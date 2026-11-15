Zapukała do drzwi emerytki i obiecała 500 plus. ZUS ostrzega przed takimi wizytami!

Oszuści podszywają się pod pracowników ZUS. Ostrzeżenie dla seniorów

Obiecują wyższe emerytury, dodatkowe środki z Unii Europejskiej lub wsparcie w uzyskaniu świadczeń. W rzeczywistości ich celem jest wyłudzenie pieniędzy albo danych osobowych. Oszuści działają na terenie całej Polski, często podając się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ostrzega przed takimi praktykami i wyjaśnia, na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą przestępców.

Podawała się za pracownicę ZUS. Wypytywała seniorkę o emeryturę i rodzinę

O tym, jak przebiegli potrafią być oszuści, przekonała się kilka lat temu jedna z bydgoskich emerytek. Jak podaje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka ZUS w woj. kujawsko-pomorskim, kobietę odwiedziła nieznajoma, która przedstawiła się jako pracownica Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaproponowała jej pomoc w otrzymaniu rzekomego unijnego świadczenia 500 plus. Przekonywała również, że seniorkę odwiedzi lekarz orzecznik ZUS, który przeprowadzi odpowiednie badanie.

Aby uwiarygodnić swoją historię, zapewniała, że podobna wizyta odbyła się już u sąsiadki mieszkającej w pobliskiej klatce schodowej. W trakcie rozmowy próbowała uzyskać informacje dotyczące terminu wypłaty emerytury, sposobu jej pobierania oraz sytuacji rodzinnej kobiety. Pytała między innymi, czy seniorka mieszka sama i jak daleko mieszkają jej najbliżsi. Chciała także zobaczyć dokumentację medyczną emerytki. Bydgoszczanka nie straciła jednak czujności i nie uwierzyła w zapewnienia nieznajomej ani obietnice dodatkowego świadczenia. O podejrzanej wizycie poinformowała policję oraz bydgoski oddział ZUS.

Obiecywała pieniądze od premiera. Seniorka zażądała dokumentów

W kolejnym przypadku kobieta próbowała przekonać inną emerytkę z Bydgoszczy, że premier zapewnił seniorom dodatkowe środki z Unii Europejskiej. Twierdziła, że do otrzymania pieniędzy wystarczy przedstawienie dowodu osobistego oraz legitymacji emeryta-rencisty. Seniorka nie uwierzyła jednak w te zapewnienia i poprosiła nieznajomą o okazanie dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. Kobieta podająca się za pracownicę ZUS tłumaczyła, że zostawiła legitymację w samochodzie, po czym pospiesznie odeszła.

Niepokojące przypadki w Łodzi, Tarnowie i Wrocławiu. ZUS ostrzega emerytów

Przypadki oszustw metodą „na pracownika ZUS” odnotowywane są również w innych częściach Polski. Do jednej z placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi zgłosił się zaniepokojony emeryt, który poprzedniego dnia odebrał telefon od kobiety podającej się za pracownicę instytucji. Rozmówczyni ostrzegła go, że ktoś próbuje przejąć jego emeryturę. Niedługo później z seniorem skontaktował się mężczyzna, który zaoferował pomoc w ochronie pieniędzy. W tym celu emeryt musiał zalogować się na swoje konto bankowe i przekazać kod. Mężczyzna nabrał jednak podejrzeń, zakończył rozmowę i osobiście udał się do ZUS, aby wyjaśnić całą tę sytuację.

Z podobną próbą wyłudzenia zetknął się także senior z Tarnowa. Kobieta zaproponowała mu przystąpienie do specjalnego „programu emerytalnego”, który rzekomo gwarantował automatyczne podwyższenie świadczenia. Za udział w programie należało jednak zapłacić 800 zł. Mężczyzna otrzymał wiadomość SMS zawierającą link do dokonania płatności, jednak zachował ostrożność i nie otworzył odnośnika.

Z kolei we Wrocławiu przestępcy odwiedzali seniorów w ich mieszkaniach, zapewniając, że już od kolejnego miesiąca otrzymają wyższą emeryturę. Warunkiem było wypełnienie przygotowanego formularza, w którym należało podać poufne dane osobowe.

Jak rozpoznać oszustwo? ZUS przypomina najważniejsze zasady

Na takie i inne podobne praktyki należy zwracać szczególną uwagę! Oszuści często wykorzystują strach lub obietnicę dodatkowych pieniędzy, wywierając presję czasu, aby nakłonić seniorów do ujawnienia danych osobowych, haseł czy kodów bankowych. ZUS przypomina, że jego pracownicy nie odwiedzają emerytów w domach w celu oferowania dodatkowych świadczeń ani nie żądają podawania danych do logowania w bankowości internetowej. W przypadku podejrzanego telefonu lub wizyty najlepiej przerwać rozmowę i samodzielnie sprawdzić informacje. Można to zrobić w najbliższej placówce ZUS, telefonicznie pod numerem 22 560 16 00 lub mailowo pod adresem [email protected]. Każdą próbę wyłudzenia należy zgłosić policji. Warto również ostrzegać przed podobnymi zagrożeniami starszych członków rodziny i sąsiadów, ponieważ nawet krótka rozmowa może uchronić ich przed utratą oszczędności.