Kaucja za popularne małpki i nie tylko! Szykują się duże zmiany w systemie kaucyjnym

System kaucyjny 2027. Wyższe opłaty dla producentów, a od 2028 roku kaucja za małpki

Wkrótce może skończyć się tanie kupowanie napojów w butelkach nieobjętych systemem kaucyjnym. Od 2027 roku przedsiębiorstwa pozostające poza systemem zapłacą aż 15 zł opłaty produktowej za każdy kilogram opakowań. Obecnie stawka wynosi 3 zł. W związku z pięciokrotnym wzrostem opłat część dostawców prawdopodobnie zdecyduje się przystąpić do systemu kaucyjnego.

Pozostali mogą natomiast przerzucić dodatkowe koszty na klientów, podnosząc ceny produktów oraz wartość ofert składanych w przetargach. Ministerstwo liczy na to, że tak znacząca podwyżka opłat zachęci producentów i importerów do przystąpienia do systemu kaucyjnego. Resort przypomina jednocześnie, że instytucje publiczne powinny samodzielnie organizować zbiórkę pustych butelek, aby nie trafiały one do odpadów zmieszanych.

To jednak nie koniec planowanych zmian. W 2028 roku system kaucyjny może zostać rozszerzony o jednorazowe szklane butelki po alkoholu, w tym popularne małpki. Zapowiedziała to ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na antenie Radia ZET. Jak poinformowała, kierownictwo resortu zaakceptowało już wniosek dotyczący nowelizacji przepisów, a dokument trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt czekają teraz konsultacje, uzgodnienia międzyresortowe oraz prace legislacyjne w parlamencie.

– Przyjęliśmy takie vacatio legis, około dwóch lat. Natomiast zobaczymy też w konsultacjach międzyresortowych. W roku 2028, głównie dlatego, że system teraz musi okrzepnąć, a następnie operatorzy muszą zacząć przygotowywać się do wprowadzenia nowego asortymentu w systemie kaucyjnym – mówiła Paulina Hennig-Kloska na antenie Radia ZET.

System kaucyjny obejmie kolejne opakowania? Ministra zdradza plany resortu

Zgodnie z aktualnymi założeniami opakowania te zostałyby objęte systemem kaucyjnym w 2028 roku. Data ta nie jest jednak ostateczna, ponieważ odpowiednie przepisy nie zostały jeszcze uchwalone. Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska nie wyklucza rozszerzenia systemu kaucyjnego o kolejne rodzaje opakowań, w tym butelki po detergentach i kosmetykach.

Jak wyjaśniła w Radiu ZET, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Resort zamierza najpierw przeanalizować dane z pełnego roku funkcjonowania systemu, sprawdzić, ile opakowań trafiło do kaucjomatów, a ile do żółtych pojemników, oraz ocenić realizację celów recyklingowych.

Jednocześnie ministra wykluczyła na razie objęcie kaucją opakowań po mleku, kefirach i innych napojach mlecznych, wskazując na związane z nimi problemy sanitarne. Takie stanowisko popiera Polska Izba Handlu, która uważa, że obecny system wymaga najpierw dopracowania. Jak podaje „Portal Spożywczy”, organizacja apeluje o odłożenie dyskusji o jego rozszerzeniu o dwa lub trzy lata i domaga się rozwiązań chroniących małe sklepy, w tym zwolnienia najmniejszych placówek z obowiązku zbierania jednorazowych opakowań szklanych oraz zapewnienia terminowego odbioru butelek i rozliczania kaucji.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec z krótkim terminem ważności bonów?

System kaucyjny został wprowadzony w Polsce 1 października 2025 roku. Obecne zasady jego funkcjonowania wywołują jednak frustrację wśród Polaków, którzy niejednokrotnie tracą przez nie pieniądze. Jednym z największych problemów są bony wydawane za zwrócone butelki, których termin ważności zależy od konkretnego sklepu. Przypomnijmy, że Ministerstwo Klimatu zapowiedziało interwencję i wprowadzenie jednolitych zasad w tym zakresie. Planowane zmiany przewidują wydłużenie oraz ujednolicenie okresu ważności bonów drukowanych przez automaty. Według nieoficjalnych informacji resort rozważa wprowadzenie stałego, trzymiesięcznego terminu ważności, który obowiązywałby we wszystkich sklepach.