W środę, 19 listopada 2025 roku, na rynku walutowym obserwujemy wyraźne osłabienie złotego w stosunku do kluczowych walut. Trend ten, widoczny już od kilku dni, budzi niepokój wśród ekonomistów i konsumentów. Jak kształtują się aktualne kursy?

Aktualne kursy walut - 19 listopada 2025

Euro (EUR): Cena za jedno euro wynosi 4,25 zł. Obserwujemy wzrost wartości euro w stosunku do złotego, utrzymujący się od kilku dni.

Dolar amerykański (USD): Kurs dolara amerykańskiego to 3,66 zł. Podobnie jak w przypadku euro, dolar również notuje lekkie wzrosty.

Frank szwajcarski (CHF): Frank szwajcarski utrzymuje stabilną pozycję, z kursem na poziomie 4,58 zł.

Funt brytyjski (GBP): Po niedawnym znacznym spadku, funt brytyjski próbuje się odradzać, osiągając kurs 4,81 zł.

Przyczyny osłabienia złotego

Osłabienie złotego to złożony proces, na który wpływa wiele czynników. Wśród najważniejszych należy wymienić:

Czynniki globalne: Sytuacja na światowych rynkach finansowych ma ogromny wpływ na polską walutę. Zawirowania geopolityczne, zmiany w polityce monetarnej głównych banków centralnych (np. Europejskiego Banku Centralnego (EBC) czy Federalnej Rezerwy (FED)) oraz globalne trendy gospodarcze mogą wywierać presję na złotego.

Sytuacja gospodarcza Polski: Kondycja polskiej gospodarki, w tym inflacja, wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia, również wpływa na wartość złotego. Niepewność związana z przyszłym wzrostem gospodarczym lub rosnąca inflacja mogą osłabić złotego.

Polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego (NBP): Decyzje NBP dotyczące stóp procentowych i interwencji na rynku walutowym mają bezpośredni wpływ na kurs złotego.

Nastroje inwestorów: Inwestorzy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni, podejmują decyzje inwestycyjne w oparciu o swoje oczekiwania dotyczące przyszłej wartości złotego. Negatywne nastroje inwestorów mogą prowadzić do wyprzedaży złotego i jego osłabienia.

Dług publiczny: Wysoki poziom długu publicznego może negatywnie wpływać na postrzeganie Polski przez inwestorów i przyczyniać się do osłabienia złotego.

Osłabienie złotego ma szereg konsekwencji dla polskiej gospodarki i konsumentów. To przede wszystkim droższy import, co może prowadzić do wzrostu cen w sklepach i zwiększenia inflacji. Z drugiej strony, osłabienie złotego jest korzystne dla polskich eksporterów, ponieważ ich towary stają się tańsze dla zagranicznych nabywców. Może to zwiększyć konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych. Ale to też wzrost kosztów spłaty zadłużenia w walutach obcych, a osoby i firmy posiadające zadłużenie w walutach obcych, takich jak euro czy frank szwajcarski, muszą liczyć się ze wzrostem kosztów spłaty tych zobowiązań. Na dodatek wzrost cen importowanych towarów może wywołać presję inflacyjną, co z kolei może zmusić NBP do podwyższenia stóp procentowych.

Co dalej ze złotym?

Prognozowanie przyszłego kursu złotego jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników, które mogą się dynamicznie zmieniać. Eksperci zalecają ostrożność i monitorowanie sytuacji na rynku walutowym.

Warto pamiętać, że osłabienie złotego może mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki dla gospodarki. Kluczowe jest, aby rząd i NBP podejmowali odpowiednie działania w celu stabilizacji sytuacji i minimalizacji negatywnych konsekwencji.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek