Bezpłatne konsultacje z notariuszami w sobotę 22 listopada w całej Polsce

Porady dotyczą testamentów, spadków, umów majątkowych i spraw rodzinnych

Można umówić się osobiście, zadzwonić lub skorzystać z czatu online

W akcji weźmie udział ponad 600 notariuszy z 54 miast

i Autor: Krajowa Rada Notarialna Grafika promująca 16. Dzień Otwarty Notariatu, z hasłem „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj z notariuszem”. Tło przedstawia fioletowy znak zapytania z ikonami symbolizującymi aspekty prawne i finansowe. Na dole widoczne logo Super Biznes.

Dzień Otwarty Notariatu – jak skorzystać z bezpłatnych porad

W sobotę 22 listopada 2025 roku notariusze w całej Polsce otworzą swoje kancelarie dla każdego, kto potrzebuje porady prawnej. To już 16. edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej organizowanej przez Krajową Radę Notarialną i izby notarialne.

Tegoroczne hasło brzmi: „Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Akcja ma na celu pokazanie, że wiele problemów prawnych można uniknąć dzięki wcześniejszej konsultacji.

Kłopoty mają to do siebie, że zaczynają się od rzeczy, o których osoby na co dzień nie zajmujące się prawem po prostu nie wiedzą

– mówi not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.

Gdzie i jak porozmawiać z notariuszem

Konsultacje będą dostępne w 54 miejscach w całej Polsce. Można skorzystać z nich na kilka sposobów:

Osobiście – w wybranych kancelariach notarialnych, galeriach handlowych i salach urzędów miejskich.

Przez telefon – pod numerami podanymi na stronie akcji.

– pod numerami podanymi na stronie akcji. Online – przez czat na platformie Facebook „Porozmawiaj z notariuszem”.

Szczegóły dotyczące miejsc i godzin konsultacji są dostępne na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Jakie sprawy można omówić z notariuszem

Podczas Dnia Otwartego Notariatu można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące:

Testamentów i spadków – jak sporządzić testament, kto dziedziczy, co z zachowkiem.

Umów majątkowych małżeńskich – rozdzielność majątkowa, intercyza, bezpieczny podział majątku.

Nieruchomości – kupno, sprzedaż, księgi wieczyste, najem, pełnomocnictwa.

Spółek i firm – zakładanie i zmiany w spółkach.

Spraw rodzinnych – zabezpieczenie dzieci w razie rozwodu lub śmierci.

Darowizn i spraw transgranicznych – dziedziczenie majątku za granicą.

Notariusze odpowiedzą na tysiące pytań

W poprzedniej edycji akcji notariusze udzielili ponad 3 tysiące informacji prawnych. Odebrali 1600 połączeń telefonicznych i przez około 270 godzin tłumaczyli przepisy przez czat.

– Dlatego po raz kolejny chcemy zachęcić do rozmowy z notariuszami o swoich wątpliwościach i troskach – dodaje not. Magdalena Arendt. – Podczas Dnia Otwartego Notariatu notariusze podpowiedzą, jak nie popaść w kłopoty.

Prawo po ludzku – bez formalności i kosztów

Notariusze tłumaczą przepisy prostym językiem. Dbają o to, by każdy rozumiał konsekwencje swoich decyzji prawnych. Konsultacje są całkowicie bezpłatne.

W tegorocznej akcji weźmie udział ponad 600 notariuszy z całej Polski. To doskonała okazja, by zapytać o sprawy, które budzą wątpliwości – zanim staną się problemem.

Wiele osób odkłada ważne decyzje prawne, bo obawiają się formalności lub wysokich kosztów. Kłopotów często można uniknąć dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu – rozmowa z notariuszem to pierwszy krok.

Informacje praktyczne: