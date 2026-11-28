Nowa opłata od Lasów Państwowych

Nowe prawo, które weszło w życie w bieżącym roku, nałożyło na Lasy Państwowe obowiązek przekazywania nowej daniny. Chodzi o opłatę w wysokości 2 proc. przychodów, jakie nadleśnictwa uzyskują ze sprzedaży drewna. Pieniądze te trafiają kwartalnie na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kluczowy i zarazem najbardziej kontrowersyjny jest sposób naliczania tej opłaty. Nie liczy się jej od zysku, czyli tego, co zostaje po odjęciu kosztów, ale od całego przychodu. W praktyce oznacza to, że nadleśnictwa muszą płacić, nawet jeśli w danym kwartale nie zarobiły na czysto ani złotówki. Co prawda, przepisy wprowadzają mały wentyl bezpieczeństwa: Lasy Państwowe mogą odliczyć od tej kwoty koszty obsługi samej wpłaty. Jest tu jednak haczyk – odliczenie to nie może przekroczyć 0,2 proc. przychodów. W efekcie realne obciążenie wynosi od 1,8 proc. do 2 proc., co w skali całego przedsiębiorstwa wciąż jest ogromną kwotą. To właśnie ten mechanizm od początku budził największe emocje w branży leśnej i drzewnej.

Portal Topagrar.pl przypomina, że Rząd Donalda Tuska, wprowadzając te zmiany, przekonywał, że celem jest zapewnienie stabilnego i przewidywalnego finansowania ochrony przyrody w Polsce. Wskazywał przy tym, że podobny mechanizm z powodzeniem działa już przy wpłatach na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Pieniądze mają być przeznaczane na konkretne cele, takie jak wsparcie dla parków narodowych i krajobrazowych, monitoring środowiska czy walka z gatunkami inwazyjnymi.

Ceny drewna w górę. Kto najmocniej odczuwa skutki?

Dokładnie tak, jak przewidywali eksperci – nowa opłata wpłynęła na rynek. Przedstawiciele branży drzewnej od początku ostrzegali, że nowa danina nałożona na Lasy Państwowe przełoży się na wyższe ceny drewna w obecnym roku. Logika jest prosta: Lasy Państwowe to w Polsce praktycznie monopolista na rynku surowca. Skoro nałożono na nie dodatkowy koszt, to naturalnym ruchem jest próba zrekompensowania go sobie poprzez podniesienie cen dla odbiorców.

Głośno mówił o tym Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, jeszcze na etapie prac nad ustawą.

Nie wyobrażacie sobie chyba tego, że Lasy Państwowe, które mają pozycję delikatnie mówiąc dominującą na rynku surowcowym w kraju, nie będą robiły wszystkiego, by sobie tego nie skompensować – tłumaczył na posiedzeniu sejmowej komisji Poziomski.

Najmocniej odczuwają to małe i średnie firmy, które stanowią trzon polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego. Już przed wprowadzeniem opłaty ich kondycja była trudna – według analiz, na które powoływał się Poziomski, w 2026 roku nawet 37 proc. badanych firm z tego sektora notowało ujemny wynik finansowy. Wyższe ceny surowca to dla nich kolejny cios, który może zadecydować o być albo nie być na rynku.

To jednak nie koniec. Wzrost cen drewna uruchamia lawinę, której skutki mogą być znacznie poważniejsze. Piotr Cebula ze Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ostrzegał, że droższy surowiec oznacza spadek konkurencyjności polskich firm, a co za tym idzie – mniejszy popyt. Mniejszy popyt to z kolei mniej zamówień na wycinkę.

Obniżony popyt na drogie drewno i załamanie branży drzewnej skutkuje koniecznością zmniejszenia pozyskania drewna, co prowadzi do spadku zatrudnienia w zakładach usług leśnych, zatrudniających pracowników na terenach wiejskich – zaznaczył Piotr Cebula.

