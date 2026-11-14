To była jedna z najdłuższych awarii w historii Microsoftu. Polska uniknęła najgorszego

Microsoft przywrócił wszystkie usługi po globalnej awarii

Zakończyła się jedna z najdłuższych awarii w historii Microsoftu i druga tak poważna usterka w 2026 roku. Microsoft poinformował w sobotę rano, 14 listopada, że wszystkie usługi koncernu zostały już przywrócone po globalnej awarii, która przez kilkadziesiąt godzin utrudniała pracę milionom użytkowników na całym świecie. Problemy dotyczyły m.in. poczty Outlook, komunikatora Teams, pakietu Microsoft 365 oraz narzędzi sztucznej inteligencji Copilot. Firma zapewniła, że zakończyła działania naprawcze, a jej usługi ponownie są dostępne dla wszystkich klientów.

W komunikacie opublikowanym na platformie X Microsoft przekazał, że przyczyna awarii została usunięta, a dostęp do wszystkich objętych nią usług przywrócono. Tym samym zakończyły się prace nad rozwiązaniem problemów, które rozpoczęły się w czwartek wieczorem, 12 listopada.

Jeszcze wcześniej w sobotę koncern informował, że usługi przeznaczone dla klientów indywidualnych zostały w pełni przywrócone już w piątek o godz. 17.10 czasu polskiego. Wówczas nadal trwały jednak prace nad przywróceniem niektórych funkcji Microsoft 365 wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa.

Awaria Microsoftu w 74 krajach. Mogła dotknąć ponad 430 mln użytkowników

Globalna awaria Microsoftu, która trwała od czwartku do soboty, spowodowała poważne utrudnienia w co najmniej 74 krajach. Problemy z dostępem do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych zakłóciły działalność banków, urzędów, sądów, szpitali, szkół oraz przedsiębiorstw transportowych. Z usług Microsoft 365 korzysta na świecie ponad 430 mln użytkowników, dlatego potencjalnie tak duża liczba osób mogła odczuć skutki awarii. Nie wiadomo jednak, ilu użytkowników rzeczywiście zostało nią dotkniętych.

Eksperci cytowani przez BBC zwracali uwagę, że tak długotrwałe usuwanie usterki obejmującej tak wielu użytkowników zdarza się niezwykle rzadko. Ich zdaniem mogła to być jedna z najpoważniejszych, a nawet najbardziej dotkliwa awaria firmowej poczty elektronicznej w historii.

Microsoft wyjaśnił, że źródłem problemów było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach. Koncern podkreślił jednocześnie, że nie wykryto żadnych oznak wskazujących na cyberatak ani złośliwą ingerencję agentów sztucznej inteligencji.

W piątek firma zdecydowała również o wydłużeniu do 48 godzin okresu przechowywania niedostarczonych wiadomości e-mail na swoich serwerach. Rozwiązanie miało ograniczyć ryzyko utraty korespondencji podczas stopniowego przywracania usług.

Wielka Brytania. Problemy w szpitalach, szkołach i parlamencie

Jednym z krajów szczególnie dotkniętych awarią była Wielka Brytania. Zakłócenia wystąpiły w placówkach ochrony zdrowia, szkołach, na kolei oraz w parlamencie. Pracownicy pogotowia obsługujący zgłoszenia alarmowe nie mogli przekazywać informacji o pacjentach w standardowy sposób, co prowadziło do opóźnień.

Problemy z pocztą elektroniczną zgłaszały również Bank Anglii oraz inne instytucje publiczne. W szkołach konieczne było korzystanie z alternatywnych form kontaktu, a pasażerowie kolei napotykali utrudnienia związane z dostępem do informacji i biletów przesyłanych drogą elektroniczną.

Japonia, Indie i Australia. Awaria zakłóciła transport i pracę urzędów

Poważne utrudnienia odnotowano także w Japonii, gdzie awaria wpłynęła na funkcjonowanie ministerstw i innych instytucji państwowych. Problemy z komunikacją dotknęły również linie lotnicze, pozostałych przewoźników oraz przedsiębiorstwa kurierskie.

