Koniec trendu spadkowego. Inflacja bazowa nieoczekiwanie w górę.

"Po wielu miesiącach stabilnych spadków, inflacja bazowa w Polsce ponownie zaskakuje. Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, w czerwcu 2025 roku wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii wzrósł do 3,4 proc. w ujęciu rocznym. To wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z majem, co przerywa trwający od listopada 2023 roku trend spadkowy.

Wzrost inflacji bazowej to sygnał, który może wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych. Analitycy z uwagą obserwują ten wskaźnik, ponieważ odzwierciedla on tendencje cenowe tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna NBP ma największy wpływ. Główny wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w czerwcu wyniósł 4,1 proc. rok do roku."

Czym jest inflacja bazowa i dlaczego NBP ją analizuje?

"Narodowy Bank Polski (NBP) regularnie wylicza cztery różne wskaźniki inflacji bazowej, aby dokładniej analizować charakter zjawisk inflacyjnych w Polsce. W przeciwieństwie do wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen całego koszyka dóbr konsumenckich, wskaźniki inflacji bazowej analizują zmiany cen w wybranych segmentach tego koszyka. Takie podejście pozwala na lepszą identyfikację źródeł inflacji oraz trafniejsze prognozowanie przyszłych trendów cenowych.

Dzięki wskaźnikom inflacji bazowej możliwe jest również określenie, na ile obserwowana inflacja ma charakter trwały, a w jakim stopniu jest kształtowana przez krótkotrwałe i nieprzewidywalne czynniki. To kluczowa informacja z punktu widzenia prowadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny i podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych.

Wśród wszystkich wskaźników inflacji bazowej, najczęściej wykorzystywanym przez analityków jest wskaźnik po wyłączeniu cen żywności i energii. Jego szczególne znaczenie wynika z faktu, że pokazuje on tendencje cenowe tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma ograniczony wpływ. Ceny energii i żywności są bowiem w dużej mierze zależne od czynników zewnętrznych, na które NBP ma ograniczony wpływ."

Jakie są prognozy dla stóp procentowych i portfeli Polaków?

"Czerwcowy wzrost inflacji bazowej nie musi oznaczać natychmiastowej zmiany w polityce monetarnej. Jak podkreślają eksperci, w dłuższej perspektywie inflacja bazowa powinna pozostać na zbliżonym poziomie. Jak informuje portal Money.pl, analityk EXANTE, Bartosz Sawicki, zwraca uwagę, że inflacja bazowa, w obliczu relatywnie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego i stopniowo wygasającej, ale wciąż wysokiej dynamiki wynagrodzeń, nie powinna obniżyć się w 2025 roku poniżej bariery 3 proc. r/r.

Mimo to, rynek pieniężny wycenia dalsze obniżki stóp procentowych przez NBP. Prognozy wskazują na redukcję stopy referencyjnej z 5 do 4 proc. w ciągu najbliższego roku. Jak cytuje Money.pl, Bartosz Sawicki dodaje, że kluczowe dla oceny władz monetarnych będą kształt budżetu na 2026 rok oraz ceny energii elektrycznej. Na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej inflacja konsumencka prawdopodobnie będzie oscylować wokół 2,5-proc. celu NBP, a część niepewności fiskalnej i regulacyjnej powinna zostać wyjaśniona.

Dla portfeli Polaków oznacza to potencjalnie niższe oprocentowanie kredytów i depozytów. Z jednej strony, obniżki stóp procentowych mogą ułatwić spłatę zadłużenia. Z drugiej strony, niższe oprocentowanie depozytów może skłaniać do poszukiwania alternatywnych form inwestowania. Warto jednak pamiętać, że inflacja, choć hamuje, wciąż pozostaje wyzwaniem, które wpływa na realną wartość oszczędności."

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.