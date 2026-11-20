Kruk szykuje zwolnienia grupowe

Grupa Kruk planuje dużą redukcję zatrudnienia. Zwolnienia grupowe w Polsce obejmą do około 10 proc. pracowników. Spółka zatrudnia około 3,5 tys. osób, co oznacza, że z firmą może pożegnać się nawet około 350 pracowników.

Firma potwierdziła nam, że przygotowuje zmiany w strukturze organizacyjnej. Jak wyjaśnia Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa Kruka, przedsiębiorstwo działa na rynku, który szybko się zmienia. Wpływają na to między innymi nowe technologie, rosnąca konkurencja i zmiany w sposobie zarządzania.

– Zmiany te powodują potrzebę dostosowania struktury organizacyjnej oraz poziomu zatrudnienia do obecnych i przewidywanych, przyszłych potrzeb działalności Kruka – przekazała Agnieszka Salach.

Technologia i nowe zasady pracy. Firma wyjaśnia decyzję

Spółka wskazuje, że zmienia się sposób realizacji wewnętrznych procesów oraz wykorzystywania technologii. Przebudowywany jest również model zarządzania przedsiębiorstwem.

Kruk przekonuje, że dostosowanie zatrudnienia ma przygotować firmę do funkcjonowania w kolejnych latach. Nie chodzi przy tym wyłącznie o polski rynek.

– Działania ukierunkowane na dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej oraz efektywne zarządzanie zasobami dotyczą całej Grupy, nie tylko polskiego rynku – informuje rzeczniczka spółki.

Odprawy i pomoc w znalezieniu nowej pracy

Co czeka osoby, które zostaną objęte zwolnieniami? Kruk zapewnia, że przygotuje dla nich pakiety odpraw finansowych. Pracownicy mają również otrzymać wsparcie w przejściu przez zmianę zawodową oraz pomoc w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Niestety, dla kilkuset osób może to jednak oznaczać konieczność rozpoczęcia poszukiwań pracy w zupełnie innej firmie i branży. Skala planowanej redukcji pokazuje, że zmiany organizacyjne w Kruku będą poważne.

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