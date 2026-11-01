Odchodzisz na emeryturę? Należą ci się dodatkowe pieniądze

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-11-01 10:00

Przejście na emeryturę może oznaczać nie tylko pierwszą wypłatę z ZUS, ale także dodatkowy zastrzyk gotówki od pracodawcy. Osoby kończące pracę w związku z przejściem na emeryturę mają prawo do odprawy. Jej minimalna wysokość to równowartość jednej miesięcznej pensji, ale niektórzy mogą dostać nawet sześć wynagrodzeń. Wszystko zależy od stażu pracy i przepisów obowiązujących w danym miejscu zatrudnienia.

Starsze małżeństwo siedzi na kanapie i analizuje dokumenty. O odprawach emerytalnych przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Julia Zavalishina/ Shutterstock Starsze małżeństwo, siedzące na szarej kanapie, przegląda dokumenty finansowe. Mężczyzna w okularach i szarym swetrze analizuje papiery, a kobieta z siwymi włosami w jasnym swetrze wskazuje palcem na arkusz. Więcej o zmianach w wypłatach emerytur i 14. emeryturze przeczytasz na Super Biznes.

Nawet sześć pensji na pożegnanie z pracą

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Zgodnie z ogólnymi zasadami jej wysokość nie może być niższa niż jednomiesięczne wynagrodzenie. W niektórych zakładach pracy obowiązują jednak korzystniejsze przepisy, dzięki którym można otrzymać znacznie większą kwotę.

Na szczególnie wysokie odprawy mogą liczyć pracownicy samorządowi. Po 10 latach pracy przysługują im dwie miesięczne pensje, po 15 latach – trzy, a po 20 latach zatrudnienia – aż sześć wynagrodzeń. Korzystniejsze zasady dotyczą również nauczycieli. W ich przypadku wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Po co najmniej 20 latach zatrudnienia może ona wynieść równowartość dwóch lub trzech pensji.

Nie tylko pensja zasadnicza. Co wlicza się do odprawy?

Ważne jest również to, jak obliczana jest wysokość świadczenia. Pod uwagę bierze się przeciętne wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy pracy. Nie chodzi więc wyłącznie o podstawową pensję. W wyliczeniach uwzględnia się także między innymi premie, nagrody, dodatki oraz wynagrodzenie za nadgodziny – wskazuje serwis Infor.

Dzięki temu odprawa może być wyższa, niż pracownik początkowo zakładał. Warto więc przed odejściem z pracy sprawdzić, jakie składniki wynagrodzenia powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu należnej kwoty.

Sam wiek emerytalny nie wystarczy

Nie każdy, kto osiągnął wiek emerytalny, automatycznie dostanie dodatkowe pieniądze. Kluczowe jest rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Samo uzyskanie uprawnień do świadczenia z ZUS nie wystarczy, jeśli pracownik nadal pozostaje zatrudniony.

Trzeba też pamiętać, że odprawa emerytalna przysługuje tylko raz. Jeżeli ktoś otrzymał ją już u poprzedniego pracodawcy, nie może domagać się kolejnej przy następnym zakończeniu zatrudnienia.

Kiedy pracodawca musi wypłacić pieniądze?

Zazwyczaj pracownik nie musi składać specjalnego wniosku o odprawę. Pieniądze powinny zostać wypłacone wraz z ostatnim wynagrodzeniem albo w dniu zakończenia umowy. Warto jednak sprawdzić regulamin obowiązujący w firmie. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać dodatkowego dokumentu potwierdzającego przejście na emeryturę.

Co zrobić, jeśli firma odmawia wypłaty należnych pieniędzy? Pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Odprawy emerytalnej nie należy przy tym mylić z odprawą wypłacaną przy zwolnieniach grupowych lub indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika. To dwa różne świadczenia. W określonych sytuacjach pracownik może otrzymać pieniądze z obu tych tytułów. 

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