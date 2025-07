Skąd te ceny grzybów?

Jak informuje "Fakt", ceny grzybów w 2024 roku osiągnęły rekordowe poziomy. Za kilogram suszonych borowików szlachetnych trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Mieszkaniec podkarpackiej wsi sprzedaje borowiki suszone za 250 zł za kg, a grzybiarz z powiatu stalowowolskiego wycenia je na 500 zł! Tak wysokie ceny wynikają z kilku czynników. Po pierwsze, zbiory w tym roku nie są obfite, co powoduje mniejszą podaż. Po drugie, suszenie grzybów to proces czasochłonny i wymagający odpowiednich warunków. Po trzecie, borowiki szlachetne, zwane też prawdziwkami, to jedne z najbardziej cenionych i poszukiwanych grzybów.

Gdzie kupić najtańsze kurki?

Jeśli cena borowików przyprawia o zawrót głowy, alternatywą mogą być kurki. Jak wynika z informacji "Faktu", kilogram świeżych kurek kosztuje na targowiskach nawet 100 zł. Szczęściarze mogą trafić na ofertę za 80 zł. Gdzie zatem szukać najtańszych kurek? "Fakt" donosi, że najtańsze kurki znaleziono w Maszewie Lęborskim na Pomorzu, gdzie kilo kosztuje 20 zł. Grzyby są częściowo oczyszczone. Warto więc poszukać lokalnych ofert, szczególnie na Pomorzu.

Kto zarabia na grzybach?

Zbieranie grzybów dla jednych jest relaksem, dla innych sposobem na dorobienie. Jak informuje "Fakt", zbieranie grzybów bywa sposobem na łatanie "dziur" w domowych budżetach — szczególnie emerytów i bezrobotnych. Jednak w tym roku niewielu grzybiarzy może pochwalić się pełnymi koszykami, co wpływa na wysokie ceny. Osoby prywatne sprzedają suszone borowiki szlachetne w internecie, a ich ceny sięgają kilkuset złotych. Można więc zarobić, ale wymaga to wiedzy, umiejętności i dostępu do dobrych miejscówek.