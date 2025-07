BP ogłasza wakacyjny rabat na paliwo! A to nie koniec promocji

Wraz z nadejściem sezonu wakacyjnego, BP wprowadza specjalną promocję na paliwo "Kto na BP wraca, temu się opłaca", która skierowana jest do użytkowników aplikacji mobilnej BPme, regularnie korzystających ze stacji tej sieci.

Jak podkreśla dr Magdalena Kandefer – Kańtoch, rzecznik prasowy w bp Polska: "Tegoroczna oferta jest kontynuacją wieloletniej tradycji promocji wakacyjnych". Dodaje również: "Zależy nam, by wakacyjna podróż była nie tylko komfortowa, ale również bardziej dostępna cenowo. Dlatego przygotowaliśmy ofertę, która pozwala naszym lojalnym klientom realnie zaoszczędzić coraz więcej przy każdym kolejnym tankowaniu".

Rzeczniczka BP zapowiada, że oprócz ogłoszonych promocji paliwowych, w ciągu następnych dwóch miesięcy pojawią się dodatkowe, ciekawe oferty dla klientów. Szczegóły będą publikowane na bieżąco.

Szczegóły promocji "Kto na BP wraca, temu się opłaca". Jak uzyskać rabat na paliwo?

Promocja "Kto na bp wraca, temu się opłaca" rozpoczyna się 27 czerwca 2025 r. W tym dniu zarejestrowani użytkownicy aplikacji BPme otrzymali dwa kupony rabatowe, pierwszy wysokości 25 gr/litr na paliwa regularne ON oraz Pb95, a drugi wysokości 15 gr/litr na paliwo LPG.

Ponadto każdy rabat rośnie z każdą kolejną wizytą na stacji BP. Dla paliw regularnych Pb 95 i Diesel obowiązuje następująca zasada:

Pierwsza wizyta: rabat 25 gr/l,

Druga wizyta: rabat 30 gr/l,

Trzecia wizyta: rabat 35 gr/l,

Czwarta wizyta: rabat 40 gr/l,

Piąta wizyta: rabat 45 gr/l.

Minimalna ilość paliwa, którą trzeba zatankować, aby skorzystać z promocji, to 30 litrów, natomiast maksymalne jednorazowe tankowanie to 60 litrów.

W przypadku LPG rabat jest stały i wynosi 15 gr/l. Uczestnicy akcji mają do dyspozycji 5 kuponów. Minimalne tankowanie LPG to 20 litrów, a maksymalne jednorazowe tankowanie to 60 litrów paliwa.

Promocja nie obejmuje posiadaczy kart paliwowych. Akcja trwa od 27 czerwca do 2 września bieżącego roku.

