyliczenia „Super Biznesu” powstały na podstawie danych GUS dotyczących wzrostu cen i wynagrodzeń. W październiku 2026 roku inflacja konsumencka wyniosła 3,5 proc. rok do roku, wobec 4,1 proc. we wrześniu. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług spadły o 0,4 proc.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 9266,48 zł, co oznacza wzrost o 5,9 proc. w ujęciu rocznym. Na podstawie tych odczytów oszacowaliśmy przyszłoroczną waloryzację na 4,68 proc. Spowolnienie inflacji może oznaczać niższe procentowo podwyżki świadczeń, choć ostateczny wskaźnik będzie zależał od danych za cały 2026 rok.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy ZUS wypłaci podwyżki?

Emerytury i renty zostaną zwaloryzowane 1 marca 2027 roku. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie, dlatego seniorzy nie będą musieli składać dodatkowych wniosków. Ostateczny wskaźnik zostanie ustalony na podstawie średniorocznej inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Znaczenie będzie miał również wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, jeśli okaże się wyższy od ogólnego.

Ważne: przedstawione kwoty są prognozą redakcji „Super Biznesu”, a nie oficjalną decyzją o wysokości waloryzacji. Dopiero dane za cały rok pozwolą określić, o ile rzeczywiście wzrosną świadczenia od marca 2027 roku.

Laury Biznesu 2025 - Wojnarowski