W czarnym scenariuszu oznacza to falę zwolnień, która dotknie przede wszystkim mieszkańców wsi, dla których praca w lesie lub lokalnym tartaku jest głównym źródłem utrzymania.

Gdzie trafiają pieniądze? Kto zyskuje na nowym prawie?

Skoro jedni tracą, to ktoś musi przecież zyskiwać. W tym przypadku pieniądze z nowej opłaty od Lasów Państwowych nie rozpływają się w budżetowej próżni. Cała kwota trafia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a stamtąd ma być kierowana na konkretne cele. Na liście zadań do sfinansowania znalazły się między innymi:

wsparcie dla parków narodowych i krajobrazowych,

działania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

monitoring przyrodniczy i ochrona zagrożonych gatunków,

przeciwdziałanie klęskom żywiołowym,

zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych,

projekty związane z małą retencją i odtwarzaniem mokradeł.

Topagrar.pl podkreśla, że największymi, bezpośrednimi beneficjentami tych zmian są jednak samorządy województw. To one odpowiadają za utrzymanie 126 parków krajobrazowych w Polsce, które do tej pory często borykały się z niedofinansowaniem. Zgodnie z szacunkami, około 30 proc. środków z nowej opłaty, czyli średnio 68 mln zł rocznie, ma trafiać właśnie do samorządów na utrzymanie parków krajobrazowych . Dla wielu z nich to potężny zastrzyk gotówki, który pozwoli nie tylko na bieżącą ochronę przyrody, ale też na pozyskanie wkładu własnego do większych projektów unijnych.

A co z rolnikami? Projekt nie przewiduje żadnych bezpośrednich dopłat czy pieniędzy dla gospodarstw. Jednak część zadań finansowanych z nowej daniny, jak mała retencja czy renaturyzacja mokradeł, może w przyszłości pozytywnie wpłynąć na stosunki wodne na terenach wiejskich. Lepsze zatrzymywanie wody w krajobrazie to mniejsze ryzyko suszy, co dla rolnictwa ma kluczowe znaczenie. Na razie to jednak tylko obietnica, a ostateczny efekt będzie zależał od tego, gdzie i jakie projekty zostaną zrealizowane.

Warto jednak zaznaczyć, że w całej tej dyskusji pojawił się też wątek bardziej fundamentalny, który wykracza poza same finanse. Chodzi o konflikt interesów, jaki pojawia się, gdy jedna instytucja ma jednocześnie zarabiać na zasobach przyrodniczych i dbać o ich ochronę. Obrazowo wyjaśniła to posłanka Koalicji Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz , używając porównania do rolnictwa.

Nie jest dobrze, żeby w jednym ręku, jak u tego rolnika, który uprawia pszenicę, skupiały się cele efektywnego gospodarowania na polu i efekt komercyjny uprawy zbóż i ich sprzedaży z czułą troską o bioróżnorodność chwastów na jego polu – mówiła posłanka koalicji.

Według Lenartowicz, trudno oczekiwać, że ktoś, kogo głównym celem jest maksymalizacja zysków z uprawy, będzie z równym zaangażowaniem dbał o chwasty, które ten zysk obniżają. Zdaniem posłanki podobne napięcie występuje w Lasach Państwowych, które mają jednocześnie prowadzić gospodarkę leśną i chronić przyrodę. Z tej perspektywy nowa opłata jest próbą instytucjonalnego rozwiązania tego problemu – oddzielenia funkcji gospodarczej od finansowania ochrony przyrody.

