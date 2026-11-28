Analiza Ceneo wykazała, że aż 73 proc. badanych produktów podczas Black Week 2025 kosztowało więcej niż w innych analizowanych tygodniach roku.

Podwyżki cen na długo przed listopadowymi wyprzedażami mogą sprawić, że nawet efektownie wyglądający rabat nie będzie oznaczał wyjątkowej okazji.

Wzięliśmy pod lupę tegoroczne promocje w popularnych sieciach handlowych. Różnice względem najniższych cen z 30 dni przed obniżką wynoszą od 1 zł do 1600 zł.

Sprawdź pięć zakupowych pułapek Black Friday i dowiedz się, jak rozpoznać atrakcyjną ofertę.

Przez kilka tygodni odkładamy zakup nowego telewizora, telefonu czy robota sprzątającego, licząc na ogromne listopadowe przeceny. Kiedy wreszcie nadchodzi Black Friday, bez większego zastanowienia sięgamy po kartę płatniczą. Tymczasem może się okazać, że znacznie lepszą okazję przepuściliśmy już kilka tygodni wcześniej.

Jak wynika z najnowszej analizy Ceneo, której wyniki opublikowano tuż przed Black Friday 2026, listopadowe wyprzedaże wcale nie muszą być najlepszym momentem na zakupy. Eksperci prześledzili ceny 100 tys. najczęściej wyszukiwanych produktów w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. Wyniki mogą zaskoczyć nawet doświadczonych łowców promocji.

Aż 73 proc. analizowanych produktów podczas ubiegłorocznego Black Week kosztowało więcej niż w innych badanych tygodniach roku. Lepsze okazje można było znaleźć m.in. w połowie października, podczas Cyber Monday, a nawet w połowie grudnia, kiedy wielu Polaków kompletowało już świąteczne prezenty.

Najpierw podwyżka, później wielka promocja

Szczególnie interesujące są dane dotyczące zmian cen jeszcze przed rozpoczęciem listopadowych wyprzedaży. W blisko 28 proc. sklepów objętych analizą Ceneo odnotowano przynajmniej jedną podwyżkę ceny o 20 proc. lub więcej przed Black Week. Co istotne, w 70 proc. takich przypadków pierwsza podwyżka nastąpiła ponad miesiąc przed Czarnym Piątkiem.

Dlaczego ma to tak duże znaczenie? Od 1 stycznia 2023 r. sprzedawcy ogłaszający przeceny muszą informować klientów o najniższej cenie produktu z 30 dni poprzedzających obniżkę. Jeśli jednak towar podrożał odpowiednio wcześniej, konsument może nie zobaczyć na etykiecie jego dawnej, znacznie korzystniejszej ceny. W efekcie nawet prawidłowo podana informacja o obniżce nie daje gwarancji, że mamy do czynienia z najlepszą okazją w roku.

Ponad 4 tys. zł różnicy, a względem ceny z 30 dni tylko złotówka!

Postanowiliśmy przyjrzeć się tegorocznym promocjom z okazji Black Friday. Pod lupę wzięliśmy oferty trzech popularnych sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD i Komputronik. Porównaliśmy ceny promocyjne wybranych produktów z podawanymi przez sklepy cenami bez promocji lub kodu rabatowego oraz najniższymi cenami obowiązującymi w ciągu 30 dni przed obniżką.

Szczególnie interesujący przykład znaleźliśmy w ofercie Komputronika. Za 77-calowy telewizor Samsung QE77S85HAEXXH w ramach promocji trzeba zapłacić 7997 zł, podczas gdy podana przez sklep cena bez promocji wynosi 12 290 zł. Na pierwszy rzut oka różnica jest imponująca – aż 4293 zł. Wystarczy jednak spojrzeć na informację o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Ta wynosi 7998 zł. Względem tej kwoty oszczędność to zaledwie… złotówka!

Podobny przykład znaleźliśmy w Media Expert. Ekspres do kawy Siemens EQ.6 Plus S700 kosztuje z kodem rabatowym 1990 zł, a bez niego 2649 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosi jednak 1999 zł. Oznacza to, że względem ceny referencyjnej urządzenie potaniało jedynie o 9 zł.

