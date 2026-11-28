Ceny hurtowe paliw na 28.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Sobotni poranek na rynku hurtowym przyniósł istotne, dynamiczne zmiany w cennikach krajowych producentów paliw. Po kilkudniowym okresie wyraźnych obniżek, główni gracze zdecydowali się na zdecydowane korekty w górę. Tak prezentują się dzisiejsze stawki netto za metr sześcienny u poszczególnych dostawców:

Orlen: Pb95 – 5110 zł, Pb98 – 5696 zł, ON – 6408 zł

Pb95 – 5110 zł, Pb98 – 5696 zł, ON – 6408 zł Aramco: Pb95 – 5115 zł, Pb98 – 5701 zł, ON – 6413 zł

Pb95 – 5115 zł, Pb98 – 5701 zł, ON – 6413 zł BP Europa (według cennika z 27.11): Pb95 – 5047 zł, Pb98 – 5657 zł, ON – 6322 zł

Analizując zaktualizowane na dziś cenniki liderów rynku, najtańszą benzynę Pb95 oferuje obecnie Orlen (5110 zł/m³). Płocki koncern jest dziś także dostawcą z najtańszym olejem napędowym (6408 zł/m³), nieznacznie dystansując konkurencyjną ofertę Aramco.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Bieżące dane wskazują na drastyczne odwrócenie dotychczasowego kierunku zmian. Od 21 do 27 listopada obserwowaliśmy regularne cięcia cenników – w tym czasie cena Pb95 w Orlenie spadła o ponad 110 zł/m³, a diesla o ponad 150 zł/m³. Jednakże dzisiejsze notowania przynoszą zdecydowane odbicie i koniec optymistycznego trendu.

Orlen podniósł w sobotę cenę benzyny Pb95 o 63 zł/m³ oraz oleju napędowego o 86 zł/m³ względem dnia wczorajszego. Jeszcze głębszych rewizji dokonało Aramco, które okazuje się liderem dzisiejszych podwyżek – cena benzyny Pb95 w tej rafinerii wzrosła z dnia na dzień aż o 70 zł/m³ (co przekłada się na 7 groszy na litrze w samym hurcie), a diesla o 86 zł/m³. W przypadku BP Europa na ten moment obowiązują wciąż stawki z piątku, jednak biorąc pod uwagę rynkową solidarność ruchów cenowych w hurcie, można spodziewać się ich rychłej i znaczącej aktualizacji w górę.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Aby w pełni zrozumieć dzisiejsze wolty w cennikach polskich rafinerii, należy uważnie spojrzeć na kontekst makroekonomiczny i globalny rynek naftowy. Notowania ropy Brent wykazują co prawda w ostatnim czasie tendencję spadkową, co potwierdza ujemna stopa zwrotu w ujęciu miesięcznym na poziomie -17,65% i obecna wycena w okolicach 90,77 USD za baryłkę. Ta korekta to w głównej mierze efekt obaw o nadpodaż surowca oraz nerwowych spekulacji rynkowych przed kluczowym, nadchodzącym posiedzeniem państw zrzeszonych w OPEC+, decydującym o limitach wydobycia na 2027 rok. Należy jednak pamiętać o szerszej perspektywie – od początku roku, wskutek niestabilności geopolitycznej na Bliskim Wschodzie (w tym ataków bojowników Huti oraz napięć na osi USA-Izrael-Iran), ropa podrożała o potężne 49%.

Kluczowym obciążeniem dla polskiego rynku pozostaje silny dolar amerykański. Choć ujęcie dobowe kursu USD/PLN na poziomie 4,0846 to tylko delikatne osłabienie złotego (+0,09%), długoterminowo mówimy o wzroście wartości dolara o 13,78% od początku roku. Ponieważ ropa naftowa rozliczana jest na globalnych rynkach w walucie zza oceanu, słaby złoty skutecznie drenuje korzyści, jakie polskie rafinerie mogłyby czerpać ze spadków na giełdach i europejskim hubie ARA. To właśnie presja walutowa wymusiła dzisiejsze nagłe podwyżki w hurcie.

Do tej pory spadki hurtowe napędzały zniżki na stacjach detalicznych. W ramach rządowego programu CPN 3.0 urzędowe ceny maksymalne spadły poniżej psychologicznej bariery 6 zł/l dla benzyny Pb95 i osiągnęły około 7,15 zł/l dla oleju napędowego. Warto pamiętać, że zmiany z hurtu przekładają się na pylony stacji z kilkudniowym opóźnieniem. Analitycy zwracają też uwagę na rosnące ryzyka przed rokiem 2027 – zbliżająca się waloryzacja opłaty paliwowej o 2,9% oraz dyskutowane przesunięcie ciężaru podatkowego z akcyzy na opłatę paliwową oznaczają długoterminowe zagrożenie dla portfeli kierowców.

Dzisiejsze wyraźne podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy nie powinni spodziewać się kontynuacji ostatnich, głębokich obniżek na stacjach, a trend spadkowy cen detalicznych na pylonach w najbliższych dniach zostanie stanowczo wyhamowany.

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