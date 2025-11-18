- Bezpłatne konsultacje z notariuszami w sobotę 22 listopada w całej Polsce
- Porady dotyczą testamentów, spadków, umów majątkowych i spraw rodzinnych
- Można umówić się osobiście, zadzwonić lub skorzystać z czatu online
- W akcji weźmie udział ponad 600 notariuszy z 54 miast
Dzień Otwarty Notariatu – jak skorzystać z bezpłatnych porad
W sobotę 22 listopada 2025 roku notariusze w całej Polsce otworzą swoje kancelarie dla każdego, kto potrzebuje porady prawnej. To już 16. edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej organizowanej przez Krajową Radę Notarialną i izby notarialne.
Tegoroczne hasło brzmi: „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Akcja ma na celu pokazanie, że wiele problemów prawnych można uniknąć dzięki wcześniejszej konsultacji.
Kłopoty mają to do siebie, że zaczynają się od rzeczy, o których osoby na co dzień nie zajmujące się prawem po prostu nie wiedzą
– mówi not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.
Gdzie i jak porozmawiać z notariuszem
Konsultacje będą dostępne w 54 miejscach w całej Polsce. Można skorzystać z nich na kilka sposobów:
- Osobiście – w wybranych kancelariach notarialnych, galeriach handlowych i salach urzędów miejskich.
- Przez telefon – pod numerami podanymi na stronie akcji.
- Online – przez czat na platformie Facebook „Porozmawiaj z notariuszem”.
Szczegóły dotyczące miejsc i godzin konsultacji są dostępne na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.
Jakie sprawy można omówić z notariuszem
Podczas Dnia Otwartego Notariatu można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące:
- Testamentów i spadków – jak sporządzić testament, kto dziedziczy, co z zachowkiem.
- Umów majątkowych małżeńskich – rozdzielność majątkowa, intercyza, bezpieczny podział majątku.
- Nieruchomości – kupno, sprzedaż, księgi wieczyste, najem, pełnomocnictwa.
- Spółek i firm – zakładanie i zmiany w spółkach.
- Spraw rodzinnych – zabezpieczenie dzieci w razie rozwodu lub śmierci.
- Darowizn i spraw transgranicznych – dziedziczenie majątku za granicą.
Notariusze odpowiedzą na tysiące pytań
W poprzedniej edycji akcji notariusze udzielili ponad 3 tysiące informacji prawnych. Odebrali 1600 połączeń telefonicznych i przez około 270 godzin tłumaczyli przepisy przez czat.
– Dlatego po raz kolejny chcemy zachęcić do rozmowy z notariuszami o swoich wątpliwościach i troskach – dodaje not. Magdalena Arendt. – Podczas Dnia Otwartego Notariatu notariusze podpowiedzą, jak nie popaść w kłopoty.
Prawo po ludzku – bez formalności i kosztów
Notariusze tłumaczą przepisy prostym językiem. Dbają o to, by każdy rozumiał konsekwencje swoich decyzji prawnych. Konsultacje są całkowicie bezpłatne.
W tegorocznej akcji weźmie udział ponad 600 notariuszy z całej Polski. To doskonała okazja, by zapytać o sprawy, które budzą wątpliwości – zanim staną się problemem.
Wiele osób odkłada ważne decyzje prawne, bo obawiają się formalności lub wysokich kosztów. Kłopotów często można uniknąć dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu – rozmowa z notariuszem to pierwszy krok.
Informacje praktyczne:
- Data: sobota, 22 listopada 2025 r.
- Liczba miast: 54
- Liczba uczestniczących notariuszy: ponad 600
- Strona akcji: www.porozmawiajznotariuszem.pl