Z kolei w przypadku 55-calowego telewizora Hisense oferowanego przez Komputronik różnica między ceną bez promocji a promocyjną wynosi 210 zł. W porównaniu z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką jest to zaledwie 10 zł.

Black Friday 2026. Znaleźliśmy też obniżki sięgające 1600 zł

Nie wszystkie promocje wypadają jednak tak blado. W RTV Euro AGD znaleźliśmy 50-calowy telewizor Samsung QE50QN74HAU, którego cena z kodem rabatowym wynosi 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699 zł. W tym przypadku różnica wynosi aż 1600 zł, czyli ponad 43 proc.

Ciekawie prezentuje się również oferta na 55-calowy telewizor Samsung UE55M70HAU, który w tej samej sieci kosztuje o 800 zł mniej od najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. W przypadku smartfona Apple iPhone 17 z pamięcią 256 GB różnica wynosi natomiast 200 zł.

Promocje na Black Friday 2026. Redakcyjne porównanie cen

Produkt Sklep Cena bez promocji lub kodu Najniższa cena z 30 dni przed obniżką Cena promocyjna Oszczędność względem ceny z 30 dni Telewizor Samsung QE77S85HAEXXH 77" Komputronik 12 290 zł 7998 zł 7997 zł 1 zł Ekspres Siemens EQ.6 Plus S700 Media Expert 2649 zł 1999 zł 1990 zł 9 zł Telewizor Hisense 55A7S 55" Komputronik 2599 zł 2399 zł 2389 zł 10 zł Telewizor LG 65QNED9MA3B 65" Komputronik 5999 zł 4399 zł 3999 zł 400 zł Telewizor Samsung UE55M70HAU 55" RTV Euro AGD 2799 zł 2799 zł 1999 zł 800 zł Telewizor Samsung QE50QN74HAU 50" RTV Euro AGD 3699 zł 3699 zł 2099 zł 1600 zł Apple iPhone 17 256 GB, gołębi RTV Euro AGD 4499 zł 4399 zł 4199 zł 200 zł Samsung Galaxy S26 12/256 GB, czarny RTV Euro AGD 4199 zł 4199 zł 3999 zł 200 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert internetowych Media Expert, RTV Euro AGD i Komputronika. Ceny według stanu na 26.11.2026 r. Wybrane oferty wymagają zastosowania kodu rabatowego. Ceny oraz dostępność produktów mogą ulec zmianie. Zestawienie ma charakter poglądowy i nie jest reprezentatywne dla całego rynku.

Nasz przegląd pokazuje, jak ważne jest sprawdzanie nie tylko ceny przekreślonej, ale również ceny referencyjnej. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to właśnie najniższa cena z 30 dni przed obniżką powinna stanowić podstawę obliczania komunikowanego klientowi rabatu. Nawet duża różnica względem tej kwoty nie gwarantuje jednak, że podobnej lub lepszej okazji nie można było znaleźć kilka miesięcy wcześniej albo u konkurencji.

Co naprawdę opłaca się kupować w Black Friday?

W ubiegłorocznej analizie Ceneo znalazły się również kategorie produktów, w których odnotowano wyraźne spadki cen.

Podczas Black Week 2025 średnie obniżki wyniosły:

materace – 16 proc.,

roboty sprzątające – 10 proc.,

damskie obuwie sportowe – 8 proc.

W przypadku droższych produktów nawet kilkunastoprocentowy rabat może oznaczać pozostawienie kilkuset złotych w domowym budżecie. Nie warto jednak automatycznie zakładać, że tegoroczne promocje będą wyglądały tak samo.

Szczególną ostrożność należy zachować przy zakupie elektroniki i sprzętu AGD. Porównując ceny telewizorów, laptopów czy smartfonów, trzeba sprawdzać dokładne oznaczenia modeli. Dwa urządzenia o niemal identycznej nazwie mogą różnić się wyposażeniem, parametrami technicznymi i rzeczywistą wartością.

