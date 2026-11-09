Sklepy z nowymi godzinami otwarcia w tym tygodniu. Informacje dla klientów Lidla i Dino

Dlaczego dyskonty zmieniają godziny pracy w tym tygodniu?

Przed nami powód, dla którego harmonogram pracy marketów ulegnie sporej korekcie. W środę, 11 listopada, wypada Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, wielkie sieci handlowe nie mogą tego dnia prowadzić sprzedaży.

Zamknięte sklepy w środku tygodnia w połączeniu z nadchodzącą niedzielą niehandlową sprawiają, że w dniach poprzedzających wolne spodziewany jest znacznie większy ruch klientów. Aby rozładować kolejki i dać każdemu możliwość spokojnego uzupełnienia zapasów, popularne sieci podjęły decyzję o wydłużeniu czasu pracy swoich placówek.

Lidl wydłuża godziny otwarcia. Zrób zakupy nawet późnym wieczorem

Jeśli Twoim pierwszym wyborem na codzienne zakupy jest Lidl, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Aby umożliwić wygodne wizyty w sklepie o różnych porach dnia, sieć zdecydowała o wydłużeniu godzin funkcjonowania większości swoich punktów.

Wtorek (10 listopada) – zdecydowana większość sklepów będzie otwarta dłużej – w wielu lokalizacjach zakupy zrobisz nawet do godziny 23:00.

– zdecydowana większość sklepów będzie otwarta dłużej – w wielu lokalizacjach zakupy zrobisz nawet do godziny 23:00. Środa (11 listopada) – placówki sieci Lidl będą całkowicie zamknięte ze względu na święto państwowe.

– placówki sieci Lidl będą całkowicie zamknięte ze względu na święto państwowe. Czwartek (12 listopada) – sklepy wracają do swojego standardowego trybu pracy.

Przed wyjściem z domu warto jednak sprawdzić szczegółowy harmonogram swojej najbliższej placówki – godziny mogą się różnić w zależności od lokalizacji, a szczegóły znajdziesz w aplikacji Lidl Plus lub na tablicy przy wejściu do sklepu.

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Dino również reaguje na zmiany. W jakich godzinach zrobisz zakupy?

Na dostosowanie harmonogramu zdecydowała się także sieć Dino, niezwykle popularna w mniejszych miejscowościach oraz na obrzeżach dużych miast. Klienci tych marketów również zyskają więcej czasu na napełnienie swoich koszyków przed przerwą w handlu.

Dni poprzedzające święto – sklepy Dino funkcjonują w wydłużonym wymiarze czasowym – w większości punktów zakupy zrobisz w godzinach od 6:00 do 23:00.

– sklepy Dino funkcjonują w wydłużonym wymiarze czasowym – w większości punktów zakupy zrobisz w godzinach od 6:00 do 23:00. 11 listopada (Święto Niepodległości) – wszystkie markety sieci Dino pozostają zamknięte.

– wszystkie markety sieci Dino pozostają zamknięte. Czwartek (12 listopada) – następuje powrót do standardowych godzin otwarcia.

Wydłużenie godzin pracy do późnego wieczora to idealna szansa, by udać się na zakupy po pracy i uniknąć największych tłumów.

Gdzie kupić najpotrzebniejsze rzeczy 11 listopada? Wyjątki w przepisach

Co zrobić, jeśli w święto nagle braknie Ci podstawowego produktu, takiego jak pieczywo czy mleko? Choć Lidl i Dino będą zamknięte, przepisy prawa przewidują kilka istotnych wyjątków, które pozwalają na legalne prowadzenie sprzedaży.

W środę, 11 listopada, zakupy zrobisz m.in. w następujących miejscach:

na stacjach paliw,

w wybranych piekarniach i cukierniach,

w małych sklepach osiedlowych, w których za ladą stanie sam właściciel,

w części franczyzowych placówek, takich jak Żabka (o otwarciu decyduje dany przedsiębiorca).

Warto pamiętać, że w przypadku małych sklepów osiedlowych godziny otwarcia są ustalane indywidualnie, dlatego dobrą praktyką jest sprawdzenie planu pracy lokalnego punktu dzień wcześniej.