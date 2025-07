Inflacja bazowa w czerwcu – co pokazują dane NBP?

Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, osiągnęła w czerwcu poziom 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Analitycy portalu XYZ wskazują, że jest to niewielki wzrost w porównaniu z majem, kiedy to wskaźnik ten wynosił 3,3 proc. Warto zauważyć, że inflacja bazowa utrzymuje się w paśmie celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 proc.) już od kwietnia bieżącego roku. Chociaż oficjalny cel inflacyjny dotyczy inflacji konsumenckiej ogółem, to wskaźnik inflacji bazowej lepiej odzwierciedla fundamentalne procesy cenowe zachodzące w gospodarce, w szczególności presję płacową, zauważa portal XYZ.

Dlaczego inflacja ogółem spadnie poniżej 3 proc. w lipcu?

Prognozy wskazują, że inflacja ogółem w lipcu spadnie poniżej poziomu 3 proc. w ujęciu rocznym. Portal XYZ tłumaczy to efektem wysokiej bazy, związanym z uwolnieniem cen energii dla gospodarstw domowych w lipcu poprzedniego roku. Dodatkowo, na horyzoncie nie widać obecnie istotnych czynników ryzyka, które mogłyby znacząco podbić inflację. Ceny surowców na światowych rynkach utrzymują się na niskim poziomie, a koniunktura w globalnej gospodarce jest umiarkowana, co ogranicza ryzyko wzrostu presji popytowej, dodaje portal XYZ.

Przestrzeń do obniżek stóp procentowych – o ile mogą spaść stopy NBP?

Biorąc pod uwagę spadek inflacji, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ma otwartą drogę do dalszych obniżek stóp procentowych. Po obniżce stóp na początku lipca, stopa referencyjna NBP wynosi 5 proc. To oznacza, że realna stopa procentowa (nominalna stopa minus inflacja) wynosi obecnie 0,9 proc. Analitycy portalu XYZ wskazują, że realna stopa procentowa ex ante, uwzględniająca oczekiwania inflacyjne, jest jeszcze wyższa. W porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarkami, zwłaszcza strefą euro, to stosunkowo wysoki poziom.

Przy takim spadku inflacji, otwiera się przestrzeń do obniżek stóp o kolejne 0,75 pkt. proc., czyli do 4,25 proc. jeszcze w tym roku. Jeśli tempo wzrostu cen będzie w lipcu w okolicach celu inflacyjnego, to niewykluczone, że stopy spadną nawet do 4 proc. na koniec 2025 r., podsumowuje portal XYZ.

QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa? Pytanie 1 z 20 Który z tych przysmaków był często spożywany prosto z krzaka, bez żadnych dodatków? Truskawki z cukrem Porzeczki Pierogi z jagodami Następne pytanie