Blisko 37 mln zł kar za nieprawidłowości przy promocjach

Problem nierzetelnego informowania o przecenach nie jest wyłącznie teoretyczny. W styczniu 2026 r. prezes UOKiK poinformował o nałożeniu kar na dwie popularne platformy zakupowe – Zalando i Temu. Ich łączna wysokość wyniosła blisko 37 mln zł. Zastrzeżenia urzędu dotyczyły sposobu prezentowania promocji, w tym informacji o najniższych cenach obowiązujących przed obniżką.

W przypadku Zalando UOKiK wskazał m.in. na sytuacje, w których zmieniała się podawana najniższa cena z 30 dni przed obniżką, mimo że rzeczywista cena sprzedaży produktu pozostawała taka sama. W rezultacie oferta mogła sprawiać wrażenie coraz atrakcyjniejszej, choć klient nadal musiał zapłacić identyczną kwotę. Na Zalando nałożono karę w wysokości ponad 30,9 mln zł. Decyzja w momencie jej ogłoszenia nie była prawomocna.

Pięć zakupowych pułapek Black Friday 2026

Wysokość rabatu to niejedyny element, na który powinni uważać konsumenci. UOKiK ostrzega również przed technikami sprzedażowymi wykorzystującymi pośpiech, emocje i obawę przed utratą wyjątkowej okazji.

1. Zegar odliczający czas do końca promocji

Komunikaty informujące, że zostało zaledwie kilka minut na zakup produktu, mają skłonić klienta do szybkiej decyzji. Szczególnie podejrzane są liczniki, które po odświeżeniu strony rozpoczynają odliczanie od nowa.

2. Wielki rabat od zawyżonej ceny

Przekreślona kwota może robić ogromne wrażenie, ale nie zawsze pokazuje, ile rzeczywiście można zaoszczędzić. Znacznie ważniejsza jest historia cen produktu.

3. „Kup teraz, zapłać później”

Odroczona płatność pozwala kupić produkt bez natychmiastowego obciążania domowego budżetu. Nie oznacza jednak darmowych zakupów. Brak terminowej spłaty zobowiązania może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

4. Dodatkowe opłaty ukryte w koszyku

Ubezpieczenie sprzętu, dodatkowe usługi czy płatne subskrypcje mogą podnieść końcową wartość zamówienia. Przed zatwierdzeniem płatności należy sprawdzić wszystkie pozycje w koszyku.

5. Podejrzanie tanie produkty w nieznanych sklepach

Polsko brzmiąca nazwa sklepu i atrakcyjna reklama nie gwarantują, że sprzedawca rzeczywiście działa w Polsce. Warto sprawdzić jego dane, regulamin, warunki dostawy oraz zasady zwrotu towaru.

Jak sprawdzić, czy promocja na Black Friday jest prawdziwa?

Przed zakupem droższego produktu warto skorzystać z internetowych porównywarek cen, takich jak Ceneo czy Skąpiec. Sama informacja o aktualnie najtańszej ofercie to jednak dopiero początek. Szczególnie przydatne są narzędzia pozwalające prześledzić historyczne zmiany cen.

Wyszukaj dokładny model produktu, sprawdź, ile kosztował przed miesiącem, trzema miesiącami i wcześniej, a następnie porównaj całkowity koszt zakupu w kilku sklepach, uwzględniając dostawę.

Dobrym rozwiązaniem jest również ustalenie maksymalnej kwoty, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za konkretny produkt. Dzięki temu łatwiej ocenić atrakcyjność oferty bez sugerowania się wielkością reklamowanego rabatu.

Nie zdążyłeś na Black Friday 2026? Nie wszystko stracone

Tegoroczny Black Friday przypada 27 listopada, natomiast już w poniedziałek, 30 listopada, odbędzie się Cyber Monday, czyli kolejna duża akcja promocyjna, kojarzona przede wszystkim z handlem internetowym. Jak pokazują dane dotyczące ubiegłorocznych wyprzedaży, korzystniejsze ceny pojawiały się również w grudniu. Nie ma więc powodu, by kupować pod presją kończącej się promocji.

Warto też pamiętać o najprostszej zasadzie zakupowych oszczędności. Jeżeli wydamy 1000 zł na przeceniony z 2000 zł produkt, którego wcale nie potrzebujemy, nie zaoszczędzimy tysiąca złotych. Po prostu wydamy tysiąc, który mógł zostać w naszym portfelu.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz