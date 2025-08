Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powołała nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Adama Wasiaka.

Wasiak, który wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2012–2015, zastępuje Witolda Kossa, odwołanego po kilku miesiącach urzędowania.

Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za zarządzanie wyjątkowym dziedzictwem przyrodniczym Polski w obliczu zmian klimatu i wyzwań środowiskowych.

Jakie zmiany czekają Lasy Państwowe pod nowym kierownictwem?

Błyskawiczna dymisja na szczycie Lasów Państwowych

Zmiany na kluczowym stanowisku w Lasach Państwowych nastąpiły w ekspresowym tempie. We wtorek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała o powołaniu nowego dyrektora. „Doceniając dorobek i doświadczenie zawodowe, powołałam Adama Wasiaka na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych” – przekazała szefowa resortu za pośrednictwem platformy X.

Decyzja ta była następstwem odwołania dotychczasowego szefa, Witolda Kossa, co miało miejsce zaledwie dzień wcześniej, w poniedziałek. Koss pełnił swoją funkcję od stycznia 2024 roku, a jednym z jego najważniejszych działań w tym krótkim okresie była modyfikacja systemu sprzedaży drewna. Nagłe odwołanie Witolda Kossa i powołanie Adama Wasiaka pokazuje, jak dynamiczna jest sytuacja w Lasach Państwowych, największej w Unii Europejskiej organizacji zarządzającej lasami państwowymi.

Kim jest Adam Wasiak, nowy dyrektor generalny LP?

Powołany przez minister Paulinę Hennig-Kloskę Adam Wasiak to postać doskonale znana w środowisku leśników. Dla nowego szefa jest to powrót na najważniejsze stanowisko w Lasach Państwowych, ponieważ pełnił już funkcję dyrektora generalnego w latach 2012–2015. Jego kariera zawodowa jest nierozerwalnie związana z zarządzeniem zasobami leśnymi. W ostatnich latach, od 2017 do 2024 roku, pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a bezpośrednio przed ponownym objęciem sterów w centrali LP, kierował Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.

Nowy dyrektor generalny Lasów Państwowych może pochwalić się wszechstronnym wykształceniem, obejmującym studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz prestiżowy kurs MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Jego kompetencje potwierdza również dyplom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doświadczenie nowego szefa LP wykracza poza czysto gospodarczą funkcję lasu. Wasiak jest obecnie kierownikiem projektu "Wetlands Green Life" – unijnej inicjatywy LIFE, której celem jest odnowa i ochrona kluczowych dla ekosystemu terenów podmokłych, torfowisk i bagien w Polsce.

Ochrona lasów kontra przemysł. Jakie wyzwania czekają na nowego dyrektora?

Adam Wasiak przejmuje stery w Lasach Państwowych w momencie kluczowego sporu o przyszłość polskiej przyrody i gospodarki. Już w styczniu 2024 roku, przy powołaniu jego poprzednika, minister Hennig-Kloska zapowiadała zmianę filozofii zarządzania lasami. „Nie możemy patrzeć na lasy w Polsce tylko i wyłącznie przez pryzmat ekonomii” – mówiła, podkreślając potrzebę przywrócenia funkcji społecznej i przyrodniczej oraz transparentności w działaniu LP. To zadanie pozostaje priorytetem.

Głównym polem konfliktu jest kwestia wyłączeń najcenniejszych obszarów leśnych z wycinki. Wprowadzone w styczniu 2024 roku tzw. moratorium leśne, wstrzymujące cięcia w 10 lokalizacjach (1,3% lasów LP), wzbudziło protesty zarówno przemysłu drzewnego, jak i ekologów, którzy uznali działania za niewystarczające. Zgodnie z rządową umową koalicyjną 20 proc. najcenniejszych lasów w Polsce, w tym starolasy i lasy społeczne, powinno zostać wyłączone z pozyskiwania drewna, co stanowi jedno z największych wyzwań dla nowego kierownictwa. Leśnicy w listopadzie ub.r. przedstawili własną propozycję objęcia ochroną 17% terenów. Według szacunków, koszt takiego ruchu mógłby wynieść nawet 500 mln zł rocznie.

Równolegle nowy dyrektor będzie musiał kontynuować reformę systemu sprzedaży drewna, zapoczątkowaną przez Witolda Kossa. Nowe zasady, mające obowiązywać w latach 2025-2026, faworyzują lokalnych przedsiębiorców i ograniczają eksport surowca poza Unię Europejską. Przedstawiciele LP wskazują jednak, że bez zmian ustawowych, m.in. uznania drewna za surowiec strategiczny, realne ograniczenie eksportu będzie niemożliwe. Prace nad odpowiednią ustawą trwają w Ministerstwie Rozwoju, jednak do tej pory nie opublikowano projektu. Przed Adamem Wasiakiem stoi więc trudne zadanie zbalansowania presji ekologicznej, oczekiwań społecznych i strategicznych interesów polskiej gospodarki.