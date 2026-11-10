Zwolnienia grupowe w wielkim banku. Pracę może stracić nawet 400 osób

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-11-10 15:49

Niepokojące wieści dla pracowników jednego z największych banków w Polsce. BNP Paribas zapowiedział zwolnienia grupowe, które mogą objąć nawet 400 osób. Redukcja zatrudnienia została rozłożona na trzy lata – od 2027 do 2029 roku. Bank tłumaczy decyzję zmianami na rynku, automatyzacją i cyfryzacją usług. Tymczasem w ubiegłym roku wypracował ponad 3 mld zł zysku netto.

Siedziba BNP Paribas z widocznym logotypem banku. O zwolnieniach grupowych przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Tupungato/ Shutterstock Budynek banku BNP Paribas z widocznym logo. Zdjęcie ilustruje problemy z bankowością mobilną i logowaniem online, o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Nawet 400 osób może stracić pracę

Zarząd BNP Paribas podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia zwolnień grupowych 10 listopada 2026 roku. Zgodnie z komunikatem banku proces ma potrwać od 2027 do 2029 roku i objąć nie więcej niż 400 pracowników.

To poważna informacja dla załogi jednej z największych instytucji finansowych w kraju. Jak wynika z danych banku, w 2025 roku zatrudniał on około 7,1 tys. osób. Oznacza to, że planowana redukcja może dotknąć znaczącą część pracowników.

Bank tłumaczy decyzję cyfryzacją i automatyzacją

Dlaczego BNP Paribas zdecydował się na taki krok? Bank przekonuje, że chodzi o poprawę efektywności i konkurencyjności. W oficjalnym komunikacie wskazuje na konieczność dostosowania modelu działania do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz postępującej digitalizacji i automatyzacji procesów.

W praktyce oznacza to, że część zadań wykonywanych dotychczas przez pracowników może być realizowana przy wykorzystaniu nowych technologii. Bank nie podał jednak w przytoczonym komunikacie, które stanowiska lub działy mogą zostać objęte redukcją.

Ponad 3 mld zł zysku, a teraz zwolnienia

Plany redukcji zatrudnienia mogą budzić emocje również ze względu na wyniki finansowe banku. W 2025 roku, BNP Paribas wypracował ponad 3 mld zł zysku netto. W samym trzecim kwartale 2026 roku zysk wyniósł 689,1 mln zł.

Bank należy do największych instytucji finansowych w Polsce. Pod względem wartości aktywów zajmuje szóste miejsce w kraju. Na koniec 2025 roku posiadał aktywa o wartości 180,7 mld zł i obsługiwał 2,7 mln klientów.

Koszty świadczeń pracowniczych wyniosły niemal 1,6 mld zł w 2025 roku. Z tego prawie 1,3 mld zł stanowiły same wynagrodzenia.

BNP Paribas to jeden z największych banków w kraju

BNP Paribas obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa – od mikrofirm i małych oraz średnich firm po duże korporacje. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku.

Największym bankiem w Polsce pozostaje PKO BP, który obsługuje około 12 mln klientów i ma aktywa przekraczające 500 mld zł. W czołówce rynku znajdują się także Pekao, Erste, ING oraz mBank. W przypadku BNP Paribas najbliższe lata upłyną pod znakiem zmian organizacyjnych. 

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