W Indiach zakłócenia utrudniały działalność przewoźników lotniczych, wpływając na komunikację oraz bieżącą obsługę operacji. Z kolei w Australii problemy zgłaszały m.in. służby wywiadowcze, urzędy państwowe i placówki medyczne. Awaria utrudniała prowadzenie zdalnych konsultacji lekarskich, funkcjonowanie szkół oraz kontakt między przedsiębiorstwami.

Europa również odczuła skutki awarii Microsoftu

Problemy z usługami Microsoftu wystąpiły także w wielu państwach europejskich. W Norwegii parlamentarzyści stracili dostęp do służbowej poczty elektronicznej, a zakłócenia dotknęły również kilka ministerstw.

W Czechach utrudnienia zgłaszały niektóre instytucje państwowe, w tym ministerstwa finansów i szkolnictwa. Problemy z wewnętrzną siecią informatyczną wystąpiły także na lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze.

W Niemczech przedstawiciele rządu przewidywali, że awaria znacząco odbije się na działalności przedsiębiorstw. Jednocześnie w piątek nie odnotowano poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu administracji państwowej.

We Francji problemy dotknęły m.in. paryski magistrat, przedsiębiorstwa oraz osoby wykonujące wolne zawody. Z kolei w Hiszpanii administracja publiczna, korzystająca z własnych rozwiązań informatycznych, nie zgłaszała większych utrudnień. Awaria wpłynęła jednak na działalność kilku dużych firm.

Problemy na rynkach finansowych. Utrudnienia także dla firm technologicznych

Jak informowała agencja Bloomberga, skutki globalnej awarii były odczuwalne również na rynkach finansowych. Część maklerów nie mogła zalogować się do platform transakcyjnych, przez co konieczny był powrót do komunikacji telefonicznej.

Zakłócenia zgłaszały także przedsiębiorstwa zajmujące się sztuczną inteligencją, w tym OpenAI i Anthropic. Problemy z narzędziami Microsoftu utrudniały codzienną działalność firm korzystających z usług koncernu.

Jak awaria Microsoftu wpłynęła na Polskę?

W Polsce globalna awaria nie spowodowała poważniejszych zakłóceń w funkcjonowaniu administracji publicznej. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że urzędy mogły pracować bez przeszkód dzięki własnemu systemowi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Do sytuacji odniósł się również wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zwrócił uwagę, że problemy Microsoftu pokazują zagrożenia wynikające z uzależnienia instytucji i przedsiębiorstw od globalnych dostawców technologii. Zapowiedział jednocześnie dalszy rozwój rozwiązań open source w polskiej administracji publicznej.

Podobną opinię przedstawił Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefence24. Ekspert wskazał, że firmy i instytucje powinny ograniczać zależność od jednego dostawcy usług informatycznych oraz rozwijać systemy rezerwowe, które pozwolą zachować ciągłość działania w przypadku kolejnych awarii.

Microsoft zakończył naprawy. Jedna z najdłuższych awarii w historii firmy

Proces przywracania usług przebiegał stopniowo. Już w piątek po południu Microsoft poinformował o zakończeniu działań naprawczych w regionie Azji i Pacyfiku. W tym samym czasie koncern odnotowywał znaczną poprawę dostępności swoich narzędzi w Europie i Ameryce Północnej. Ostatecznie w sobotę rano firma potwierdziła, że wszystkie usługi zostały przywrócone.

Problemy techniczne stały się również okazją do działań marketingowych innych przedsiębiorstw. Producent słodyczy KitKat, znany z hasła „Have a break” („Zrób sobie przerwę”), opublikował w mediach społecznościowych wpis: „Outlook postanowił zrobić sobie przerwę, więc ty też powinieneś”. Z kolei linie lotnicze Emirates skomentowały sytuację słowami: „Twoja poczta może nie działać, ale niebo zawsze stoi otworem”.