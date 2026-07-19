Zarabiają więcej niż informatycy

Dobra znajomość prawa może dziś zapewnić nie tylko prestiżową pracę, ale także bardzo wysokie zarobki. Z najnowszego raportu Manpower wynika, że doświadczeni prawnicy i eksperci do spraw compliance należą do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

Najlepiej opłacani mogą liczyć nawet na 50 tys. zł miesięcznie.

Nawet 50 tys. zł na miesiąc

Najwyższe wynagrodzenia trafiają do osób zajmujących stanowiska kierownicze. Legal Directorzy i Head of Legal zarabiają od 30 tys. do nawet 50 tys. zł miesięcznie. Średnia pensja na tych stanowiskach wynosi około 35 tys. zł.

Niewiele mniej otrzymują osoby na stanowiskach Legal Manager i Legal Counsel. W ich przypadku miesięczne wynagrodzenia mieszczą się najczęściej w przedziale od 18 tys. do 35 tys. zł.

To kwoty, które dla wielu Polaków pozostają poza zasięgiem, ale firmy podkreślają, że znalezienie odpowiednich kandydatów wcale nie jest łatwe.

Im większe doświadczenie, tym większa wypłata

Początkujący specjaliści ds. prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 tys. do 10 tys. zł brutto miesięcznie. Średnia pensja wynosi około 8,5 tys. zł.

Wraz z doświadczeniem zarobki szybko rosną. Specjaliści otrzymują od 11 tys. do 18 tys. zł, a starsi specjaliści od 15 tys. do 25 tys. zł miesięcznie. W tej grupie przeciętne wynagrodzenie sięga już około 20 tys. zł.

Firmy szukają nowych kompetencji

Sama znajomość przepisów przestaje jednak wystarczać. Pracodawcy coraz częściej oczekują od prawników znacznie więcej niż tylko analizowania umów czy śledzenia zmian w prawie.

Na wagę złota są dziś specjaliści, którzy rozumieją biznes, potrafią korzystać z nowych technologii i odnajdują się w świecie cyfrowych zagrożeń. Coraz większe znaczenie mają kompetencje związane z ESG, sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem.

Będzie jeszcze więcej ofert

Eksperci przewidują, że w najbliższych miesiącach zapotrzebowanie na prawników będzie nadal rosło. Powodem są między innymi zmiany w przepisach prawa pracy oraz regulacjach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

To oznacza, że osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą liczyć nie tylko na stabilne zatrudnienie, ale również na coraz lepsze warunki finansowe.

O podwyżki trudniej niż rok temu

Firmy nadal ostrożnie podchodzą do zwiększania wynagrodzeń. Nie oznacza to jednak końca wysokich zarobków. W przypadku ekspertów posiadających rzadkie i poszukiwane umiejętności pracodawcy są gotowi negocjować stawki i walczyć o najlepszych kandydatów.

Zdaniem analityków rynek pracy wyraźnie pokazuje, że doświadczeni prawnicy oraz eksperci do spraw compliance pozostają jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych w Polsce.

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