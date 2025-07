Ceny paliw w połowie lipca. Złe wieści dla części kierowców!

Ceny paliw w drugim tygodniu lipca. Jest taniej niż rok temu

Jak piszą analitycy Reflex.com.pl Urszula Cieślak i Rafał Zywert, ceny paliw na rynku hurtowym w Polsce rosną. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, a ceny autogazu LPG są na stabilnym poziomie.

Wzrost cen w hurcie zaczyna przekładać się na ceny, które widzimy na pylonach. Jak czytamy w komentarzu Reflex, w w ubiegłym tygodniu olej napędowy podrożał średnio o 3 gr/litrze. Jednocześnie spadły średnie ceny benzyny o 2 grosze/litr i autogazu o 1 grosz/litr.

Średnie ceny paliw na 11 lipca 2025 roku Reflex.com.pl:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,94 zł/l

5,94 zł/l Benzyna bezołowiowa 98: 6,71 zł/l

6,71 zł/l Olej napędowy: 6,07 zł/l

6,07 zł/l Autogaz: 2,76 zł/l

Prognozy cen paliw na trzeci tydzień lipca

Urszula Cieślak i Rafał Zywert przewidują, że w okresie 14-18 lipca możemy spodziewać się dalszych, kilkugroszowych podwyżek cen oleju napędowego. Jednocześnie prognozowane są lekkie spadki cen benzyny i autogazu.

Prognozy cen Reflex.com.pl na 14-18 lipca"

Benzyna Pb95: 5,92 zł/l

5,92 zł/l Benzyna Pb98: 6,68 zł/l

6,68 zł/l Olej napędowy: 6,12 zł/l

6,12 zł/l Autogaz: 2,75 zł/l

- Ceny benzyny i oleju napędowego są niższe niż przed rokiem odpowiednio o 51 i 41 gr/l, a autogaz pozostaje o 7 gr/l droższy - czytamy w komentarzu.

Sytuacja na rynku ropy naftowej

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, w piątek 11 lipca cena wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent oscyluje w granicach 69-70 dolarów za baryłkę. Korekta wzrostowa wyhamowała na poziomie 71 dolarów za baryłkę.

- OPEC w najnowszym wydaniu World Oil Outlook skorygował w górę o 2,8 mln bbl/d długoterminowe prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej. Zgodnie z najnowszymi szacunkami światowy popyt na ropę wzrośnie ze średniego poziomu 103,7 mln blb/d w roku 2024 do 113,3 mln bbl/d w roku 2030 i 122,9 mln w roku 2050. Głównym źródłem wzrostu popytu będą Indie, pozostałe kraje azjatyckie, Afryka, Bliski Wschód. Popyt na ropę w Indiach w latach 2024-2050 ma wzrosnąć zgodnie z prognozami OPEC o 8,2 mln bbl/d co będzie stanowiło 42 proc. prognozowanego dla tych lat ogólnoświatowego wzrostu popytu. Dla porównaniu w Chinach konsumpcja ropy do 2050 roku ma wzrosnąć niecałe 2 mln bbl/d. - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

Jak piszą Cieślak i Zywert, po decyzji Donalda Trumpa o nałożeniu od 1 sierpnia 50-procentowych ceł na brazylijskie towary (w tym ropę naftową), przedstawiciele brazylijskiego sektora naftowego wzywają do dialogu z USA. Aż 40 proc. eksportowanych produktów naftowych przez państwowy brazylijski koncern Petrobaras trafia do Stanów Zjednoczonych.

