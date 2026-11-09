Czy 11 listopada są otwarte galerie handlowe? Zakupy w Święto Niepodległości

Czy 11 listopada są otwarte galerie i sklepy wielkopowierzchniowe?

Narodowe Święto Niepodległości przypadające 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce i dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tym dacie obowiązuje ścisły zakaz handlu. Oznacza to, że wielkopowierzchniowe hipermarkety, dyskonty spożywcze, a także sklepy odzieżowe i budowlane znajdujące się w centrach handlowych będą całkowicie zamknięte.

Jeśli planujesz uzupełnienie garderoby, zakup sprzętu elektronicznego czy po prostu duże zakupy spożywcze na cały tydzień, musisz przełożyć te plany na inny dzień. Drzwi sklepów wielkopowierzchniowych pozostaną zamknięte przez całą dobę, dlatego wszelkie spore sprawunki najlepiej załatwić w dzień poprzedzający święto lub poczekać do kolejnego dnia roboczego.

Gdzie zrobić zakupy w Święto Niepodległości? Ustawowe wyjątki

Choć większość tradycyjnych placówek handlowych nie działa, przepisy przewidują szereg wyjątków, dzięki którym nie zostaniesz bez dostępu do najważniejszych artykułów pierwszej potrzeby. Jeżeli w trakcie świętowania zabraknie Ci pieczywa, przekąsek czy napojów, możesz skorzystać z kilku dostępnych opcji.

Stacje paliw działają w trybie całodobowym i posiadają bogaty asortyment spożywczy oraz przemysłowy.

działają w trybie całodobowym i posiadają bogaty asortyment spożywczy oraz przemysłowy. Sklepy osiedlowe i franczyzowe - placówki takie jak Żabka czy Carrefour Express mogą być otwarte, pod warunkiem że sprzedaż prowadzi osobiście właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny.

placówki takie jak Żabka czy Carrefour Express mogą być otwarte, pod warunkiem że sprzedaż prowadzi osobiście właściciel lub członkowie jego najbliższej rodziny. Apteki dyżurne - bez przeszkód kupisz niezbędne leki oraz środki medyczne.

bez przeszkód kupisz niezbędne leki oraz środki medyczne. Placówki na dworcach i lotniskach - punkty handlowe usytuowane w bezpośrednich węzłach komunikacyjnych są wyłączone z zakazu handlu.

12

Strefa rozrywki i gastronomia w galeriach – czy będą czynne?

Wielu czytelników zastanawia się, czy zakaz handlu oznacza całkowite zamknięcie całego budynku centrum handlowego. Warto pamiętać, że ustawa ogranicza sprzedaż towarów, jednak nie dotyczy sektora usług, rozrywki oraz gastronomii. To sprawia, że w wybranych galeriach handlowych niektóre strefy mogą funkcjonować normalnie.

Jeśli w obiekcie znajduje się wielosalowe kino, siłownia, kręgielnia lub restauracje z osobnym wejściem zewnętrznym (bądź wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi), istnieje duża szansa, że skorzystasz z ich oferty. Godziny otwarcia lokali usługowo-rozrywkowych są ustalane indywidualnie przez zarządców obiektów, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić oficjalną stronę internetową lub profil społecznościowy swojej ulubionej galerii.