Zysk netto za 2024 rok znacznie powyżej planu

Wbrew doniesieniom o stratach, Lasy Państwowe zamknęły rok 2024 z imponującym zyskiem netto w wysokości około 764 milionów złotych. To wynik znacznie przekraczający pierwotne założenia, które oscylowały wokół 350 milionów złotych. Jak informuje instytucja, kluczem do sukcesu okazała się rezygnacja z niepotrzebnych wydatków i optymalizacja kosztów.

Wpłaty do budżetu państwa i podatki

Lasy Państwowe pełnią istotną rolę w finansowaniu budżetu państwa. W 2024 roku przekazały około 224 milionów złotych z tytułu obowiązkowej wpłaty od sprzedaży drewna. Przypomnijmy, że od 2014 roku Lasy Państwowe są zobowiązane do przekazywania 2% przychodów ze sprzedaży drewna do budżetu państwa. To jednak nie wszystko. Do budżetu trafiły również:

387 mln zł podatku leśnego

36 mln zł podatku od nieruchomości

1,5 mld zł podatków i innych obciążeń pośrednich

1,8 mld zł podatku VAT

Łącznie, jak podkreślono, wpływy do budżetu państwa ze strony Lasów Państwowych w ubiegłym roku wyniosły aż 3,9 miliarda złotych.

Inwestycje w ochronę przyrody i adaptację do zmian klimatu

Oprócz generowania zysków i zasilania budżetu państwa, Lasy Państwowe ponoszą ogromne koszty związane z ochroną przyrody i dostosowaniem lasów do zmian klimatycznych. Jak podkreśla zastępca dyrektora generalnego LP, rzeczywiste koszty realizacji zadań związanych z ochroną przyrody szacowane są nawet na miliard złotych. Rosną również wydatki związane z dostosowaniem lasów do zmian klimatu oraz ochroną lasu. Sam koszt rocznej ochrony przeciwpożarowej to niemal 160 milionów złotych.

"Suma wpływów do budżetu państwa bezpośrednio od Lasów Państwowych to prawie 4 miliardy złotych. Dodatkowo, rzeczywiste koszty, jakie LP ponoszą z tytułu realizacji zadań związanych z ochroną przyrody szacowane nawet na miliard złotych. Rosną koszty wynikające z potrzeby dostosowania lasów do zmian klimatu oraz ochrony lasu, sam koszt rocznej ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych to niemal 160 mln zł. Wyzwań jest dużo, ale zeszłoroczny wynik finansowy pokazuje, że leśnicy dobrze gospodarują majątkiem skarbu Państwa" - podkreślił zastępca dyrektora generalnego LP.

Dementi w sprawie strat

W komunikacie prasowym Lasy Państwowe stanowczo zaprzeczyły pojawiającym się w mediach informacjom o stratach za 2024 rok. Podkreślono, że doniesienia o stracie w wysokości 700 milionów złotych to "typowe fake newsy".

"Przedstawianie w przestrzeni publicznej informacji w sposób niepełny, w sposób osadzający je w fałszywym kontekście lub mówiąc wprost – przestawianie informacji zmanipulowanych lub nieprawdziwych, w odniesieniu do przedsiębiorstwa stanowiącego jeden z filarów polskiej gospodarki jest, zwłaszcza w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej, działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym" - zaznaczył dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss.

Lasy Państwowe szacują, że w 2025 roku zysk wyniesie około 400 milionów złotych. Wynik ten będzie jednak zależał od cen drewna, które będą kształtowały się w drugim półroczu.

Lasy w Polsce zajmują ponad 9,2 miliona hektarów, z czego ponad 7,3 miliona hektarów zarządzane jest przez Lasy Państwowe. LP są największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami należącymi do Skarbu Państwa, gospodarują na jednej czwartej powierzchni Polski i zatrudniają około 26 tysięcy osób.