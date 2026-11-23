Działka kupiona za 7,6 mln zł, Polnord zapłacił 26,8 mln zł

Sprawa dotyczy transakcji przeprowadzanych w latach 2010–2015. Jak poinformowała w poniedziałek Prokuratura Regionalna w Lublinie, oskarżeni mieli doprowadzić do strat w majątku Polnordu podczas obrotu nieruchomościami w Dopiewcu, Pierwoszynie i Juracie.

Największe kwoty pojawiają się w wątku działki w Dopiewcu w Wielkopolsce. Chodzi o grunt o powierzchni ponad 12,6 hektara. Według ustaleń śledczych 22 września 2010 roku jedna ze spółek kupiła tę nieruchomość za ponad 7,6 mln zł. Siedem dni później zarząd Polnordu podjął uchwałę o jej nabyciu, a 30 września zawarto umowę zakupu za ponad 26,8 mln zł.

Różnica jest ogromna. Jak podała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska, Polnord zapłacił około 351 proc. ceny, za którą wcześniej nabyto grunt. Według śledczych wartość rynkowa działki wynosiła około 60 zł za metr kwadratowy, tymczasem spółka zapłaciła 214 zł za metr.

Prokuratura twierdzi, że transakcja nie wynikała z rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych Polnordu. Miała natomiast służyć uzyskaniu korzyści majątkowych przez podmioty uczestniczące w operacji.

Pieniądze miały trafić także na Cypr

Śledczy ustalili, że korzyści uzyskane w związku z transakcją były następnie przekazywane za pomocą szeregu operacji finansowych. Pieniądze miały trafiać na rachunki polskich spółek oraz spółki cypryjskiej. Według prokuratury przelewy odbywały się pod pozorem umów cywilnoprawnych.

Zarzuty dotyczące nieruchomości w Dopiewcu usłyszało sześć osób. Wśród oskarżonych są osoby, które pełniły funkcje w zarządach i radach nadzorczych różnych polskich oraz zagranicznych spółek.

Kolejne nieruchomości w centrum śledztwa

Prokuratura przyjrzała się również transakcjom dotyczącym gruntów w Pierwoszynie i Juracie na Pomorzu. W przypadku pierwszej nieruchomości Piotr W. i Tomasz Sz. mieli doprowadzić do zakupu przez Polnord działki za 2 mln zł, choć jej wartość rynkowa była niższa o około 692 tys. zł.

Dodatkowe wątpliwości wzbudziło przeznaczenie gruntu. Jak wyjaśnia prokuratura, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazywał na ograniczoną przydatność nieruchomości dla działalności deweloperskiej. Obejmowała ona bowiem teren klifu oraz obszary przeznaczone pod zieleń urządzoną, na których nie można było realizować typowej zabudowy deweloperskiej.

Kolejny zarzut dotyczy Juraty. Według śledczych w latach 2013–2015 Piotr W. i Tomasz Sz. mieli doprowadzić do zakupu nieruchomości za 4,75 mln zł, a następnie jej sprzedaży innej spółce za 4,5 mln zł. Opinie biegłych miały potwierdzić, że w wyniku tych decyzji Polnord poniósł rzeczywistą stratę.

Oskarżeni nie przyznają się do winy

Aktem oskarżenia objęto dziesięć osób. Prokuratura zarzuca im nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z gospodarowaniem majątkiem Polnordu. Żadna z osób przesłuchanych w charakterze podejrzanych nie przyznała się do zarzucanych czynów. Oskarżeni składali wyjaśnienia, ale ich treści prokuratura nie ujawnia. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Warto przypomnieć, że w styczniu ubiegłego roku Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi dotyczące działania na szkodę Polnordu. Według ówczesnych ustaleń śledczych w tamtej sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa. Obecny akt oskarżenia dotyczy innych osób i opisanych transakcji nieruchomościowych.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska