Żabka wchodzi do polskich szkół. Zamiast do sklepiku uczniowie pójdą do automatu

Żabka rozwija sieć automatów. Ponad milion transakcji

Zamiast wyskoczyć do sklepu w trakcie przerwy, wystarczy podejść do automatu. Żabka jest już nie tylko na niemal każdej ulicy, ale coraz częściej pojawia się również wewnątrz budynków. Chodzi o automaty vendingowe, w których można kupić coś przekąski lub napoje. Takie urządzenia znajdują się m.in. w biurowcach, zakładach pracy, centrach logistycznych, szpitalach i na lotniskach. Obecnie w Polsce i Niemczech działa ich ponad 350, a w ciągu nieco ponad roku klienci dokonali w nich ponad miliona transakcji.

– Każdy format dostosowujemy do potrzeb klientów i potencjału danej lokalizacji. Automaty vendingowe mogą zarówno uzupełniać ofertę Żabki Nano, jak i działać samodzielnie, szczególnie w mniejszych przestrzeniach lub lokalizacjach, w których tradycyjny format sklepu nie byłby optymalnym rozwiązaniem. Dobrym przykładem komplementarności naszych formatów jest lotnisko we Wrocławiu, gdzie Żabka Nano działa na terenie terminala, a automaty vendingowe znajdują się w strefie odlotów oraz części dostępnej dla pracowników – mówi Paweł Grabowski, Director of Digital B2B, Grupa Żabka.

W automatach można płacić zbliżeniowo i za pomocą BLIKA, a także korzystać z aplikacji Żappka. Podczas jednej transakcji można kupić maksymalnie pięć produktów i skorzystać z promocji dostępnych w tradycyjnych sklepach. Klienci mogą również zbierać i wykorzystywać punkty lojalnościowe, czyli żappsy. W automatach dostępne są przede wszystkim kanapki, sałatki, gotowe dania, produkty mleczne, przekąski, kawa i inne napoje. Sieć wykorzystuje również cyfrowy system monitorowania zapasów, który pozwala na bieżąco kontrolować dostępność produktów.

Automaty Żabki pojawiły się w szkołach. Co mogą kupić uczniowie?

Automaty Żabki od września 2026 roku zaczęły pojawiać się również w polskich szkołach. Obecnie 12 takich urządzeń działa w pięciu placówkach ponadpodstawowych, a kolejne dwa uruchomiono w szkołach podstawowych. W automatach uczniowie mogą kupić ponad 50 różnych produktów m.in. wodę, kanapki, kajzerki, smoothie, lemoniady, orzechy, migdały, suszone owoce, musy owocowe oraz mieszanki owoców. W ofercie znajdują się także produkty mleczne i zbożowe spełniające obowiązujące normy oraz napoje bez dodatku cukru i substancji słodzących.

Jak zaznacza sieć, wszystkie produkty spełniają wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, które obowiązuje od września 2026 roku. Przepisy regulują m.in. dopuszczalną zawartość cukru, soli i tłuszczu w żywności sprzedawanej w szkołach.

Automaty vendingowe Żabki są obecne również w szkolnictwie wyższym. Na uczelniach i w innych lokalizacjach studenckich funkcjonuje obecnie 48 urządzeń rozmieszczonych w 25 miejscach.

Żabka planuje kolejne automaty. Rozmowy o współpracy z fundacją

Sieć zamierza dalej rozwijać sprzedaż za pośrednictwem automatów vendingowych. Wśród rozważanych lokalizacji znajdują się m.in. parkingi, stacje ładowania pojazdów, lodowiska oraz miejsca o charakterze sezonowym. Nowe urządzenia będą pojawiać się tam, gdzie firma dostrzeże odpowiedni potencjał.

Żabka rozpoczęła również rozmowy o współpracy z Fundacją Polskiedzieci.org, która od dziesięciu lat prowadzi działania związane z promowaniem prawidłowego żywienia w placówkach oświatowych. Rozmowy dotyczą możliwości połączenia ogólnopolskiej skali działalności sieci z doświadczeniem fundacji w zakresie edukacji żywieniowej i nadzoru dietetycznego nad oferowanymi produktami.