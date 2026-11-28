Waloryzacja emerytur 2027. Nowe wyliczenia po danych GUS

O ile wzrosną emerytury w 2027 roku? Najnowsze wyliczenia wskazują, że podwyżki mogą być wyższe, niż dotychczas zakładano. Wcześniejsze prognozy przewidywały waloryzację na poziomie 3,70 proc., jednak po publikacji nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego szacowany wskaźnik wzrósł do 4,72 proc. W październiku 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 6,1 proc. wyższe niż przed rokiem. Uwzględniając te dane oraz inflację na poziomie 3,5 proc., przygotowaliśmy nową prognozę przyszłorocznej waloryzacji.

Podwyżki dotyczą również emerytowanych nauczycieli, których wysokość świadczeń zależy m.in. od stażu pracy i zgromadzonych składek. Nauczyciele mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, a po spełnieniu określonych warunków również wcześniej, m.in. po 30 latach pracy, w tym co najmniej 20 latach w oświacie. Część pedagogów pozostaje jednak aktywna zawodowo dłużej, aby zwiększyć przyszłe świadczenie. Ile mogą wynieść emerytury nauczycieli po waloryzacji w 2027 roku, w zależności od stażu pracy?

Ile wynoszą emerytury nauczycieli? Staż pracy ma duże znaczenie

Na wysokość emerytury nauczyciela wpływa kilka czynników, m.in. staż pracy, wysokość zarobków, dodatki funkcyjne, godziny ponadwymiarowe oraz moment zakończenia aktywności zawodowej. Znaczenie ma również wybór wcześniejszej lub standardowej emerytury. Aby skorzystać z wcześniejszego świadczenia na określonych zasadach, trzeba spełnić kilka warunków, w tym posiadać co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz 20 lat pracy pedagogicznej w wymiarze nie mniejszym niż połowa etatu.

Z dostępnych szacunków wynika, że wysokość emerytury nauczyciela może znacząco różnić się w zależności od liczby przepracowanych lat. Przykładowe kwoty świadczeń w 2026 roku przedstawiają się następująco:

30 lat pracy – około 2500–2800 zł brutto miesięcznie,

– około 2500–2800 zł brutto miesięcznie, 35–36 lat pracy – około 3500–4200 zł brutto miesięcznie,

– około 3500–4200 zł brutto miesięcznie, 40 lat pracy – około 4500–5500 zł brutto miesięcznie,

– około 4500–5500 zł brutto miesięcznie, ponad 40 lat pracy – nawet powyżej 6000 zł brutto miesięcznie.

Emerytury nauczycieli po waloryzacji w 2027 roku. Przykładowe wyliczenia

Różnica między świadczeniem po 30 latach pracy a tym wypłacanym po 40 latach może wynosić nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Z tego powodu część nauczycieli decyduje się odłożyć przejście na emeryturę o kilka lat.

Dokładne wyliczenia dla poszczególnych wysokości świadczeń nauczycieli po szacunkowej waloryzacji w 2027 roku przedstawiamy w naszej galerii.

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