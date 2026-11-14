Ostatnie dwa tygodnie na zaoszczędzenie nawet blisko 2 tys. zł! „Niewykorzystana ulga przepadnie”

Wakacje składkowe 2026. Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z wakacji składkowych za grudzień, mogą zaoszczędzić nawet blisko 2 tys. zł. Aby skorzystać z ulgi jeszcze w tym roku, muszą złożyć wniosek do ZUS najpóźniej 30 listopada. Po tej dacie możliwość wykorzystania zwolnienia za 2026 rok przepadnie.

Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcom raz w roku nie płacić przez jeden miesiąc składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ulga obejmuje składki obliczane od najniższej podstawy, która obowiązuje danego przedsiębiorcę. Składki te opłaca za niego państwo, dlatego okres zwolnienia jest uwzględniany przy obliczaniu przyszłej emerytury lub renty. Przedsiębiorca nie traci też prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Niewykorzystane wakacje składkowe przepadają. ZUS przypomina o terminie

Przedsiębiorcy po raz pierwszy mogli skorzystać z wakacji składkowych za grudzień 2024 roku. Zwolnienie przysługuje tylko za jeden wybrany miesiąc w roku. Jeśli przedsiębiorca nie wykorzysta ulgi, nie może przenieść jej na kolejny rok. Niewykorzystane zwolnienie po prostu przepada.

- Jeśli przedsiębiorca nie korzystał jeszcze w tym roku z wakacji składkowych, ma czas na złożenie wniosku tylko do końca listopada. Dokument trzeba przesłać miesiąc przed tym, za który chce uzyskać zwolnienie. Wniosek złożony w listopadzie pozwoli skorzystać z ulgi za grudzień 2026 roku. Jeśli przedsiębiorca złoży go dopiero w grudniu, zwolnienie obejmie już styczeń 2027 roku, a niewykorzystana ulga za 2026 rok przepadnie - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Przedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych nie musi zawieszać działalności gospodarczej. Może normalnie prowadzić firmę, przyjmować klientów, wystawiać faktury i zarabiać. Nadal jednak musi płacić składkę zdrowotną oraz składki za zatrudnionych pracowników, ponieważ zwolnienie ich nie obejmuje.

Wakacje składkowe 2026. Kto może skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z wakacji składkowych, nie muszą zawieszać działalności gospodarczej. Mogą nadal prowadzić firmę, obsługiwać klientów, wystawiać faktury i uzyskiwać przychody. Muszą jednak pamiętać o opłacaniu składki zdrowotnej oraz składek za pracowników, ponieważ ulga ich nie obejmuje.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG oraz komornicy sądowi, którzy spełniają określone wymagania. Jednym z warunków jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności przez przynajmniej jeden dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Nie ma znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe, czy dobrowolne. Ważna jest także liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń, która nie może przekraczać 10, wliczając samego przedsiębiorcę.

Pod uwagę brane są również przychody z działalności gospodarczej. W co najmniej jednym z dwóch lat, czyli w 2024 lub 2025 roku, nie mogły one przekroczyć równowartości 2 mln euro. Kolejnym warunkiem jest to, aby przedsiębiorca w 2025 roku ani w 2026 roku, do dnia złożenia wniosku, nie wykonywał dla byłego pracodawcy takich samych obowiązków jak wcześniej na etacie. Musi także przestrzegać limitu pomocy de minimis, który wynosi 300 tys. euro w ciągu trzech lat.