2% przychodów ze sprzedaży drewna na ochronę przyrody. To istotna zmiana systemowa, nie tylko kolejny mechanizm przekazywania pieniędzy. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz Prawa ochrony środowiska zakłada wprowadzenie stałego, ustawowego źródła finansowania ochrony przyrody z działalności gospodarczej Lasów Państwowych. Na czym polega proponowany mechanizm? Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych miałaby kwartalnie przekazywać do NFOŚiGW 2% przychodów ze sprzedaży drewna. Podkreślam: przychodów, a nie zysku. To rozróżnienie ma znaczenie dla oceny ekonomicznych skutków regulacji. Według oceny skutków regulacji: • ok. 226 mln zł w 2027 r., • ok. 282,2 mln zł w 2036 r., • łącznie ok. 2,53 mld zł w latach 2027–2036. Środki mają wspierać parki narodowe, ochronę rezerwatów i obszarów Natura 2000, działalność GDOŚ i RDOŚ oraz zadania samorządów województw związane z parkami krajobrazowymi. Co istotne, nie będą mogły finansować działań, których bezpośrednim celem jest gospodarcze wykorzystanie drewna. Dlaczego ta zmiana jest ważna? Ochrona przyrody wymaga stabilnego, przewidywalnego finansowania. Niedobór środków ogranicza realizację ustawowych zadań instytucji ochrony środowiska, a brak wkładu własnego bywa barierą w wykorzystywaniu funduszy europejskich. Jednocześnie nie można pomijać pytań o wpływ nowego obciążenia na kondycję finansową Lasów Państwowych, ich zdolności inwestycyjne oraz sytuację rynku drewna. Trzeba rozdzielić dwie kwestie: zasadność zwiększenia finansowania ochrony przyrody i ocenę konkretnego sposobu pozyskiwania oraz dystrybucji środków. Kluczowe będą przejrzyste kryteria ich podziału, kontrola efektywności wydatkowania i rzeczywiste efekty przyrodnicze. 16 listopada współprowadziłam niemal trzygodzinne posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone projektowi. Istotą tej debaty jest pytanie, jak powiązać gospodarcze korzystanie z zasobów leśnych z trwałym finansowaniem ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego. Szczegóły projektu, argumenty i zapis debaty, w tym moje wystąpienie: 🔗 https://t.co/dkJ24ZdRPk #LenartowiczMówiJakJest— Gabriela Lenartowicz (@GabaLenartowicz) November 22, 2026

Spór o opłatę trwa. Co dalej z polskimi lasami i firmami?

Dyskusja wokół nowej daniny nie cichnie, a jej oś pozostaje niezmienna: czy opłatę powinno się liczyć od przychodu, czy może jednak od realnego zysku? To pytanie, które od początku dzieliło rząd, leśników i przedsiębiorców.

Głównym problemem nowej opłaty od Lasów Państwowych jest jej obligatoryjny charakter i brak powiązania z wynikiem finansowym poszczególnych nadleśnictw. Krytycy, w tym poseł Ireneusz Zyska z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, alarmowali na etapie prac legislacyjnych, że może to ograniczyć środki na podstawowe zadania gospodarki leśnej.

Podstawowym problemem jest wprowadzenie obligatoryjnej wpłaty w wysokości 2% przychodów ze sprzedaży drewna, bez powiązania jej z rzeczywistym wynikiem finansowym, poziomem kosztów działalności oraz zdolnością poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do samodzielnego finansowania ustawowych zadań gospodarki leśnej – mówił parlamentarzysta.

Zwolennicy zmian z rządu Donalda Tuska odpowiadają, że dzięki temu finansowanie ochrony przyrody stało się wreszcie przejrzyste i przewidywalne. Jasna reguła ma ukrócić uznaniowość i zapewnić stały dopływ pieniędzy na cele ekologiczne, które do tej pory często były niedofinansowane.

Droga legislacyjna tego projektu była naznaczona właśnie tym sporem. Wszystko zaczęło się 16 października podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Topagrar.pl zaznacza, że ostatecznie ustawa weszła w życie po krótkim, 14-dniowym vacatio legis, a pierwsze wpłaty już trafiły na konto NFOŚiGW. Najbliższe miesiące będą kluczowe i pokażą, czy czarne scenariusze o drastycznym wzroście cen drewna i utracie miejsc pracy się zmaterializują, czy też system znajdzie nową, trudną równowagę.

Laury Biznesu 2026 - Aleś Bialacki